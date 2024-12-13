Instruktionsbasierter Videogenerator: Erstellen Sie Videos schneller

Produzieren Sie hochwertige Schulungsvideos und Anleitungen schneller mit unserem instruktionbasierten Videogenerator, der leistungsstarke Text-zu-Video-Funktionen aus dem Skript nutzt.

Stellen Sie sich vor, Sie erstellen eine 45-sekündige ansprechende Einführung zu einem neuen Service für Kleinunternehmer. Nutzen Sie einen lebensechten KI-Avatar und eine überzeugende Sprachsynthese, um die Vorteile zu erklären, präsentiert mit hellen, einladenden Visuals und einem freundlichen Ton. Dieses generative KI-Video macht komplexe Ideen zugänglich und verständlich.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie eine 60-sekündige Anleitung für Technikbegeisterte und Frühadopter, die eine neue Softwarefunktion demonstriert. Dieses Video sollte die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript nutzen, um automatisch Szenen zu generieren, mit modernen, eleganten Vorlagen und dynamischen Übergängen, begleitet von einer energischen, informativen Stimme aus einem instruktionbasierten Videogenerator.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie eine dynamische 30-sekündige Social-Media-Werbung, die sich an Marketingfachleute richtet und einen Blitzverkauf präsentiert. Integrieren Sie lebendige Stockmedien aus der Medienbibliothek/Stockunterstützung und prominente Untertitel, um Aufmerksamkeit zu erregen, alles untermalt von aufmunternder Hintergrundmusik mit schnellen, fesselnden Visuals. Dieser KI-Videogenerator macht schnelle Promo-Videos einfach.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 50-sekündiges Bildungsmodul für Pädagogen und Online-Kursentwickler, das ein komplexes wissenschaftliches Konzept vereinfacht. Verwenden Sie einen KI-Avatar, um die Informationen klar in einem sauberen, bildungsorientierten Whiteboard-Animationsstil zu präsentieren, wobei das Video leicht für verschiedene Plattformen mit Seitenverhältnis-Anpassungen und Exporten angepasst werden kann, begleitet von einer ruhigen, autoritativen Stimme aus diesem generativen KI-Videogenerator.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein instruktionbasierter Videogenerator funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihren Text in ansprechende instruktionale Videos mit KI-gestützten Avataren und dynamischen Visuals, um Ihren Content-Erstellungsprozess zu optimieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript und Ihre Szene
Beginnen Sie mit dem Schreiben Ihres instruktionalen Skripts oder fügen Sie vorhandenen Text ein. Wählen Sie aus einer Vielzahl professioneller Vorlagen und Szenen, um die perfekte visuelle Grundlage für Ihr Video zu schaffen und einen professionellen Start zu gewährleisten.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar und Ihre Stimme
Erwecken Sie Ihre Anweisungen zum Leben, indem Sie einen geeigneten KI-Avatar auswählen, um Ihre Inhalte zu präsentieren. Ihr Skript wird automatisch in eine natürlich klingende Sprachsynthese umgewandelt, die eine klare Erzählung bietet.
3
Step 3
Fügen Sie Visuals hinzu und verfeinern Sie
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie relevante Visuals aus unserer umfangreichen Medienbibliothek/Stockunterstützung hinzufügen oder Ihre eigenen benutzerdefinierten Assets hochladen. Verfeinern Sie Ihr Video weiter mit Branding und automatischen Untertiteln für maximale Klarheit.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr instruktionales Video, indem Sie Ihre gewünschten Seitenverhältnis-Anpassungen und Exportoptionen auswählen. Generieren Sie Ihr Video und teilen Sie es mühelos auf verschiedenen Plattformen, um Ihre Lerninhalte Ihrem Publikum leicht zugänglich zu machen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Steigern Sie das Unternehmensschulung

.

Erhöhen Sie das Engagement der Mitarbeiter und die Wissensspeicherung in Schulungsprogrammen durch dynamische, KI-gestützte Videoinhalte.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von generativen KI-Videos?

HeyGen ist eine leistungsstarke generative KI-Videoplattform, die die Content-Produktion vereinfacht, indem sie einfache Textvorgaben oder Skripte in hochwertige Videos verwandelt. Dieser instruktionbasierte Videogenerator macht die Erstellung komplexer Videos für alle Benutzer zugänglich und effizient.

Kann ich KI-Avatare für meine spezifischen Markenbedürfnisse mit HeyGen anpassen?

Absolut. HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an anpassbaren KI-Avataren, die es Ihnen ermöglichen, digitale Avatare zu erstellen, die perfekt zur Identität Ihrer Marke passen. Sie können auch eine Vielzahl von Vorlagen und Szenen nutzen, um Ihre Videoinhalte weiter zu personalisieren.

Welche Arten von kreativen Inhalten können mit dem KI-Videogenerator von HeyGen produziert werden?

Der KI-Videogenerator von HeyGen ist unglaublich vielseitig und ermöglicht die Erstellung vielfältiger kreativer Inhalte wie ansprechende Schulungsvideos, umfassende Videodokumentationen und praktische Anleitungen. Seine intuitiven Funktionen unterstützen eine breite Palette von kreativen und instruktionalen Videoprojekten.

Bietet HeyGen mehrsprachige Unterstützung für seine Text-zu-Video-Funktionen?

Ja, HeyGen bietet eine robuste mehrsprachige Unterstützung für seine Text-zu-Video-Funktionen, sodass Sie Inhalte mit KI-generierten Sprachsynthesen in zahlreichen Sprachen erstellen können. Diese Fähigkeit stellt sicher, dass Ihre Videos effektiv ein globales Publikum erreichen und ansprechen können, ohne sprachliche Barrieren.

