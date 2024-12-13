Erstellen Sie ein 90-sekündiges Video, das sich an QA-Profis und Immobilienmakler richtet und zeigt, wie man effiziente Ferninspektionen durchführt. Der visuelle Stil sollte professionell und sauber sein, detaillierte Ergebnisse präsentieren und von einer ruhigen und informativen Stimme begleitet werden. Betonen Sie die nahtlose Integration von AI-Avataren, um komplexe Berichte zu erläutern und den gesamten Inspektionsprozess zu optimieren.

