Verbessern Sie die Kommunikation mit einem Video-Maker für Infrastrukturorganisationen
Optimieren Sie die Videoproduktion für interne Kommunikation und Schulungen mit AI-gesteuertem Text-zu-Video.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges internes Kommunikationsvideo für Unternehmensmitarbeiter, das eine neue Initiative zur digitalen Transformation vorstellt. Das Video sollte einen ansprechenden und modernen visuellen Stil mit lebhafter Hintergrundmusik und einem freundlichen AI-Avatar haben, der die Änderungen erklärt. Verwenden Sie die vielfältigen Vorlagen & Szenen von HeyGen, um eine konsistente Markenästhetik zu etablieren, und nutzen Sie die Voiceover-Generierung, um die Botschaft klar und effizient zu übermitteln.
Produzieren Sie ein 2-minütiges, AI-gesteuertes Schulungsvideo für neue Mitarbeiter und Teams zur Einhaltung von Sicherheitsvorschriften, das wesentliche Unternehmenssicherheitsprotokolle detailliert beschreibt. Der visuelle und akustische Stil sollte ernst und sicher sein, mit professionellen Visualisierungen von Rechenzentren und Sicherheitsmaßnahmen, begleitet von einer detaillierten, autoritativen Stimme. Sorgen Sie für Klarheit und Zugänglichkeit, indem Sie Untertitel/Untertitel von HeyGen generieren, die die autoritative Präsenz eines AI-Avatars ergänzen.
Gestalten Sie ein 45-sekündiges Erklärvideo für potenzielle Kunden und Marketingteams, das die Effizienz der modernen Videoproduktion für Produktmerkmale zeigt. Der visuelle Stil sollte dynamisch und klar sein, mit schnellen Schnitten und ansprechenden Visualisierungen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen, begleitet von überzeugender Musik. Heben Sie die Flexibilität der Inhaltsbereitstellung hervor, indem Sie die Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis für verschiedene Plattformen demonstrieren.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erweitern Sie die Schulungskapazität.
Entwickeln Sie effizient mehr Schulungskurse, um ein breiteres organisatorisches Publikum zu erreichen.
Verbessern Sie das Lernen und die Behaltensquote.
Verbessern Sie die Teilnahme der Lernenden und stellen Sie ein besseres Verständnis wichtiger Informationen sicher.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion mit AI?
HeyGen nutzt fortschrittliche AI als einen ausgeklügelten AI-Video-Maker, der es Nutzern ermöglicht, Text effizient in professionelle Videos zu verwandeln. Dies umfasst die Integration realistischer AI-Avatare und die Generierung hochwertiger Voiceovers, was den gesamten Videoproduktionsprozess erheblich vereinfacht.
Welche technischen Steuerungen bietet HeyGen für die Videopersonalisierung?
HeyGen bietet robuste technische Steuerungen, einschließlich umfassender Branding-Kontrollen, um Videos mit spezifischen Logos und Farben anzupassen. Es bietet auch automatische Untertitel/Untertitel und vielseitige Größenanpassungen im Seitenverhältnis für verschiedene Plattformen und Exportanforderungen.
Kann ich HeyGen nutzen, um vielfältige AI-Avatare für meine Inhalte zu generieren?
Ja, HeyGen bietet die Möglichkeit, vielfältige AI-Avatare zu generieren und zu nutzen, um Ihre Videoproduktion mit personalisiertem On-Screen-Talent zu bereichern. Diese Funktion ermöglicht eine einzigartige visuelle Darstellung und verbessert das Engagement der Zuschauer.
Wie unterstützt HeyGen die Video-Infrastruktur einer Organisation?
HeyGen fungiert als intuitiver AI-Video-Maker, der speziell entwickelt wurde, um die Videoproduktionsprozesse einer Organisation zu optimieren. Es bietet eine robuste Plattform zur Erstellung hochwertiger Videoinhalte, optimiert Arbeitsabläufe und unterstützt konsistente interne Kommunikation und externe Reichweite.