Müheloser Generator für Schulungsvideos

Verwandeln Sie Text schnell in fesselnde Schulungsvideos mit unserer fortschrittlichen Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um das Lernen zu vereinfachen.

Erstellen Sie ein 90-sekündiges AI-Schulungsvideo für IT-Profis, das einen komplexen Software-Installationsprozess demonstriert. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit Bildschirmaufnahmen und klaren grafischen Überlagerungen, ergänzt durch eine fesselnde AI-generierte Sprachübertragung. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um den Inhalt schnell zu erstellen, und einen AI-Avatar, um die Schritte klar zu präsentieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 2-minütiges Schulungsvideo für neue Mitarbeiter zur technischen Einarbeitung, das die Software-Nutzungsrichtlinien des Unternehmens detailliert beschreibt. Der visuelle Stil sollte ansprechend und zugänglich sein, mit professionellen Vorlagen und Szenen sowie klaren, prägnanten Textüberlagerungen. Stellen Sie sicher, dass HeyGens Untertitel aktiviert sind, um verschiedene Lernpräferenzen zu unterstützen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Anleitungsvideo für das technische Support-Personal, das einen schnellen Tipp zur Fehlerbehebung bei einem spezifischen Netzwerkproblem veranschaulicht. Der visuelle und akustische Stil sollte schnell und informativ sein, mit relevantem Stockmaterial aus HeyGens Medienbibliothek und einer präzisen AI-Sprachübertragung, die den Zuschauer durch jeden Schritt führt.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 75-sekündiges Erklärvideo für nicht-technische Manager, das einen neuen automatisierten technischen Workflow vereinfacht. Verwenden Sie einen klaren und professionellen visuellen Erzählstil und nutzen Sie HeyGens anpassbare Vorlagen, um abstrakte Konzepte visuell darzustellen. Stellen Sie sicher, dass das Video leicht für verschiedene Plattformen angepasst werden kann, indem Sie die Funktion zur Größenanpassung und den Export im Seitenverhältnis verwenden.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Schulungsvideo-Generator funktioniert

Verwandeln Sie Ihr Wissen mühelos in fesselnde Schulungsvideos, komplett mit AI-Avataren und dynamischen Visuals, die in Minuten bereit zum Teilen sind.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Schulungstextes oder dem Hochladen eines Skripts. Der AI-Schulungsvideo-Generator wandelt Ihre schriftlichen Inhalte nahtlos in eine dynamische Videonarration um, indem er Text-in-Video-Technologie nutzt.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, die Ihr Bildschirmpräsentator sein sollen, und verleihen Sie Ihren Schulungsvideos ein professionelles und ansprechendes Gesicht, ohne ein Kamerateam zu benötigen.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Verbesserungen hinzu
Verbessern Sie Ihre Schulungsvideos mit relevanten Visuals und Grafiken. Nutzen Sie vorgefertigte Vorlagen und eine reichhaltige Medienbibliothek, um Ihre Inhalte klar und ansprechend zu gestalten.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald Ihr Schulungsvideo fertig ist, exportieren Sie es einfach in verschiedenen Formaten. Erstellen Sie teilbare Links, um Ihre hochwertigen Schulungsinhalte mühelos auf jeder Plattform zu verteilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Effektivität des Trainings steigern

Nutzen Sie AI, um dynamische und interaktive Schulungsvideos zu erstellen, die das Engagement der Teilnehmer erheblich steigern und die Wissensspeicherung verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Schulungsvideos?

HeyGen dient als leistungsstarker AI-Schulungsvideo-Generator, der es Nutzern ermöglicht, Text in professionelle Schulungsvideos mit AI-Avataren und realistischen AI-Sprachübertragungen zu verwandeln, was den Produktionsprozess erheblich vereinfacht.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen zur Anpassung von Schulungsvideos?

HeyGen bietet robuste Videobearbeitungswerkzeuge für die fortgeschrittene Anpassung Ihrer Schulungsvideos, einschließlich Branding-Kontrollen, Größenanpassung im Seitenverhältnis und automatische Untertitel, um qualitativ hochwertige und maßgeschneiderte Inhalte zu gewährleisten.

Kann ich AI-Avatare und Vorlagen verwenden, um meine Erklärvideos zu verbessern?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, eine vielfältige Bibliothek von AI-Avataren und anpassbaren Vorlagen zu nutzen, um schnell fesselnde Erklärvideos zu produzieren. Dies ermöglicht eine effiziente Inhaltserstellung direkt von Text in Videos.

Ist HeyGen ein zugängliches, browserbasiertes Tool zur Erstellung von Anleitungsvideos?

Absolut, HeyGen funktioniert als vollständig browserbasiertes Tool, das es einfach macht, hochwertige Anleitungsvideos von jedem Standort aus zu erstellen. Nach der Erstellung können Videos mühelos über teilbare Links geteilt werden.

