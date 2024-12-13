Ihre Lösung für die Erstellung von Videos zur Entwicklung von Instruktionssystemen

Entwickeln Sie mühelos fesselnde Schulungsvideos und Lehrinhalte mit der fortschrittlichen Text-zu-Video-Funktionalität.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Lehrvideo für Lehrer und Hochschuldozenten, das ein komplexes wissenschaftliches Konzept für Studenten erklärt. Der visuelle und akustische Stil muss sauber, freundlich und sehr informativ sein und die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen nutzen, um ansprechende Inhalte automatisch aus einfachem Text zu generieren.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich ein 2-minütiges Schulungsvideo vor, das für Kleinunternehmer und HR-Abteilungen entwickelt wurde und bewährte Praktiken für die Zusammenarbeit in Remote-Teams veranschaulicht. Dieses ansprechende Erklärvideo sollte einen dynamischen und visuell reichen Stil mit fröhlicher Hintergrundmusik und professioneller Erzählung aufweisen und die verschiedenen Vorlagen und Szenen voll ausschöpfen, um Informationen klar zu präsentieren.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 45-sekündiges AI-Talking-Head-Schulungsvideo für Content-Ersteller und Marketing-Teams, das schnelle Tipps zur Optimierung der Leistung von Social-Media-Videos bietet. Der visuelle und akustische Stil sollte modern, poliert und prägnant sein, unter Verwendung von HeyGens AI-Avataren und sicherstellen, dass das Video auf allen Plattformen optimal angezeigt wird, mit nahtloser Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Video Maker für die Entwicklung von Instruktionssystemen funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Lehrinhalte schnell in professionelle Schulungsvideos und ansprechende Erklärvideos mit unserer intuitiven AI-Plattform.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie damit, Ihre Instruktionsinhalte in den Editor einzugeben oder einzufügen. Unsere Plattform nutzt Text-zu-Video, um Ihren Text nahtlos in gesprochene Dialoge umzuwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von lebensechten AI-Avataren, um Ihren Instruktor darzustellen. Diese AI-Avatare erwecken Ihre Lektion mit natürlichen Bewegungen und Ausdrücken zum Leben.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Erhöhen Sie die Attraktivität Ihrer Schulungsvideos, indem Sie Hintergrundbilder, Musik und Branding-Elemente hinzufügen. Nutzen Sie unsere umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und anpassbare Vorlagen, um Ihre Inhalte visuell ansprechend zu gestalten.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Schließen Sie Ihr Projekt ab, indem Sie es im gewünschten Format und Seitenverhältnis exportieren. Ihre fertigen Lehrinhalte sind nun bereit, mit Ihren Lernenden geteilt zu werden.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Lehrinhalte

Verwandeln Sie komplexe Themen, wie medizinische Inhalte, in leicht verständliche und wirkungsvolle Lehrvideos für ein besseres Verständnis.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Talking-Head-Schulungsvideos?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende Erklärvideos und Schulungsvideos mit fortschrittlichen AI-Avataren zu erstellen. Wandeln Sie einfach Ihr Skript mit der Funktion "Text-zu-Video" in ein professionelles Video um und optimieren Sie so die Produktion Ihrer Lehrinhalte.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem effizienten AI-Video-Maker?

HeyGen bietet eine umfassende "AI-Video-Maker"-Plattform mit Funktionen wie "Vorlagen" für einen schnellen Einstieg und einem "Drag-and-Drop-Editor". Es beinhaltet "AI-Avatare" und "Voiceover-Generierung", was es einfach macht, hochwertige Videos für die "Entwicklung von Instruktionssystemen" oder "Lehrinhalte" zu produzieren.

Bietet HeyGen Funktionen für Videozugänglichkeit und Branding?

Ja, HeyGen bietet robuste "Branding-Kontrollen", um Ihre Videos mit Logos und Farben anzupassen und die Marken-Konsistenz zu wahren. Es beinhaltet auch automatische "Untertitel/Beschriftungen", um die Zugänglichkeit und das Engagement für Ihre "Schulungsvideos" und "Lehrinhalte" zu erhöhen.

Kann HeyGen Lehrern helfen, schnell ansprechende Lehrinhalte zu erstellen?

Absolut. HeyGen bietet "Vorlagen", die speziell für "Lehrinhalte" und "Schulungsvideos" entwickelt wurden, zusammen mit einem "Drag-and-Drop-Editor". Dies ermöglicht es "Lehrern", schnell "ansprechende Erklärvideos" mit "AI-Avataren" und der "Text-zu-Video"-Funktionalität zu produzieren.

