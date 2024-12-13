Erklärvideo-Generator: Erstellen Sie fesselnde Inhalte

Erstellen Sie effizient fesselnde Erklärvideos, indem Sie professionell gestaltete Vorlagen für jedes Thema nutzen.

Erstellen Sie ein 1-minütiges Erklärvideo für Kleinunternehmer, das zeigt, wie der AI Explainer Video Generator von HeyGen die Inhaltserstellung vereinfacht. Der visuelle Stil sollte sauber und modern sein, mit Texteinblendungen auf dem Bildschirm, die wichtige Schritte hervorheben, ergänzt durch eine fröhliche, klare AI-Stimme. Das Video wird speziell die Effizienz demonstrieren, wie roher Text in ein ausgefeiltes Skript umgewandelt wird, indem die Funktion 'Text-zu-Video aus Skript' genutzt wird, um eine Produktbeschreibung mühelos in ein ansprechendes Tutorial zu verwandeln.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges internes Schulungsvideo für Unternehmens-L&D-Teams, das zeigt, wie neue Mitarbeiter schnell mit HeyGen eingearbeitet werden können. Dieses Video sollte einen professionellen, unternehmerischen visuellen Stil annehmen, der verschiedene AI-Avatare darstellt, die unterschiedliche Rollen repräsentieren, gepaart mit mehrsprachigen Voiceovers für globale Zugänglichkeit. Betonen Sie die Fähigkeit der 'Voiceover-Generierung', um Schulungsvideos effizient zu produzieren, die eine konsistente Botschaft in allen Regionen gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 45-sekündiges Marketing-Erklärvideo, das sich an digitale Vermarkter und Content-Ersteller richtet und zeigt, wie HeyGen die Kreativität von Kampagnen für Erklärvideos steigert. Der visuelle und akustische Stil muss hochgradig ansprechend sein, mit lebendigen Farben, eleganten Motion Graphics und einem professionellen, zeitgemäßen Musiktrack. Dieser Vorschlag wird sich darauf konzentrieren, wie HeyGens 'Vorlagen & Szenen' genutzt werden können, um Videoelemente schnell anzupassen und zu zeigen, wie Benutzer professionell gestaltete Vorlagen in einzigartigen, wirkungsvollen Videoinhalt umwandeln können, ohne umfangreiche Designkenntnisse zu benötigen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 75-sekündiges Anleitungsvideo für Pädagogen und E-Learning-Inhaltsersteller, das die Vorteile eines Erklärvideo-Generators für barrierefreies Lernen detailliert beschreibt. Der visuelle Stil sollte klar und informativ sein, mit zugänglichen Schriftarten und einer ruhigen, autoritativen AI-Stimme, die Lesbarkeit und Verständnis priorisiert. Dieses Video sollte speziell die 'Untertitel'-Funktion von HeyGen für verbesserte Zugänglichkeit hervorheben und demonstrieren, wie die Fähigkeit 'Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte' eine flexible Bereitstellung von Inhalten auf jeder Lernplattform gewährleistet.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Erklärvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Erklärvideos. Verwandeln Sie Ihre Ideen in klare, animierte Visualisierungen, die Ihr Publikum in nur wenigen einfachen Schritten fesseln und informieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Fügen Sie Ihre Anleitungsinhalte direkt in unseren Editor ein. Unsere Plattform nutzt die Text-zu-Video-Erstellung, um Ihr Skript in eine dynamische visuelle Erzählung zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie visuelle Elemente
Wählen Sie aus unserer umfangreichen Bibliothek von professionell gestalteten Vorlagen und Szenen, um schnell das Aussehen und die Atmosphäre Ihres Erklärvideos festzulegen.
3
Step 3
Fügen Sie Untertitel und Elemente hinzu
Fügen Sie klare AI-Untertitel hinzu, um die Zugänglichkeit und das Verständnis zu verbessern. Passen Sie andere Videoelemente mit dem Drag-and-Drop-Editor für ein poliertes Finish an.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Projekt und exportieren Sie Ihr animiertes Erklärvideo im gewünschten Seitenverhältnis als MP4-Datei, bereit für die sofortige Freigabe über Plattformen hinweg.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Steigern Sie Schulung & Entwicklung

Nutzen Sie AI, um fesselnde Schulungsvideos zu produzieren, die Aufmerksamkeit erregen und das Wissen und die Fähigkeiten von Teams erheblich verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Erklärvideos?

HeyGen ermöglicht eine nahtlose "Text-zu-Video-Erstellung", indem Skripte in dynamische "animierte Erklärvideos" umgewandelt werden, die fortschrittliche "AI-Avatare" und "AI-Sprachgenerator"-Technologie nutzen. Diese "benutzerfreundliche Oberfläche" macht den Prozess effizient und für jeden Benutzer zugänglich.

Kann ich meine Erklärvideos mit den technischen Werkzeugen von HeyGen anpassen?

Absolut. Der "Drag-and-Drop-Editor" von HeyGen ermöglicht es Ihnen, "Videoelemente" umfassend anzupassen, einschließlich der Hinzufügung von "AI-Untertiteln" und der Anwendung spezifischer "Branding-Kontrollen" Ihrer Marke. Dies stellt sicher, dass Ihre "Erklärvideos" perfekt mit Ihrer Botschaft übereinstimmen.

Welche Ausgabeoptionen stehen für HeyGen-Erklärvideos zur Verfügung?

HeyGen unterstützt vielseitige Ausgabeoptionen, die es Ihnen ermöglichen, als "MP4 zu exportieren" für breite Kompatibilität über Plattformen hinweg. Sie können auch Ihre Inhalte des "Erklärvideo-Generators" in "mehreren Sprachen" generieren, um ein globales Publikum effektiv zu erreichen.

Wie benutzerfreundlich ist HeyGen für die Erstellung professioneller Erklärvideos?

HeyGen bietet eine intuitive "benutzerfreundliche Oberfläche", die den gesamten Prozess des "AI Explainer Video Generators" von Skript bis zur Endproduktion vereinfacht. Durch die Nutzung von "professionell gestalteten Vorlagen" können selbst Anfänger schnell hochwertige, wirkungsvolle "Erklärvideos" erstellen.

