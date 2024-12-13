Während HeyGen sich hauptsächlich auf AI-gestützte Videogenerierung konzentriert, integriert sich die Plattform nahtlos mit Ihren vorhandenen Assets, sodass Sie Bildschirmaufnahmen hochladen können, um Ihre "Anleitungsvideos" und "Instruktionsvideos" zu verbessern. Die "AI-Videokreationsplattform" hilft Ihnen dann, "AI-Sprachsynthesen" und "Untertitel" hinzuzufügen, um ein vollständiges "Tutorial Video Maker"-Erlebnis zu bieten.