Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein ansprechendes 30-sekündiges Immobilienvideo, das für Makler und Immobilienentwickler konzipiert ist, um Käufer für neue architektonische Entwicklungen zu gewinnen. Nutzen Sie dynamische Architektur-Animationen und schnelle, beeindruckende Schnitte, um wichtige Merkmale zu präsentieren. Der lebhafte Soundtrack sollte die lebendigen Bilder ergänzen, und HeyGens umfangreiche Vorlagen & Szenen können eine starke Grundlage für diese wirkungsvolle Präsentation bieten.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein umfassendes 60-sekündiges Anleitungsvideo für interne Designteams und Projektbeteiligte, das ein komplexes Baukonzept durch detaillierte Designvisualisierung erklärt. Das Video sollte klare Grafiken und einen ansprechenden AI-Avatar-Moderator verwenden, um Informationen effektiv zu vermitteln. Sorgen Sie für Klarheit mit automatischen Untertiteln, die von HeyGen bereitgestellt werden, um die technischen Details für alle Zuschauer zugänglich zu machen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein visionäres 30-sekündiges Video für Marketingagenturen und Architekturbüros, das die innovative Architektur eines herausragenden Projekts betont, das eine überlegene Kundenbindung fördern soll. Der visuelle Stil sollte hochwertig und filmisch sein, um Ehrfurcht und Vertrauen zu inspirieren. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktionalität für eine effiziente Produktion und sorgen Sie für eine optimale Präsentation auf allen Plattformen mit Größenanpassung & Exporten im Seitenverhältnis.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Innovations-Architektur-Video-Maker funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre architektonischen Konzepte in überzeugende Videopräsentationen, um Kunden zu begeistern und Ihre Vision mit fortschrittlicher KI zu präsentieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr erstes Skript oder Konzept
Beginnen Sie, indem Sie Ihr architektonisches Projektskript eingeben oder einfügen. Unsere Plattform nutzt KI, um Ihre Vision zu verstehen und die grundlegenden Elemente für Ihr Architekturvideo zu generieren.
2
Step 2
Wählen Sie visuelle Assets und KI-Elemente aus
Wählen Sie aus einer umfangreichen Medienbibliothek oder laden Sie Ihre eigenen Architektur-Bilder hoch. Integrieren Sie AI-Avatare als Moderatoren, um Ihre 3D-Architektur-Rundgänge zum Leben zu erwecken.
3
Step 3
Anwenden von Branding und Voiceovers
Personalisieren Sie Ihr Video mit dem Logo, den Farben und Schriften Ihrer Marke durch umfassende Branding-Kontrollen. Verbessern Sie die Klarheit, indem Sie professionelle Voiceover-Generierung hinzufügen.
4
Step 4
Generieren und teilen Sie Ihr hochwertiges Video
Sobald es fertiggestellt ist, generieren Sie sofort Ihr Innovations-Architektur-Video in verschiedenen Seitenverhältnissen für diverse Plattformen. Teilen Sie Ihr professionelles, hochwertiges Video, um die Kundenbindung und das Projektverständnis zu steigern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Erfolge von Architekturprojekten

Präsentieren Sie erfolgreiche Architekturprojekte und innovative Designs durch ansprechende AI-Videos, um Fähigkeiten zu demonstrieren und das Vertrauen der Kunden zu fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung überzeugender architektonischer Visualisierungen helfen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, atemberaubende "architektonische Visualisierungen" und "3D-Architektur-Rundgänge" mit "fotorealistischen Videos" zu produzieren. Nutzen Sie unsere umfangreichen "Vorlagen & Szenen", um schnell und effizient "hochwertige Video"-Inhalte für Ihre Projekte zu erstellen.

Was macht HeyGen zu einem "Innovations-Architektur-Video-Maker"?

HeyGen zeichnet sich als "Innovations-Architektur-Video-Maker" aus, indem es fortschrittliche KI für eine effiziente "End-to-End-Video-Generierung" nutzt. Sie können "Text-zu-Video aus Skript" in dynamische Präsentationen mit realistischen "AI-Avataren" und professioneller "Voiceover-Generierung" nahtlos verwandeln.

Kann HeyGen ansprechende Videos für Immobilien- und Kundenpräsentationen erstellen?

Absolut, HeyGen ist perfekt für die Erstellung wirkungsvoller "Immobilienvideos" und zur Verbesserung der "Kundenbindung". Produzieren Sie fesselnde "Architektur-Animationen" und ausgefeilte "Design-Präsentations"-Videos, komplett mit Ihren eigenen "Branding-Kontrollen", um Konsistenz zu gewährleisten.

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung professioneller "Architektur-Video"-Inhalte?

HeyGen vereinfacht die Erstellung professioneller "Architektur-Video"-Inhalte, indem es eine intuitive Plattform bietet, einschließlich eines "KI-Bild-zu-Video-Generators". Erstellen Sie mühelos "hochwertige Video"-Inhalte mit automatischen "Untertiteln" und flexibler "Größenanpassung & Exporten" für verschiedene Plattformen.

