Anleitungsvideo-Maker für Teams: Schnelles, kollaboratives Training
Ermöglichen Sie Ihrem Team, beeindruckende Anleitungsvideos mit AI-Avataren zu erstellen, um das Lernen für alle ansprechender und zugänglicher zu gestalten.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Produzieren Sie ein dynamisches 90-sekündiges Schulungsvideo für Abteilungsleiter und HR-Trainer, das zeigt, wie man modernste AI-Videotools nutzt, um das Onboarding zu optimieren. Dieses Video sollte ansprechende, moderne Grafiken, dynamische Szenenübergänge, fröhliche Hintergrundmusik und einen AI-Avatar-Moderator enthalten, um die wichtigsten Vorteile zu vermitteln und HeyGens AI-Avatare sowie Vorlagen & Szenen für die schnelle Inhaltserstellung zu präsentieren.
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges Erklärvideo für funktionsübergreifende Teams und Projektleiter, das einen komplexen neuen Unternehmensworkflow detailliert beschreibt. Das Video sollte einen animierten und lebendigen visuellen Stil annehmen, mit On-Screen-Text, um kritische Punkte hervorzuheben, unterstützt von klaren Untertiteln, um Zugänglichkeit und Klarheit für jeden Zuschauer zu gewährleisten und komplexe Informationen effektiv zu vereinfachen.
Erstellen Sie ein umfassendes 2-minütiges Video-Tutorial für Mitarbeiter der Marketingabteilung und Content-Ersteller, das die volle Leistungsfähigkeit eines vielseitigen Video-Makers demonstriert, um überzeugende Werbeinhalte zu produzieren. Das Video sollte einen anspruchsvollen, eleganten visuellen Stil aufweisen, der eine vielfältige Medienbibliothek/Stock-Support-Assets integriert und zeigt, wie man ein Skript in ein vollständiges Video umwandelt, indem man die Text-zu-Video-Funktionalität nutzt, erzählt mit einer sanften, professionellen Sprachübertragung.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Kursentwicklung und Reichweite erweitern.
Produzieren Sie schnell umfassende Kurse und Bildungsinhalte, die es Ihrem Team ermöglichen, ein globales Publikum effektiv zu unterrichten.
Schulungswirkung mit AI verbessern.
Nutzen Sie AI, um dynamische und interaktive Schulungsvideos zu erstellen, die das Engagement und die Wissensspeicherung des Teams erheblich verbessern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie nutzt HeyGen AI, um die Videoproduktion zu optimieren?
HeyGen nutzt eine leistungsstarke generative AI-Plattform, die es Nutzern ermöglicht, Skripte in überzeugende Videos mit AI-Avataren und realistischem AI-Text-zu-Sprache umzuwandeln. Dieses fortschrittliche AI-Videotool vereinfacht den gesamten Produktionsprozess vom Konzept bis zum endgültigen Ergebnis.
Ermöglicht HeyGen die Zusammenarbeit im Team bei der Erstellung von Schulungsvideos?
Ja, HeyGen ist als Anleitungsvideo-Maker für Teams konzipiert und bietet Funktionen, die eine nahtlose Zusammenarbeit im Team unterstützen. Teams können effizient an Projekten zusammenarbeiten, Ressourcen teilen und zu hochwertigen Schulungsvideos beitragen.
Welche technischen Funktionen bietet HeyGen für die Videobearbeitung und Zugänglichkeit?
HeyGen bietet robuste technische Funktionen, darunter automatisierte Untertitel und Autocaptions für verbesserte Zugänglichkeit sowie fortschrittliche Sprachübertragungserstellung. Nutzer können auch die Videobearbeitungsfunktionen von HeyGen für präzises Seitenverhältnis-Resizing und diverse Exportoptionen nutzen.
Wie kann HeyGen helfen, die Markenbeständigkeit über Erklärvideos hinweg zu wahren?
HeyGen gewährleistet Markenbeständigkeit durch dedizierte Marken-Kits und anpassbare Vorlagen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Farben und Schriftarten mühelos auf alle Ihre Erklärvideos anzuwenden. Dies hilft, Ihre Markenidentität mühelos in jedem mit unserem Video-Maker erstellten Video zu verstärken.