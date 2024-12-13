Erstellen Sie ein lebendiges 30-sekündiges Video im Influencer-Stil, das sich an angehende Social-Media-Inhaltsersteller richtet und die Einfachheit der schnellen Inhaltserstellung zeigt. Der visuelle Stil sollte schnelllebig sein, mit schnellen Schnitten und ansprechenden Textüberlagerungen, untermalt von mitreißender, trendiger Musik. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um dynamische Dialoge zum Leben zu erwecken und einen ausdrucksstarken AI-Avatar zu animieren, der bei einem jungen, digital versierten Publikum Anklang findet.

