Erstellen Sie ein 30-sekündiges Werbevideo, das sich an Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie ein "AI-Video-Maker" ihre Marketingbemühungen vereinfacht. Der visuelle Stil sollte hell und modern sein, mit ansprechendem animiertem Text, ergänzt durch eine mitreißende, professionelle "Voiceover-Generierung". Die Erzählung des Videos könnte einem Nutzer folgen, der schnell ein Marketing-Skript in ein poliertes Video verwandelt, indem er HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion nutzt und die Effizienz hervorhebt.

