Innovations-Schulungsvideo-Generator: Steigern Sie L&D mit AI

Produzieren Sie schnell professionelle Schulungsvideos für Onboarding und L&D. Unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion vereinfacht die Inhaltserstellung.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 90-sekündiges technisches Tutorial für Softwareentwickler, das die Leistungsfähigkeit von HeyGens Text-zu-Video-AI zeigt, indem es komplexe Dokumentationen in ansprechende AI-Schulungsvideos verwandelt. Dieses Video sollte einen dynamischen visuellen Stil mit Code-Snippets und Flussdiagrammen haben, die nahtlos übergehen, verstärkt durch eine klare, begeisterte AI-Stimme, die jeden Schritt sorgfältig erklärt.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 2-minütiges Anleitungsvideo für HR-Profis, das zeigt, wie man HeyGens AI-Avatare nutzt, um wirkungsvolle Inhalte für einen Innovations-Schulungsvideo-Generator zu liefern. Die Ästhetik sollte professionell und ermutigend sein, mit diversen AI-Avataren, die mit On-Screen-Datenvisualisierungen interagieren, und einer Experten-AI-Stimme, die fortgeschrittene Konzepte klar erklärt.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges Werbevideo, das sich an Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie einfach sie mit HeyGens umfangreichen Vorlagen & Szenen professionelle Videos erstellen können. Das Video sollte einen energetischen und ermächtigenden visuellen Stil haben, mit schnellen Schnitten, die verschiedene Vorlagenanwendungen zeigen, untermalt von einer optimistischen AI-Stimme, die prägnante Vorteile bietet.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Innovations-Schulungsvideo-Generator funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Schulungsinhalte in ansprechende, AI-gestützte Videos in nur wenigen Klicks. Schaffen Sie dynamische Lernerfahrungen effizient.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Geben Sie Ihre Schulungsinhalte oder Ihr Skript ein. Unsere Text-zu-Video-AI verarbeitet dann Ihren Text und legt die Grundlage für Ihr dynamisches Schulungsvideo.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihren Moderator visuell darzustellen. Diese Funktion verleiht einen menschlichen Touch und macht Ihr Training ansprechender.
3
Step 3
Fügen Sie Ihre AI-Sprachübertragung hinzu
Verbessern Sie Ihr Skript, indem Sie eine lebensechte AI-Sprachübertragung generieren. Wählen Sie aus verschiedenen Sprachen und Tönen, um Ihre Botschaft klar und wirkungsvoll zu übermitteln.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Schulungsvideo
Sobald Sie mit Ihrem Video zufrieden sind, nutzen Sie unsere Exportoptionen, einschließlich der Größenanpassung des Seitenverhältnisses, um Ihr hochwertiges AI-Schulungsvideo für jede Plattform vorzubereiten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Konzepte im Training

.

Vereinfachen Sie komplexe Innovationskonzepte und verbessern Sie das Lernverständnis, indem Sie komplexe Informationen in leicht verständliche, ansprechende AI-Videolektionen verwandeln.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Schulungsvideos?

HeyGen nutzt fortschrittliche Text-zu-Video-AI, die es Benutzern ermöglicht, Skripte mühelos in überzeugende AI-Schulungsvideos zu verwandeln. Dieser AI-Video-Generator vereinfacht den gesamten Produktionsprozess vom Konzept bis zum endgültigen Ergebnis.

Kann HeyGen realistische AI-Avatare und AI-Sprachübertragungen in Schulungsinhalte integrieren?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, diverse AI-Avatare und AI-Sprachübertragungen zu integrieren, um ansprechende und personalisierte Schulungsvideos zu erstellen. Dies verbessert das gesamte Videoerstellungserlebnis, indem es Ihre Inhalte zum Leben erweckt.

Welche technischen Merkmale machen HeyGen zu einem idealen Innovations-Schulungsvideo-Generator?

HeyGen bietet einen robusten AI-Video-Editor mit anpassbaren Vorlagen und Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, dynamische Innovations-Schulungsvideos zu produzieren. Diese technischen Fähigkeiten gewährleisten qualitativ hochwertige und konsistente Inhalte für Ihre Lern- und Entwicklungsbedürfnisse.

Bietet HeyGen eine API zur Integration der AI-Videoerstellung in bestehende Systeme?

Absolut, HeyGen bietet eine API, die eine nahtlose Integration seiner AI-Videoerstellungsfähigkeiten in Ihre Workflows ermöglicht, ideal zur Automatisierung der Produktion von AI-Schulungsvideos. Dies kann den manuellen Aufwand und die Videoproduktionskosten erheblich reduzieren.

