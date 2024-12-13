Erstellen Sie ein 1-minütiges Erklärvideo für Kleinunternehmer, das zeigt, wie der AI Explainer Video Generator von HeyGen die Inhaltserstellung vereinfacht. Der visuelle Stil sollte sauber und modern sein, mit Texteinblendungen auf dem Bildschirm, die wichtige Schritte hervorheben, ergänzt durch eine fröhliche, klare AI-Stimme. Das Video wird speziell die Effizienz demonstrieren, wie roher Text in ein ausgefeiltes Skript umgewandelt wird, indem die Funktion 'Text-zu-Video aus Skript' genutzt wird, um eine Produktbeschreibung mühelos in ein ansprechendes Tutorial zu verwandeln.

Video Generieren