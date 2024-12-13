Anleitungsvideo-Ersteller für Unternehmen: Lernen und Engagement fördern

Erstellen Sie schnell ansprechende Schulungs- und Erklärvideos mit unserer Text-zu-Video-Funktion, um komplexe Themen verständlich zu machen.

Gestalten Sie ein 1-minütiges Anleitungsvideo für neue Mitarbeiter, das die Kernwerte des Unternehmens demonstriert. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit diversen AI-Avataren, die jeden Wert präsentieren, ergänzt durch eine lebhafte, klare Stimme. Heben Sie die Nutzung von HeyGen's AI-Avataren und Sprachgenerierung hervor, um ansprechende Inhalte zu erstellen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 90-sekündiges Erklärvideo für IT-Support-Mitarbeiter, das ein neues Software-Fehlerbehebungsprotokoll beschreibt. Verwenden Sie einen sauberen, technischen visuellen Stil, der Bildschirmaufnahmen mit prägnanten animierten Overlays kombiniert, und sorgen Sie für eine präzise, ruhige Stimme. Dieses Video sollte HeyGen's Text-zu-Video-Funktion aus Skripten präsentieren, um sicherzustellen, dass alle Schritte genau vermittelt werden.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 2-minütiges Schulungsvideo für Projektmanager, das Best Practices für die Implementierung agiler Arbeitsabläufe umreißt. Die Ästhetik sollte dynamisch und informativ sein, indem eine Vielzahl von Vorlagen und Szenen verwendet wird, um komplexe Konzepte zu veranschaulichen, unterstützt von einem selbstbewussten und ermutigenden Audiostil. Betonen Sie, wie HeyGen's Vorlagen und Szenen die Erstellung professioneller Lernmodule vereinfachen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 45-sekündiges internes Marketingvideo für Vertriebsteams, das eine neue Produktfunktion mit den wichtigsten Vorteilen ankündigt. Die visuelle Präsentation muss hochwertig und wirkungsvoll sein, mit lebendigen Grafiken und einem überzeugenden Audioton. Demonstrieren Sie die Anpassungsfähigkeit des Videos über verschiedene Plattformen hinweg, indem Sie HeyGen's Größenanpassung und Exporte für optimales Seherlebnis erwähnen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Anleitungsvideo-Ersteller für Unternehmen funktioniert

Nutzen Sie AI-Video-Tools und benutzerfreundliche Funktionen, um schnell und effizient hochwertige, ansprechende Anleitungsvideos für Unternehmen zu erstellen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihrer Anleitung. Unsere leistungsstarke Plattform kann Ihren Text in ein dynamisches Video verwandeln und bildet die Grundlage Ihres Unternehmensleitfadens.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals
Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie aus professionellen AI-Avataren wählen oder mit einer anpassbaren Vorlage beginnen, um Ihr Publikum visuell mit Ihrem Anleitungsmaterial zu fesseln.
3
Step 3
Anpassen und Verbessern
Personalisieren Sie Ihr Video mit Markensteuerungen, um Konsistenz zu wahren, oder generieren Sie klare Sprachübertragungen, um Ihre Botschaft präzise zu übermitteln.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Erstellen Sie Ihr hochwertiges Anleitungsvideo für Unternehmen, optimiert für verschiedene Seitenverhältnisse, und teilen Sie es mühelos über Plattformen hinweg, um Ihr Zielpublikum effektiv zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Geschäftskonzepte

Erklären Sie komplexe Geschäftsprozesse und Produkte klar mit leicht verständlichen, AI-generierten Erklärvideos.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-gestützten Unternehmensvideos?

HeyGen ist ein intuitives AI-Video-Tool, das die Videoproduktion vereinfacht, indem es die Erstellung von Text-zu-Video mit realistischen AI-Avataren und fortschrittlicher Sprachgenerierung ermöglicht. Dies erlaubt die effiziente Entwicklung hochwertiger Videos, die auf geschäftliche Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Kann HeyGen ansprechende animierte Erklärvideos ohne komplexe Software erstellen?

Ja, HeyGen ermöglicht es Nutzern, professionelle animierte Videos und ansprechende Erklärvideos mühelos zu erstellen, indem es eine umfangreiche Bibliothek von Vorlagen und eine benutzerfreundliche Drag-and-Drop-Bearbeitungsoberfläche nutzt. Sie können problemlos Stockmedien und benutzerdefinierte Markenintegration einfügen, um hochwertige Videos zu produzieren.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung effektiver Schulungs- oder Marketingvideos?

HeyGen bietet umfassende Funktionen wie Bildschirmaufzeichnung, fortschrittliche Skripterstellung und anpassbare Markensteuerungen, um professionelle Schulungs- und Marketingvideos zu produzieren. Diese Tools stellen sicher, dass Ihre hochwertigen Videos Ihre Botschaft und Markenidentität effektiv vermitteln.

Wie verbessern HeyGen's AI-Avatare und Sprachgenerierung die Videoinhaltserstellung?

HeyGen's AI-Avatare erwecken Ihre Skripte mit realistischen Ausdrücken zum Leben, während die fortschrittliche Sprachgenerierung natürliche Stimmen für Ihre Videoinhalte bietet. Diese leistungsstarke Kombination, zusammen mit automatischen Untertiteln, stellt sicher, dass Ihre Botschaften klar, ansprechend und für Ihr Publikum zugänglich sind.

