Anleitungsvideo-Ersteller für Unternehmen: Lernen und Engagement fördern
Erstellen Sie schnell ansprechende Schulungs- und Erklärvideos mit unserer Text-zu-Video-Funktion, um komplexe Themen verständlich zu machen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Produzieren Sie ein 90-sekündiges Erklärvideo für IT-Support-Mitarbeiter, das ein neues Software-Fehlerbehebungsprotokoll beschreibt. Verwenden Sie einen sauberen, technischen visuellen Stil, der Bildschirmaufnahmen mit prägnanten animierten Overlays kombiniert, und sorgen Sie für eine präzise, ruhige Stimme. Dieses Video sollte HeyGen's Text-zu-Video-Funktion aus Skripten präsentieren, um sicherzustellen, dass alle Schritte genau vermittelt werden.
Entwickeln Sie ein 2-minütiges Schulungsvideo für Projektmanager, das Best Practices für die Implementierung agiler Arbeitsabläufe umreißt. Die Ästhetik sollte dynamisch und informativ sein, indem eine Vielzahl von Vorlagen und Szenen verwendet wird, um komplexe Konzepte zu veranschaulichen, unterstützt von einem selbstbewussten und ermutigenden Audiostil. Betonen Sie, wie HeyGen's Vorlagen und Szenen die Erstellung professioneller Lernmodule vereinfachen.
Erstellen Sie ein 45-sekündiges internes Marketingvideo für Vertriebsteams, das eine neue Produktfunktion mit den wichtigsten Vorteilen ankündigt. Die visuelle Präsentation muss hochwertig und wirkungsvoll sein, mit lebendigen Grafiken und einem überzeugenden Audioton. Demonstrieren Sie die Anpassungsfähigkeit des Videos über verschiedene Plattformen hinweg, indem Sie HeyGen's Größenanpassung und Exporte für optimales Seherlebnis erwähnen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie die Trainingseffektivität mit AI.
Verbessern Sie das Lernen und die Behaltensleistung der Mitarbeiter mit dynamischen, AI-gestützten Schulungsvideos.
Entwickeln Sie globale Lernprogramme.
Produzieren und skalieren Sie schnell hochwertige Videokurse, um ein breiteres, globales Publikum zu schulen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-gestützten Unternehmensvideos?
HeyGen ist ein intuitives AI-Video-Tool, das die Videoproduktion vereinfacht, indem es die Erstellung von Text-zu-Video mit realistischen AI-Avataren und fortschrittlicher Sprachgenerierung ermöglicht. Dies erlaubt die effiziente Entwicklung hochwertiger Videos, die auf geschäftliche Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Kann HeyGen ansprechende animierte Erklärvideos ohne komplexe Software erstellen?
Ja, HeyGen ermöglicht es Nutzern, professionelle animierte Videos und ansprechende Erklärvideos mühelos zu erstellen, indem es eine umfangreiche Bibliothek von Vorlagen und eine benutzerfreundliche Drag-and-Drop-Bearbeitungsoberfläche nutzt. Sie können problemlos Stockmedien und benutzerdefinierte Markenintegration einfügen, um hochwertige Videos zu produzieren.
Welche Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung effektiver Schulungs- oder Marketingvideos?
HeyGen bietet umfassende Funktionen wie Bildschirmaufzeichnung, fortschrittliche Skripterstellung und anpassbare Markensteuerungen, um professionelle Schulungs- und Marketingvideos zu produzieren. Diese Tools stellen sicher, dass Ihre hochwertigen Videos Ihre Botschaft und Markenidentität effektiv vermitteln.
Wie verbessern HeyGen's AI-Avatare und Sprachgenerierung die Videoinhaltserstellung?
HeyGen's AI-Avatare erwecken Ihre Skripte mit realistischen Ausdrücken zum Leben, während die fortschrittliche Sprachgenerierung natürliche Stimmen für Ihre Videoinhalte bietet. Diese leistungsstarke Kombination, zusammen mit automatischen Untertiteln, stellt sicher, dass Ihre Botschaften klar, ansprechend und für Ihr Publikum zugänglich sind.