Erstellen Sie ein 1-minütiges Video, das sich an Kleinunternehmer und digitale Vermarkter richtet und zeigt, wie HeyGen ihr ultimatives Instagram-Video-Tool sein kann. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit fließenden Bildschirmaufnahmen der Plattform, begleitet von motivierender Hintergrundmusik und einer klaren, freundlichen Stimme, die die Funktion 'Text-zu-Video aus Skript' für schnelle Inhaltserstellung erklärt.

Video Generieren