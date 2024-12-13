Training auf ein neues Level heben: Ihr Videoersteller für institutionelle Schulungen

Erstellen Sie interaktive Schulungsvideos für effektives eLearning und Onboarding, indem Sie HeyGens anpassbare Vorlagen nutzen, um ansprechende Unternehmensinhalte schnell zu erstellen.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges Schulungsvideo für neue Mitarbeiter in einem Finanzinstitut, das visuell professionell und freundlich ist, mit klarer, ermutigender Audio, um sie in die Unternehmenskultur einzuführen. Nutzen Sie AI-Avatare, um verschiedene Abteilungsleiter darzustellen, damit der Onboarding-Prozess persönlich und einladend wirkt, ohne dass Live-Aufnahmen erforderlich sind.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Schulungsvideo für alle bestehenden Mitarbeiter, um die aktualisierte Datenschutzrichtlinie zu erklären. Der visuelle Stil sollte sauber und autoritär sein, mit subtilen Animationen, die wichtige Punkte hervorheben, ergänzt durch eine ernste, aber zugängliche Stimme. Wichtig ist, klare Untertitel/Captions zu integrieren, um volle Zugänglichkeit und Verständnis für unterschiedliche Lernpräferenzen zu gewährleisten.
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video für interne Mitarbeiter, das zeigt, wie ein neues Projektmanagement-Tool verwendet wird. Die Ästhetik sollte modern und unkompliziert sein, mit hellen Farben und einer fröhlichen, instruktiven Stimme, die komplexe Schritte leicht verständlich macht. Nutzen Sie anpassbare Vorlagen & Szenen, um Markenkonsistenz zu wahren und die Produktion dieser schnellen eLearning-Module zu beschleunigen.
Gestalten Sie ein 45-sekündiges Video für das Führungsteam eines großen Unternehmens, das eine neue strategische Initiative zur Nachhaltigkeit vorstellt. Der visuelle Stil sollte inspirierend und filmisch sein, mit eindrucksvollem Stockmaterial und einer professionell generierten Stimme, um die Vision der Organisation zu vermitteln. Verwenden Sie Erzähltechniken, um zu inspirieren und zu engagieren, effizient gestaltet mit hochwertiger Voiceover-Generierung, um eine einheitliche Botschaft zu liefern.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Videoersteller für institutionelle Schulungen funktioniert

Optimieren Sie Ihr Unternehmensschulung mit ansprechenden, AI-gestützten Videos. Produzieren Sie schnell hochwertige Inhalte, die Wissen vermitteln und behalten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Projekt
Beginnen Sie damit, Ihr Schulungsskript in eine visuelle Erzählung zu verwandeln. Nutzen Sie unsere AI-gestützte Text-zu-Video-Funktion, um ein professionelles Video zu erstellen, oder wählen Sie aus anpassbaren Vorlagen.
2
Step 2
Fügen Sie visuelle und interaktive Elemente hinzu
Verstärken Sie Ihre Botschaft mit ansprechenden Inhalten. Integrieren Sie interaktive Elemente wie AI-Avatare, um Ihre Schulung zu erzählen, oder nutzen Sie unsere Medienbibliothek, um Ihre Szenen zu bereichern.
3
Step 3
Anwenden von Branding und Zugänglichkeit
Stellen Sie sicher, dass Ihre Schulung Ihre Markenidentität widerspiegelt. Verwenden Sie Branding-Kontrollen (Logo, Farben), um Konsistenz zu wahren, und fügen Sie Untertitel hinzu, um eine breitere Zugänglichkeit zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Schulungsvideo und bereiten Sie es für Ihr Publikum vor. Verwenden Sie Größenanpassung & Exporte, um das perfekte Format für jede Plattform zu erhalten, und stellen Sie sicher, dass Ihre Unternehmensschulungsvideos bereit zur Verteilung sind.

Spezialisierte Bildung klären

Verwandeln Sie komplexe Themen, wie medizinische Themen, in klare und zugängliche Videotrainings, um die spezialisierte institutionelle Bildung zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie funktioniert HeyGen als idealer Videoersteller für institutionelle Schulungen?

HeyGen ist eine AI-gestützte Plattform, die für die Erstellung hochwertiger Unternehmensschulungsvideos entwickelt wurde. Sie ermöglicht es Institutionen, ansprechende Inhalte effizient zu produzieren und so den Wissensaustausch und die Onboarding-Prozesse mit anpassbaren Vorlagen und AI-Avataren zu verbessern.

Was macht HeyGen effektiv für die schnelle Produktion von Schulungsvideos?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von Schulungsvideos durch seine intuitive Benutzeroberfläche und AI-gestützte Text-zu-Video-Funktionen. Sie können Skripte schnell in professionelle Videos umwandeln und die Produktionszeit mit robusten Bearbeitungswerkzeugen erheblich verkürzen.

Unterstützt HeyGen die Erstellung interaktiver Elemente für eLearning?

Obwohl HeyGen hervorragend darin ist, ansprechende Videoinhalte zu generieren, befähigt es die Ersteller, Videos zu produzieren, die in interaktive Schulungsvideos und eLearning-Module integriert werden können. Seine AI-Avatare und umfassende Voiceover-Generierung verbessern Erzähltechniken für ein besseres Zuschauerengagement.

Kann HeyGen Schulungsvideoinhalte mit spezifischem Branding anpassen?

Absolut, HeyGen stellt sicher, dass das Ergebnis Ihrer Videoschulungssoftware mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt. Es bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, benutzerdefinierte Logos und Farben zu integrieren, zusammen mit Funktionen wie Untertiteln, für ein poliertes und professionelles Finish.

