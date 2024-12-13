Infografik-Video-Maker: Daten mühelos visualisieren

Erstellen Sie mühelos atemberaubende animierte Infografik-Videos aus verschiedenen Vorlagen, um komplexe Daten für Marketing und soziale Medien zu vereinfachen.

Erstellen Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Infografik-Video für Kleinunternehmer und Pädagogen, das zeigt, wie komplexe Daten für ihr Publikum vereinfacht werden können. Der visuelle Stil sollte sauber und modern sein und animierte Grafiken nutzen, ergänzt durch eine fröhliche und freundliche AI-Stimme. Zeigen Sie, wie HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen ihr Projekt mühelos starten können.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein lebendiges 30-sekündiges animiertes Infografik-Video für Marketingfachleute und Content-Ersteller, die Daten effektiv in sozialen Medien visualisieren möchten. Das Video sollte dynamische, schnelle Animationen mit mitreißender Hintergrundmusik und einer kristallklaren Voiceover-Generierung enthalten, um wichtige Trends oder Statistiken schnell und einprägsam hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein poliertes 60-sekündiges Infografik-Video, ideal für Unternehmensschulungen und Verkaufsteams, das sich auf die Verbesserung von Geschäftspräsentationen mit aufschlussreichen Daten konzentriert. Der visuelle Stil sollte professionell und anspruchsvoll sein und AI-Avatare enthalten, die Informationen klar artikulieren, um komplexe Berichte für interne Stakeholder ansprechender und leichter verdaulich zu machen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein wirkungsvolles 45-sekündiges Infografik-Video, das sich an E-Commerce-Unternehmen und digitale Vermarkter für ihre Marketing- und Social-Media-Kampagnen richtet. Das Video sollte helle, auffällige Grafiken und eine energiegeladene Stimme verwenden, mit sichtbaren Untertiteln, um maximale Zugänglichkeit und Engagement auch ohne Ton zu gewährleisten, und eine klare Handlungsaufforderung oder einen Produktvorteil kommunizieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Infografik-Video-Maker funktioniert

Verwandeln Sie komplexe Daten mühelos in fesselnde animierte Infografik-Videos. Erstellen Sie atemberaubende Visuals für Geschäftspräsentationen und soziale Medien mit unserer intuitiven AI-Plattform.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus unserem breiten Angebot an Infografik-Video-Vorlagen und Szenen, um Ihre Daten schnell zu visualisieren und die Bühne für Ihre Botschaft zu bereiten.
2
Step 2
Passen Sie Ihre Visuals an
Fügen Sie relevante Diagramme, Symbole und benutzerdefinierte Charaktere aus unserer umfangreichen Medienbibliothek/Stock-Unterstützung hinzu, um komplexe Daten effektiv zu vereinfachen.
3
Step 3
Erstellen Sie ansprechende Voiceovers
Verbessern Sie Ihr Video mit realistischen AI-Stimmen durch unsere fortschrittliche Voiceover-Generierungsfunktion, um Klarheit und Wirkung zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr animiertes Infografik-Video, indem Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren, um es nahtlos in Geschäftspräsentationen oder sozialen Medien zu teilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie leistungsstarke Videoanzeigen

.

Gestalten Sie in wenigen Minuten überzeugende Infografik-Videoanzeigen, die wichtige Daten effektiv präsentieren und überlegene Ergebnisse in Marketingkampagnen erzielen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meinen kreativen Prozess für Infografik-Videos verbessern?

HeyGen bietet einen intuitiven AI Infografik-Video-Maker, der Ihnen hilft, Daten zu visualisieren, indem er animierte Infografik-Video-Vorlagen und benutzerdefinierte Charaktere bereitstellt, um Ihre kreativen Konzepte mühelos zum Leben zu erwecken.

Kann HeyGen komplexe Daten für Geschäftspräsentationen vereinfachen?

Ja, HeyGen ist darauf ausgelegt, komplexe Daten zu vereinfachen, indem sie in ansprechende Infografik-Videos umgewandelt werden. Nutzen Sie verschiedene Diagrammtypen und einfache Anpassungsoptionen für wirkungsvolle Geschäftspräsentationen, die wirklich ankommen.

Welche Funktionen bietet HeyGen für die Erstellung professioneller Infografik-Videos?

HeyGen bietet robuste Funktionen für professionelle Infografik-Videos, darunter eine Vielzahl von Vorlagen, AI-Stimmen für Erzählungen und automatische Untertitel, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und zugänglich über soziale Medienplattformen ist.

Wie unterstützt HeyGen Marketing- und Social-Media-Bemühungen mit Infografik-Videos?

HeyGen hilft Ihnen, überzeugende Infografik-Videos zu erstellen, die perfekt für Marketing und soziale Medien geeignet sind. Nutzen Sie seine Fähigkeiten, um auffällige Animationen zu produzieren, die Ihr Publikum ansprechen und Ihre Botschaft mit visueller Klarheit effektiv vermitteln.

