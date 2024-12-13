Inspektionsschulungsvideo-Ersteller: Erstellen Sie schnell ansprechende Inhalte

Produzieren Sie ansprechende Inspektionsschulungsvideos mit KI-Avataren für eine kosteneffiziente und effektive Lösung.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges, ansprechendes Sicherheitsschulungsvideo für neue Fabrikmitarbeiter, das die korrekte Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit einem freundlichen KI-Avatar, der die Schritte demonstriert, begleitet von einer klaren und prägnanten Sprachübertragung, um sicherzustellen, dass jedes Detail verstanden wird.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges, fokussiertes Inspektionsschulungsvideo für Qualitätssicherungsteams, das einen kritischen Schritt in der Produktinspektion demonstriert. Verwenden Sie einen strukturierten, informativen visuellen Stil, nutzen Sie anpassbare Vorlagen und Szenen, um spezifische Punkte hervorzuheben, und verwenden Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um eine genaue Informationsübermittlung und visuelle Konsistenz zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges, energetisches Mitarbeiterschulungsvideo für alle Mitarbeiter, das eine neue Softwarefunktion vorstellt. Der visuelle Stil sollte dynamisch und modern sein, unter Verwendung von HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für relevantes B-Roll, mit einer begeisterten Sprachübertragung und prominenten Untertiteln, um das Engagement und die Zugänglichkeit für alle Lernenden zu erhöhen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 40-sekündiges Willkommens-Onboarding-Video für neue Mitarbeiter in einem Technologieunternehmen, das kurz die Kernwerte und die Mission des Unternehmens umreißt. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit einem KI-Avatar, der die Botschaft übermittelt, und so gestaltet sein, dass er leicht in verschiedene Seitenverhältnisse angepasst und für verschiedene interne Plattformen exportiert werden kann.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Inspektionsschulungsvideo-Ersteller funktioniert

Erstellen Sie schnell professionelle und ansprechende Inspektionsschulungsvideos mit KI, um die Einarbeitung von Mitarbeitern zu optimieren und konsistente Sicherheitsstandards in Ihrem Team zu gewährleisten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben Ihrer Schulungsinhalte. Unsere Text-zu-Video-Funktion verwandelt Ihr Skript in ein dynamisches Video und bildet die Grundlage Ihres Schulungsmaterials.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl anpassbarer Vorlagen, um Ihrem Video ein poliertes und professionelles Aussehen zu verleihen. Diese Vorlagen vereinfachen das Design für jeden Bildungszweck.
3
Step 3
Generieren Sie Sprachübertragungen
Fügen Sie mit unserer Sprachübertragungsfunktion natürlich klingende Audios hinzu. Dies stellt sicher, dass Ihre Botschaft klar und effektiv an Ihr Publikum übermittelt wird.
4
Step 4
Exportieren und Einbetten
Sobald das Video fertiggestellt ist, exportieren Sie es einfach. Sie können es dann exportieren und in LMS-Plattformen einbetten, um Ihre Schulung überall zugänglich zu machen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Verfahren mit ansprechenden Videos

.

Zerlegen Sie komplexe Inspektionsprozesse in leicht verständliche, visuelle Mitarbeiterschulungsvideos, um Klarheit und verbessertes Verständnis für alle Lernenden zu gewährleisten.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie unterstützt HeyGen die kreative und ansprechende Inhaltserstellung für Schulungen?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, ansprechende Inhalte zu erstellen, indem es anpassbare Vorlagen und die Möglichkeit bietet, einzigartige KI-Avatare zu generieren. Dies erlaubt die Erstellung von visuell ansprechenden und wirkungsvollen Mitarbeiterschulungsvideos, ohne dass umfangreiche Designkenntnisse erforderlich sind.

Kann HeyGen hochwertige KI-Schulungsvideos für verschiedene Unternehmensbedürfnisse produzieren?

Ja, HeyGen ist ein fortschrittlicher KI-Schulungsvideo-Ersteller, der in der Lage ist, professionelle Videos für diverse Anwendungen wie Unternehmensschulungen, Sicherheitsschulungen und die Einarbeitung neuer Mitarbeiter zu produzieren. Nutzen Sie KI-Avatare und die Text-zu-Video-Funktion, um die Inhaltserstellung zu optimieren.

Welche Arten von Schulungsvideos können mit HeyGen erstellt und einfach geteilt werden?

HeyGen dient als Inspektionsschulungsvideo-Ersteller und ist ideal für verschiedene Schulungsvideos, von Produktdemos bis hin zu Verfahrensanleitungen. Sie können diese Videos einfach exportieren und in ein LMS einbetten, um eine breite Zugänglichkeit für Ihr Publikum zu gewährleisten.

Welche Schlüsselfunktionen bietet HeyGen für eine effiziente Erstellung von Schulungsvideos?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von Schulungsvideos erheblich mit Funktionen wie Text-zu-Video-Konvertierung, KI-Sprachübertragung und einem automatischen Untertitelgenerator. Diese Tools ermöglichen eine schnelle Produktion hochwertiger Schulungsvideos und tragen zur Senkung der Schulungskosten bei.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo