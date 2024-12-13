Ihr KI-Generator für Lehrvideos für schnelles Lernen

Verwandeln Sie Textanweisungen mühelos in professionelle Schulungsvideos mit realistischen KI-Avataren.

Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Werbevideo, das sich an Kleinunternehmer richtet und ein innovatives Produkt vorstellt. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit einer lebhaften, ansprechenden Stimme, und muss HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion nutzen, um Marketingtexte schnell in eine fesselnde Erzählung zu verwandeln.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Anleitungsvideo für Lehrkräfte, das ein neues Online-Lehrmittel erklärt. Dieses Video sollte einen freundlichen und zugänglichen KI-Avatar mit klaren Untertiteln zeigen und HeyGens "KI-Avatare" und "Untertitel/Caption"-Funktionen nutzen, um die Zugänglichkeit und das Engagement für ein vielfältiges Lernpublikum zu verbessern.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 90-sekündiges Mitarbeiterschulungsmodul für L&D-Teams, das wesentliche Compliance-Richtlinien abdeckt. Der visuelle und akustische Stil muss autoritativ und informativ sein und HeyGens umfangreiche "Vorlagen & Szenen" und "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" nutzen, um ein poliertes und standardisiertes Lernerlebnis zu schaffen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein dynamisches 30-sekündiges Erklärvideo für soziale Medien für Marketer, das einen aktuellen Trend hervorhebt. Dieses animierte Video sollte visuell reichhaltig und einprägsam sein, optimiert für verschiedene Plattformen durch die Nutzung von HeyGens "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" und einer hochwertigen "Sprachgenerierung", um sofortige Aufmerksamkeit zu erregen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Lehrvideo-Generator funktioniert

Verwandeln Sie Ihren Text schnell in ansprechende Lehrvideos. Erstellen Sie mühelos überzeugende Schulungsinhalte, Bildungsvideos und Erklärvideos.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Fügen Sie Ihren Anleitungstext ein oder laden Sie ein Skript hoch, um den Text-zu-Video-Generator zu nutzen und die Grundlage für Ihre Inhalte zu bilden.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals
Wählen Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren oder professionellen Vorlagen, um Ihre Informationen visuell darzustellen und Ihr Publikum effektiv zu fesseln.
3
Step 3
Fügen Sie realistische Sprachübertragungen hinzu
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie realistische Sprachübertragungen direkt aus Ihrem Skript hinzufügen, um eine klare und professionelle Erzählung für Ihre Schulungsvideos sicherzustellen.
4
Step 4
Generieren & Exportieren
Finalisieren Sie Ihr Bildungsvideo, dann generieren und exportieren Sie es in verschiedenen Formaten und Seitenverhältnissen, bereit für eine wirkungsvolle Verbreitung über Ihre Plattformen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Themen

Verwandeln Sie komplexe Themen, wie medizinische Themen, in klare und verständliche Erklärvideos, indem Sie die Text-zu-Video-Generierung für verbessertes Lernen nutzen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Bildungsvideos verbessern?

HeyGen dient als fortschrittlicher Bildungs-Videoersteller, der KI-Avatare und realistische KI-Stimmen nutzt, um Textanweisungen in ansprechende videobasierte Lektionen zu verwandeln. Seine intuitive Plattform und anpassbare Vorlagen vereinfachen die Produktion hochwertiger Anleitungsvideos.

Was macht HeyGen zu einem leistungsstarken Werkzeug für die Erstellung von Schulungsvideos?

HeyGen ist ideal für L&D-Teams, die effektiv Schulungsvideos und Erklärvideos effizient produzieren müssen. Es bietet Funktionen wie KI-Sprachübertragungen, automatisch generierte Untertitel und benutzerdefinierte Branding-Kontrollen, um klare und professionelle Mitarbeiterschulungsinhalte sicherzustellen.

Kann HeyGen verschiedene Arten von kreativen Videoinhalten erstellen?

Absolut, HeyGen fungiert als vielseitiger KI-Video-Generator, der in der Lage ist, vielfältige kreative Videoinhalte zu produzieren, von Werbevideos für soziale Medien bis hin zu animierten Videos. Benutzer können ihre Videos mit einer reichhaltigen Bibliothek von Stock-Medien und vorgefertigten Vorlagen anpassen.

Wie vereinfacht HeyGen den Videoerstellungsprozess für Benutzer?

HeyGen vereinfacht die Videoerstellung, indem es Text-zu-Video mit KI-Avataren und realistischen KI-Stimmen umwandelt und komplexe Produktionsschritte eliminiert. Seine benutzerfreundlichen Videobearbeitungswerkzeuge, einschließlich automatischer Untertitelung und Seitenverhältnis-Anpassung, machen die professionelle Videoerstellung zugänglich und effizient.

