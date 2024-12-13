Institutioneller Video-Maker für professionelle Geschäftsvideos

Produzieren Sie schnell hochwertige Schulungs- und Verkaufsvideos mit leistungsstarken Text-zu-Video-Funktionen aus einem Skript.

In diesem dynamischen 60-Sekunden-Video für Marketingfachleute tauchen Sie ein in die Welt der Zusammenarbeit und Kreativität und erfahren, wie HeyGen Ideen in wirkungsvolle Marketingvideos verwandeln kann. Mit der KI-gestützten Plattform erfassen wir visuell ansprechende Szenen mit eleganten, modernen Übergängen, die durch fesselnde Voiceovers akzentuiert werden. Sehen Sie, wie Vorlagen und Szenen komplexe Konzepte zum Leben erwecken und jede Botschaft mit Klarheit und Kraft vermitteln.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Begeben Sie sich auf eine 90-sekündige Reise mit HeyGens fortschrittlichem KI-Video-Generator, der für Unternehmensschulungen entwickelt wurde, um Lehrmethoden zu verbessern. Dieses Video führt die Zuschauer durch den nahtlosen Prozess der Erstellung ansprechender Schulungsvideos mit KI-Avataren, ergänzt durch Echtzeit-Untertitel und fesselnde Grafiken. Das Video verwendet klare, deutliche Audioaufnahmen, die mit hochauflösenden Bildern kombiniert sind, um die technische Kompetenz zu betonen, die für eine effektive Wissensvermittlung erforderlich ist.
Entfesseln Sie Ihre Kreativität mit einem 45-sekündigen Werbevideo, das für Startups und Unternehmer erstellt wurde und sich auf HeyGens Rolle als unverzichtbarer Online-Video-Maker konzentriert. Mit einem Schwerpunkt auf schnellen, energiegeladenen visuellen Effekten und rhythmischen Audiotracks erleben Sie, wie die intuitive Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript einfachen Text in dynamische Videoinhalte verwandeln kann, die perfekt für soziale Medien geeignet sind. Feiern Sie die Kunst des Geschichtenerzählens, die darauf ausgelegt ist, das moderne digitale Publikum zu fesseln.
Entdecken Sie die Kraft der visuellen Kommunikation in diesem informativen 2-Minuten-Video, das der Erstellung von Unternehmensvideoinhalten gewidmet ist. Ausgerichtet auf Videoeditoren in großen Organisationen, unterstreicht dieses Video die Bedeutung maßgeschneiderter Videoerlebnisse mit HeyGens KI-Personalisierungstools. Tauchen Sie ein in Szenen mit professionellen Übergängen und immersiven Hintergrundmusiken. Es ist ein filmischer Leitfaden, der die Effizienz und Wirkung von HeyGens Medienbibliothek und Stock-Unterstützung demonstriert.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der institutionelle Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle institutionelle Videos für Ihre Organisation mit HeyGens leistungsstarker KI-Video-Plattform, die die Inhaltserstellung vom Konzept bis zur Fertigstellung optimiert.

1
Step 1
Wählen Sie einen Ausgangspunkt
Beginnen Sie Ihr institutionelles Video, indem Sie aus einer Vielzahl professioneller "Vorlagen & Szenen" wählen, die zu Ihrer Botschaft passen, und so einen reibungslosen Start Ihres "Videoerstellungs"-Prozesses gewährleisten.
2
Step 2
Fügen Sie KI-Avatare und Ihre Inhalte hinzu
Erwecken Sie Ihre Erzählung zum Leben, indem Sie realistische "KI-Avatare" hinzufügen, die Ihr Skript vortragen können. Integrieren Sie mühelos Ihre eigenen Inhalte, um Ihr "KI-Video-Generator"-Projekt wirklich einzigartig zu machen.
3
Step 3
Wenden Sie Voiceovers und Verfeinerungen an
Steigern Sie die Wirkung Ihres Videos mit professioneller "Voiceover-Generierung" in mehreren Sprachen. Diese leistungsstarke Funktion hilft, klare, wirkungsvolle Inhalte zu erstellen, die für jeden "Geschäftsvideo-Maker" geeignet sind.
4
Step 4
Exportieren und optimieren Sie für die Verteilung
Finalisieren Sie Ihr institutionelles Video und verwenden Sie "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um es perfekt für jede Plattform zu formatieren. Verteilen Sie mühelos Ihre hochwertigen Inhalte für "Marketingvideos" oder interne Kommunikation und erreichen Sie Ihr Publikum mit Präzision.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kundenerfolg hervorheben

Verwandeln Sie Kundenreferenzen in überzeugende KI-gestützte Videos, um Vertrauen aufzubauen und potenziellen Kunden mühelos den Wert zu demonstrieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung institutioneller Videos?

HeyGen ist ein fortschrittlicher KI-Video-Generator, der die Erstellung von Unternehmensvideoinhalten vereinfacht und es Unternehmen ermöglicht, professionelle Marketing-, Schulungs- und Verkaufsvideos mit unvergleichlicher Leichtigkeit und Effizienz zu produzieren.

Kann ich Videos für meine Marke mit HeyGens Vorlagen anpassen?

Absolut! HeyGen bietet eine Vielzahl anpassbarer Vorlagen und Szenen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Markensteuerungen, Logos und Farben für einzigartige, markengerechte Videoinhalte zu integrieren. Dies fördert den kreativen Ausdruck für jedes Projekt.

Welche KI-Video-Tools stehen in HeyGen für dynamische Inhalte zur Verfügung?

HeyGen bietet leistungsstarke KI-Video-Tools, darunter realistische KI-Avatare und robuste Text-zu-Video-Funktionen, um schnell ansprechende und personalisierte Inhalte zu erstellen. Unsere KI-gestützte Plattform macht die Erstellung dynamischer Videos für jeden zugänglich.

Unterstützt HeyGen effiziente Videobearbeitung und Zusammenarbeit?

Ja, HeyGen verfügt über einen intuitiven Online-Video-Maker mit einer umfassenden Aufnahmesuite für einfache Videobearbeitung. Unsere Plattform ist darauf ausgelegt, nahtlose Videoerstellungs-Workflows und Zusammenarbeit innerhalb von Teams zu erleichtern.

