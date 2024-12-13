Sofort-Update-Video-Maker: Schnelle & Einfache Videoerstellung

Erstellen Sie mühelos professionelle Video-Updates für soziale Medien und Unternehmensnachrichten. Unser AI-Video-Generator nutzt Text-zu-Video aus Skripten für schnelle Inhalte.

Erstellen Sie ein 1-minütiges technisches Update-Video für IT-Profis, das eine neue Systemintegration detailliert. Der visuelle Stil sollte sauber und diagrammreich sein, ergänzt durch ein professionelles Voiceover, das mit HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion erstellt wurde, um präzise Erklärungen komplexer Prozesse innerhalb dieses AI-Video-Generators zu gewährleisten.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für neue Softwarebenutzer, das eine Schlüsselfunktion Schritt für Schritt demonstriert. Der Audiostil sollte klar und leitend sein, indem HeyGens Text-zu-Video-Funktion genutzt wird, um einen detaillierten Leitfaden in gesprochene Erzählung umzuwandeln, wobei die Klarheit durch synchronisierte Untertitel im Video-Editor sichergestellt wird.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein lebendiges 45-sekündiges Sofort-Update-Video für Social-Media-Kampagnen, das sich an Marketingteams und Produktmanager richtet und eine neue Produktfunktion ankündigt. Verwenden Sie einen dynamischen visuellen Stil mit schnellen Schnitten und ansprechenden Grafiken, indem Sie HeyGens Vorlagen & Szenen für die schnelle Entwicklung und das Seitenverhältnis-Resizing & Exporte für verschiedene Social-Media-Videos nutzen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 2-minütiges Schulungsvideo für alle Unternehmensmitarbeiter, das neue Compliance-Verfahren und allgemeine Unternehmensupdates umreißt. Der visuelle und Audio-Stil sollte professionell und autoritativ sein, mit einem AI-Avatar von HeyGen, um konsistente Botschaften über Abteilungen hinweg zu liefern, unterstützt durch Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für relevante visuelle Inhalte.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Sofort-Update-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie schnell professionelle Video-Updates für jede Plattform mit unserem intuitiven AI-Video-Generator, der Ihnen Zeit und Mühe spart.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Fügen Sie Ihren Text oder Ihr Skript direkt in die Plattform ein, um unsere Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion zu nutzen, die Ihre Worte sofort in ansprechende visuelle Inhalte verwandelt.
2
Step 2
Wählen Sie eine Videovorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl von professionell gestalteten Videovorlagen und Szenen, die zu Ihrer Marke und Botschaft passen, um ein poliertes Aussehen für Ihr Update zu gewährleisten.
3
Step 3
Fügen Sie Untertitel und Voiceovers hinzu
Fügen Sie Ihrem Video Untertitel für Klarheit und Zugänglichkeit hinzu, indem Sie unsere robuste Untertitel-/Caption-Funktion nutzen, um Ihre Botschaft einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Exportieren Sie Ihr Video mit Seitenverhältnis-Resizing & Exporten, optimiert für Social-Media-Videos und andere Plattformen, bereit, Ihr Sofort-Update mit der Welt zu teilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Dynamisches Training & Onboarding

.

Verbessern Sie Schulungsprogramme und Onboarding-Prozesse mit AI-generierten Videos, um das Wissen zu verbessern und die Mitarbeiterbindung zu steigern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die AI-Videoerstellung und Videobearbeitung?

HeyGen dient als intuitiver AI-Video-Generator, der den gesamten Videoerstellungsprozess vereinfacht. Benutzer können mühelos hochwertige Videos ohne komplexe Bearbeitungsfähigkeiten erstellen, indem sie seine fortschrittlichen AI-Funktionen nutzen.

Kann HeyGen Text in professionelle Videos mit erweiterten Funktionen umwandeln?

Ja, HeyGen ist hervorragend darin, "Text-zu-Video" mit Leichtigkeit zu konvertieren, bietet professionelle Voiceovers und die Möglichkeit, "Untertitel hinzuzufügen". Diese leistungsstarke Funktionalität stellt sicher, dass Ihre Botschaft klar und ansprechend an Ihr Publikum übermittelt wird.

Welche Anpassungsoptionen stehen für die Videoerstellung in HeyGen zur Verfügung?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für die "Videoerstellung" mit einer Vielzahl von "Videovorlagen" und robusten Branding-Kontrollen. Benutzer können Inhalte mit benutzerdefinierten Logos und Farben anpassen, um Markenkonsistenz über alle ihre Ausgaben hinweg sicherzustellen.

Ist HeyGen ein browserbasierter Video-Editor, der sich für sofortige Video-Updates eignet?

Absolut, HeyGen funktioniert als vollständig "browserbasierter Editor" und ist damit ein idealer "Sofort-Update-Video-Maker" für dynamische Inhalte. Seine intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche erleichtert die schnelle Videoproduktion direkt aus Ihrem Webbrowser.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo