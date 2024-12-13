Sofortiger Video-Generator: Erstellen Sie beeindruckende Videos schnell

Verwandeln Sie Ideen in ansprechende Videos mit lebensechten AI-Stimmen, indem Sie unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion nutzen.

Erstellen Sie ein 30-sekündiges Werbevideo, das sich an Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie ein "AI-Video-Maker" ihre Marketingbemühungen vereinfacht. Der visuelle Stil sollte hell und modern sein, mit ansprechendem animiertem Text, ergänzt durch eine mitreißende, professionelle "Voiceover-Generierung". Die Erzählung des Videos könnte einem Nutzer folgen, der schnell ein Marketing-Skript in ein poliertes Video verwandelt, indem er HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion nutzt und die Effizienz hervorhebt.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Anleitungsvideo für Content Creator und Social Media Influencer, das zeigt, wie komplexe Themen mit HeyGen aufgeschlüsselt werden können. Verwenden Sie einen dynamischen visuellen Stil mit schnellen Schnitten und prominenten "Untertiteln", unterstützt von einer energetischen und jugendlichen AI-Stimme. Dieses Video sollte einen realistischen "AI-Avatar" als "sprechenden Kopf"-Experten zeigen, der mühelos ansprechende "Videoinhalte" erstellt.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 60-sekündiges Erklärvideo für Online-Kurs-Ersteller und Pädagogen, das die Einfachheit der Kursmaterialproduktion veranschaulicht. Der visuelle Ansatz sollte sauber und informativ sein, mit Bildschirmaufnahmen, die mit Overlay-Grafiken aus der "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" integriert sind, gepaart mit einer klaren, autoritativen, aber freundlichen AI-Stimme. Konzentrieren Sie sich darauf, wie HeyGens "Vorlagen & Szenen" eine schnelle "Text-zu-Video-Generator"-Erstellung ermöglichen und die Inhaltsentwicklung vereinfachen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein kurzes 15-sekündiges Produktupdate-Video für vielbeschäftigte Fachleute und Produktmanager, geeignet für schnelle Social-Media-Ankündigungen. Wählen Sie einen minimalistischen und eleganten visuellen Stil, der Informationen über eine selbstbewusste, prägnante AI-Stimme liefert. Dieses schnelle "AI-Video-Generator"-Stück sollte einen "AI-Avatar" zeigen, der das Update liefert und die Effizienz von HeyGen für schnelle Kommunikation und seine "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" für verschiedene Plattformen demonstriert.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Sofortige Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihr Skript in ein poliertes Video mit AI-gestützten Werkzeugen. Erstellen Sie beeindruckende visuelle Inhalte in nur wenigen Klicks.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Skript eingeben oder einfügen. HeyGens innovative Text-zu-Video aus Skript-Funktion verwandelt Ihren Text sofort in visuelle Inhalte und fungiert als Ihr persönlicher Text-zu-Video-Generator.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus unserer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihre Marke oder Botschaft zu repräsentieren. Diese lebensechten sprechenden Köpfe verleihen Ihren Videopräsentationen einen professionellen Touch.
3
Step 3
Fügen Sie Voiceovers und Anpassungen hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit hochwertiger Voiceover-Generierung und passen Sie das Aussehen mit vorgefertigten Vorlagen und Branding-Kontrollen an, um perfekt zu Ihrem Stil zu passen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihre Kreation, indem Sie sie als MP4-Datei mit verschiedenen Seitenverhältnis-Anpassungsoptionen exportieren, um sicherzustellen, dass sie bereit für nahtloses Teilen auf jeder Plattform ist.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Automatisierte Kundenreferenzen

.

Verwandeln Sie Erfolgsgeschichten von Kunden sofort in überzeugende AI-gestützte Videos, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit mühelos aufzubauen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoerstellung aus Text?

HeyGens AI-Video-Maker verwandelt Ihre Textvorgaben und Skripte in professionelle Videos, indem er realistische AI-Avatare und lebensechte AI-Stimmen verwendet, was den gesamten Videoerstellungsprozess vereinfacht.

Kann ich mit HeyGen Videos mit sprechenden Köpfen und benutzerdefinierten Voiceovers erstellen?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, dynamische Videos mit sprechenden Köpfen zu produzieren und natürlich klingende Voiceovers zu generieren. Sie können auch vorgefertigte Vorlagen nutzen, um Ihre Sofort-Video-Generator-Projekte zu starten.

Was macht HeyGen zu einem effizienten AI-Video-Generator für unterschiedliche Inhaltsbedürfnisse?

HeyGen zeichnet sich als effizienter AI-Video-Generator aus, indem es robuste Videobearbeitungswerkzeuge, umfassende Medienbibliotheksunterstützung und Branding-Kontrollen bietet, die eine vielseitige Videoerstellung ermöglichen, die auf jede Plattform wie soziale Medien zugeschnitten ist.

Wie kann HeyGen bei der Skripterstellung und dem finalen Videoausgang helfen?

HeyGen bietet einen AI-Skript-Generator, der Ihnen hilft, mühelos überzeugende Erzählungen zu erstellen. Sobald Ihr Video fertig ist, können Sie es einfach als MP4-Datei exportieren, bereit für den sofortigen Einsatz.

