Der ultimative Informations-Review-Video-Maker

Erstellen Sie überzeugende Produkt-Review-Videos mit lebensechten KI-Avataren, die komplexe Informationen für Ihr Publikum zugänglich und ansprechend machen.

412/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein umfassendes 2-minütiges Produkt-Review-Video, das zwei führende Videobearbeitungssoftwarelösungen im direkten Vergleich gegenüberstellt, und richten Sie sich an Content-Ersteller, die Kaufentscheidungen treffen. Der visuelle Stil sollte hoch analytisch sein, mit Split-Screen-Vergleichen und Datenüberlagerungen, angetrieben von HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, um eine genaue Präsentation zu gewährleisten, unterstützt durch klare Untertitel.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein prägnantes 45-Sekunden-Video, das als schnelles Informations-Review für ein neues Handyspiel dient und sich an Gelegenheitsspieler richtet, die sofortiges Feedback suchen. Der visuelle Stil sollte lebendig und ansprechend sein, mit fröhlicher Hintergrundmusik, einem ausdrucksstarken KI-Avatar, der wichtige Gameplay-Eindrücke vermittelt, während HeyGens Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis sicherstellen, dass es für verschiedene Social-Media-Plattformen optimiert ist.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein 1,5-minütiges, tiefgehendes Review, das fortgeschrittene Funktionen eines komplexen technischen Werkzeugs demonstriert, speziell für bestehende Benutzer, die ihren Arbeitsablauf optimieren möchten. Das Video sollte eine klare, tutorialartige visuelle Präsentation haben, mit schrittweiser Anleitung, einem autoritativen KI-Avatar, der die Feinheiten erklärt, und effektiv HeyGens Vorlagen und Szenen nutzt, um das detaillierte Produkt-Review zu strukturieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Informations-Review-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie effizient überzeugende Informations-Review-Videos. Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, Skripte in fesselnde visuelle Inhalte für Ihr Publikum zu verwandeln.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Review-Skript eingeben oder einfügen. Unsere Skriptfunktion dient als Grundlage, die es der KI ermöglicht, Ihre Worte in ein dynamisches Video zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie visuelle Elemente und Stimme
Verbessern Sie Ihr Informations-Review, indem Sie relevante visuelle Elemente aus unserer umfangreichen Medienbibliothek auswählen. Sie können auch aus einer Reihe von KI-Stimmen wählen, um Ihre Inhalte zu erzählen.
3
Step 3
Anwenden von Branding und Stil
Personalisieren Sie Ihr Review-Video, indem Sie Ihre Markenelemente anwenden. Nutzen Sie Branding-Kontrollen, um Ihr Logo hinzuzufügen und Farben anzupassen, um ein poliertes und professionelles Aussehen zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Sobald Ihr Informations-Review-Video fertig ist, exportieren Sie es mit unserer Größenanpassung und Exportfunktion im Seitenverhältnis, um es perfekt für Plattformen wie YouTube oder TikTok anzupassen, und teilen Sie es weitreichend.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenproduktbewertungen mit KI-Videos

.

Verwandeln Sie Kundenreferenzen und Produktbewertungen in fesselnde KI-Videos, um Vertrauen aufzubauen und potenzielle Käufer effektiv zu informieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie erstellt HeyGen professionelle Review-Videos?

HeyGen nutzt seine generative KI-Plattform und KI-Avatare, um Textskripte in fesselnde, hochwertige Informations-Review-Videos zu verwandeln. Dieser fortschrittliche KI-Videoagent rationalisiert den Produktionsprozess und macht die Erstellung anspruchsvoller Videos zugänglich und effizient.

Welche Videobearbeitungsfunktionen bietet HeyGen?

HeyGen bietet robuste Videobearbeitungsfunktionen, einschließlich einer leistungsstarken Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript und realistischen KI-Sprachüberlagerungen. Die intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche und umfassende Bearbeitungswerkzeuge ermöglichen präzise Kontrolle über Ihre Produkt-Review-Videos.

Kann ich das Aussehen und Gefühl meiner HeyGen-Videos anpassen?

Absolut, HeyGen bietet umfangreiche anpassbare Vorlagen und Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Videos perfekt an Ihre Markenidentität anzupassen. Sie können Ihr Logo integrieren, Markenfarben wählen und eine reichhaltige Medienbibliothek mit Textanimationen nutzen, um jedes Element zu personalisieren.

Unterstützt HeyGen verschiedene Videoformate für soziale Medien?

Ja, HeyGen stellt sicher, dass Ihre Marketingvideos und Social-Media-Inhalte für jede Plattform bereit sind, mit seiner Größenanpassung und Exportoptionen im Seitenverhältnis. Sie können auch automatisch Untertitel hinzufügen, um die Zugänglichkeit und das Engagement für YouTube-Videos und andere Plattformen zu verbessern.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo