Erstellen Sie ein prägnantes 1-minütiges Innovationsbericht-Video für interne Stakeholder, das die neuesten technischen Durchbrüche Ihres Teams präsentiert. Das Video sollte einen professionellen, datengetriebenen visuellen Stil verwenden, mit einer klaren, autoritativen Voiceover, die mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion generiert wird, um komplexe Ideen effektiv zu kommunizieren.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein ansprechendes 90-sekündiges Produktvideo für Marketingfachleute, das die innovativen Funktionen einer neuen Softwareveröffentlichung hervorhebt. Dieses Video muss modern und visuell ansprechend sein, mit dynamischen AI-Avataren von HeyGen, die die wichtigsten Funktionen in einem freundlichen, informativen Ton erklären, um eine hohe Wirkung in sozialen Medien zu erzielen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein überzeugendes 2-minütiges Innovationsstrategie-Video für Führungskräfte und Teams zur Geschäftsentwicklung, das zukünftige technische Richtungen skizziert. Nutzen Sie einen strategischen, wirkungsvollen visuellen Stil, verstärkt durch HeyGens umfangreiche Vorlagen & Szenen, und sorgen Sie für Klarheit mit automatisch generierten Untertiteln, begleitet von einem anspruchsvollen Hintergrundsoundtrack.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie eine detaillierte 45-sekündige Demonstration des AI-Video-Makers, die sich an technische Nutzer und Produktmanager richtet und die Effizienz Ihrer neuen AI-gestützten Plattform veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte erklärend sein, technische Diagramme und Bildschirmaufnahmen einbeziehen, unterstützt von einer präzisen, artikulierten Voiceover, die mit HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion für maximale Klarheit erstellt wurde.
Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Innovationsbericht-Video-Maker funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Innovationsberichte mühelos in fesselnde Videos mit HeyGens AI-Video-Maker, ideal zum Teilen von Erkenntnissen und Strategien mit Klarheit.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Innovationsbericht-Video
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Innovationsbericht-Skript oder die wichtigsten Erkenntnisse direkt in den AI-Video-Maker einfügen. Unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion wandelt Ihren Text sofort in eine dynamische Videogeschichte um.
2
Step 2
Generieren Sie ein professionelles Voiceover
Nutzen Sie die intelligente Voiceover-Generierung, um Ihrem Bericht eine klare und ansprechende Erzählung hinzuzufügen. Wählen Sie aus verschiedenen Stimmen, um den Ton und Stil Ihrer Marke zu treffen.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Integrieren Sie relevante visuelle Elemente aus unserer Medienbibliothek und wenden Sie Branding-Kontrollen wie Ihr Logo und Ihre Farben an. Fügen Sie problemlos automatische Untertitel hinzu, um die Zugänglichkeit zu verbessern.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr poliertes Bericht-Video
Überprüfen Sie Ihr Innovationsstrategie-Video auf Perfektion. Nutzen Sie schließlich unsere Exportoptionen, einschließlich der Größenanpassung des Seitenverhältnisses, um Ihre Erkenntnisse auf allen Plattformen zu teilen.

Verbessern Sie die interne Kommunikation und Schulung mit Innovationsberichten

Verbessern Sie das Verständnis und die Behaltensquote der Mitarbeiter für neue Innovationsstrategien und -erkenntnisse durch dynamische, AI-gestützte interne Kommunikationsvideos.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Videos?

HeyGen macht die Erstellung von AI-Videos mühelos, indem es Ihre Textskripte mit fortschrittlicher Text-zu-Video aus Skript-Technologie in polierte Videos verwandelt. Sie können eine Vielzahl realistischer AI-Avatare nutzen, um Ihre Botschaft zu präsentieren, was HeyGen zu einem intuitiven AI-Video-Maker für jeden Profi macht.

Kann HeyGen den gesamten Videoproduktionsprozess verwalten?

Absolut, HeyGen bietet eine End-to-End-Videogenerationslösung. Vom Erstellen Ihres ersten Skripts bis zur Produktion des endgültigen Outputs umfasst HeyGens robuster Video-Editor intelligente Voiceover-Generierung und automatische Untertitel, um Ihren Arbeitsablauf umfassend zu optimieren.

Welche Arten von professionellen Videos kann ich mit HeyGen erstellen?

Mit HeyGen können Sie eine Vielzahl professioneller Inhalte produzieren, darunter wirkungsvolle Innovationsbericht-Videos, überzeugende Produktdemo-Videos und strategische Kommunikation für Innovationsstrategie-Videos. Unsere Plattform dient als vielseitiger Produktvideo-Maker, um verschiedene Geschäftsanforderungen zu erfüllen.

Bietet HeyGen Funktionen für Videozugänglichkeit und Anpassung?

Ja, HeyGen legt sowohl auf Zugänglichkeit als auch auf kreative Kontrolle Wert. Sie können Ihren Videos problemlos automatische Untertitel hinzufügen, um eine breitere Zielgruppe zu erreichen. Unsere Plattform bietet auch zahlreiche Videovorlagen und einen benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Editor für mühelose Anpassungen.

