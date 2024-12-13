Ihr AI-Inhaltsgenerator für interaktives Lernen

Erstellen Sie interaktive Lektionen und ansprechende Lehrmaterialien schneller mit unserem AI-Lektionsplaner und der leistungsstarken Text-to-Video aus Skript-Funktion.

Erstellen Sie ein 60-sekündiges, lebendiges Erklärvideo für Lehrer, das zeigt, wie ein AI-Lektionsplaner die Erstellung interaktiver Lektionen vereinfacht. Der visuelle Stil sollte hell und modern sein, mit ansprechenden AI-Avataren, die Lektionselemente demonstrieren, begleitet von einem begeisterten Voiceover. Heben Sie HeyGens Fähigkeit "Text-to-Video aus Skript" hervor, um Ideen mühelos in dynamische Bildungsinhalte zu verwandeln.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 45-sekündiges Tutorial für Pädagogen und Instruktionsdesigner, das zeigt, wie man fesselnde Arbeitsblätter und Quizze mit Gamification-Optionen erstellt. Das Video sollte farbenfrohe Grafiken und einen energetischen Soundtrack verwenden, mit schnellen Schnitten zwischen verschiedenen interaktiven Elementen. Betonen Sie HeyGens "Vorlagen & Szenen" und "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" für den schnellen Aufbau vielfältiger Lehrmaterialien.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Informationsvideo für Schuladministratoren und Lehrplanentwickler, das erklärt, wie Bildungs-AI lehrplangerechte Inhalte und Differenzierung erleichtern kann. Die visuelle Ästhetik sollte professionell und sauber sein, mit klaren On-Screen-Texten und Infografiken, unterstützt von einer ruhigen, autoritativen Stimme. Zeigen Sie, wie HeyGens "Untertitel/Beschriftungen" Barrierefreiheit gewährleisten und "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" eine vielseitige Bereitstellung über Plattformen hinweg ermöglichen.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein schnelles 50-sekündiges Problem-/Lösungsvideo für vielbeschäftigte Lehrer vor, das die zeitsparenden Vorteile eines Instruktionsinhaltsgenerators demonstriert. Der Ton sollte freundlich und lösungsorientiert sein und zeigen, wie ein Lehrer schnell Ideen in vollständige Lehrmaterialien verwandelt, indem er HeyGens "Voiceover-Generierung" und "Text-to-Video aus Skript" Funktionen nutzt, um letztendlich wertvolle Zeit zu sparen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Instruktionsinhaltsgenerator funktioniert

Verwandeln Sie Ihr Lehrmaterial schnell in ansprechende, interaktive Lektionen und Ressourcen, die Lernende fesseln und Ihren Lehrprozess optimieren.

1
Step 1
Laden Sie Ihre Materialien hoch
Laden Sie einfach vorhandene Dokumente wie PDFs hoch, fügen Sie Text ein oder geben Sie Ihre Lehrplandetails direkt ein, um die Inhaltserstellung aus Ihren Lehrmaterialien zu starten.
2
Step 2
Wählen Sie interaktive Elemente
Wählen Sie aus einer Reihe von Vorlagen und interaktiven Aktivitäten, einschließlich Quizzen und Gamification-Optionen, um Ihre Lektionen dynamisch und ansprechend für Schüler zu gestalten.
3
Step 3
Wenden Sie AI-Verbesserungen an
Nutzen Sie fortschrittliche AI-Funktionen, wie das Einbinden von AI-Avataren zur Präsentation von Inhalten, um ein personalisiertes Lernerlebnis zu gewährleisten, das auf die Differenzierung unter den Schülern zugeschnitten ist.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihre endgültigen Ressourcen
Generieren und exportieren Sie sofort Ihre vollständigen Lehrinhalte, einschließlich automatisch hinzugefügter Untertitel, in verschiedenen Formaten, die bereit zur Verteilung sind, und sparen Sie wertvolle Zeit.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Themen

.

Entmystifizieren Sie komplexe Themen, indem Sie komplexe Lehrinhalte in klare, prägnante und visuell ansprechende Erklärungen für Lernende verwandeln.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen Lehrern helfen, ansprechende Lehrinhalte und interaktive Lektionen zu erstellen?

HeyGen verwandelt statischen Text in dynamische Bildungs-Videos mit AI-Avataren und fortschrittlicher Voiceover-Generierung. Dies befähigt Lehrer, fesselnde Lehrmaterialien und interaktive Aktivitäten zu produzieren, die das Engagement der Schüler erheblich steigern.

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung lehrplangerechter Bildungs-Videos für Lehrer?

HeyGens Text-to-Video-Funktionalität ermöglicht es Lehrern, ihre lehrplangerechten Skripte schnell in professionelle Videos mit AI-Avataren und Untertiteln zu konvertieren. Dies bietet eine erhebliche Zeitersparnis bei der Erstellung hochwertiger Lehrmaterialien, die mit den Lernzielen übereinstimmen.

Kann HeyGen Differenzierungs- und Gamification-Optionen bei der Erstellung von Lehrinhalten unterstützen?

Während sich HeyGen auf die Videogenerierung konzentriert, unterstützen seine flexiblen Vorlagen, Szenenoptionen und die Anpassung des Seitenverhältnisses verschiedene Videoformate, die für unterschiedliche Lernstile geeignet sind. Lehrer können ansprechende Bildungs-AI-Videos erstellen, die nahtlos in umfassendere Gamification-Optionen oder interaktive Aktivitäten integriert werden können, um Differenzierungsbedürfnisse effektiv zu adressieren.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um professionelle und markenkonforme Lehrmaterialien sicherzustellen?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Lehrern und Institutionen ermöglichen, ihr Logo und ihre Markenfarben direkt in ihre AI-generierten Bildungs-Videos zu integrieren. Dies stellt sicher, dass alle Lehrinhalte ein professionelles und konsistentes Erscheinungsbild beibehalten, das die institutionelle Identität für die Schüler stärkt.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo