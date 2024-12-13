Erstellen Sie ein 90-sekündiges AI-Schulungsvideo für IT-Profis, das einen komplexen Software-Installationsprozess demonstriert. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit Bildschirmaufnahmen und klaren grafischen Überlagerungen, ergänzt durch eine fesselnde AI-generierte Sprachübertragung. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um den Inhalt schnell zu erstellen, und einen AI-Avatar, um die Schritte klar zu präsentieren.

Video Generieren