Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-Sekunden-Video für Social-Media-Manager und Marketingfachleute, das die Kraft eines AI-Skriptgenerators veranschaulicht, um ansprechende Instagram Reels mit starken CTAs zu erstellen. Dieses Video sollte eine schnelle, moderne visuelle Ästhetik mit sauberen Animationen und moderner, schwungvoller Musik annehmen. Heben Sie hervor, wie HeyGens AI-Avatare diese Skripte zum Leben erwecken können, um die Content-Erstellung schneller und effizienter zu machen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein professionelles 60-Sekunden-Erklärvideo, das sich an E-Commerce-Unternehmen und Werbeagenturen richtet und zeigt, wie man schnell effektive Werbeskripte für Plattformen wie YouTube produziert. Der visuelle und akustische Stil sollte anspruchsvoll und autoritativ sein, mit polierten Grafiken, Musik im Unternehmensstil und einer selbstbewussten Erzählung. Demonstrieren Sie HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion, die zeigt, wie professionelle Stimmen zu vorgefertigten Vorlagen hinzugefügt werden können, um eine nahtlose Produktion zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 50-Sekunden-Kurzvideo für freiberufliche Content-Ersteller und einzelne Influencer, die mit einer kreativen Blockade für ihre TikTok- und andere Social-Media-Kanäle kämpfen. Beginnen Sie mit einem humorvollen, leicht chaotischen visuellen Stil, der in einen ruhigen und inspirierenden Ton übergeht, begleitet von leichter, skurriler Musik, die sich in einen motivierenden Track verwandelt. Betonen Sie, wie ein dedizierter Skriptgenerator den kreativen Druck lindern kann, indem Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion verwenden, um maximale Zugänglichkeit und Engagement bei einem vielfältigen Publikum zu gewährleisten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Influencer-Skriptgenerator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende, hochkonvertierende Influencer-Skripte für TikTok, YouTube und Instagram mit unserem KI-gestützten Tool, das für virale Wirkung ausgelegt ist.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Skriptgrundlage
Beginnen Sie mit der Angabe Ihrer Produktdetails und Zielgruppe. Unser AI-Skriptgenerator entwirft sofort ein überzeugendes Skript, das auf Influencer-Inhalte zugeschnitten ist und unser fortschrittliches KI-gestütztes Tool nutzt.
2
Step 2
Wählen Sie Skriptverbesserungen
Verfeinern Sie Ihr generiertes Skript, indem Sie aus verschiedenen vorgefertigten Vorlagen wählen, die für verschiedene Plattformen wie TikTok, YouTube oder Instagram Reels optimiert sind. Passen Sie den Ton für eine authentische Lieferung und maximale Wirkung an.
3
Step 3
Generieren Sie Ihr Influencer-Video
Verwandeln Sie Ihr perfektioniertes Skript in ein dynamisches Video. Unsere Text-zu-Video-Funktion ermöglicht es Ihnen, das Ergebnis Ihres Videoskriptgenerators mit realistischen AI-Avataren zum Leben zu erwecken.
4
Step 4
Exportieren und optimieren
Finalisieren Sie Ihre Influencer-Inhalte, indem Sie Untertitel/Captions für die Zugänglichkeit hinzufügen und das Seitenverhältnis anpassen. Exportieren Sie Ihr hochkonvertierendes Video, bereit zur Veröffentlichung auf Social-Media-Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Produktgeschichten effektiv präsentieren

Nutzen Sie AI-Videos, um Produkt-Erfolgsgeschichten und Testimonials, die aus Influencer-Skripten generiert wurden, effektiv zu präsentieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie verbessert HeyGens AI-Skriptgenerator die Erstellung von Videoinhalten?

HeyGens AI-Skriptgenerator ist ein KI-gestütztes Tool, das die Erstellung von Videoinhalten optimiert. Es erstellt intelligent ansprechende Videoskripte, die es den Nutzern ermöglichen, Inhalte mit einem anpassbaren Ton und Fokus zu generieren, was die Effizienz für Content-Ersteller erheblich steigert.

Kann HeyGen bei der Erstellung viraler Videoskripte für Social-Media-Plattformen helfen?

Ja, HeyGen ist spezialisiert auf die Erstellung plattformoptimierter Skripte, einschließlich solcher, die für virales Potenzial auf TikTok, YouTube und Instagram Reels ausgelegt sind. Seine KI integriert effektive Hooks und überzeugende CTAs, um sicherzustellen, dass Ihre Videoskripte bei einem vielfältigen Social-Media-Publikum Anklang finden.

Welche kreativen Elemente kann HeyGens AI-Skriptgenerator optimieren?

HeyGens AI-Skriptgenerator ermöglicht es Nutzern, entscheidende kreative Elemente wie überzeugende Hooks, fesselnde Handlungsstränge und effektive CTAs zu optimieren. Es hilft auch dabei, eine authentische Tonalität zu erreichen und vielfältige Skriptvariationen für hochkonvertierende Inhalte zu generieren, die verschiedenen Bedürfnissen gerecht werden.

Bietet HeyGen Lösungen für die Erstellung von Influencer- und UGC-Skripten?

Absolut. HeyGen bietet robuste Fähigkeiten sowohl für Influencer-Skriptgenerator- als auch für UGC-Skriptgenerator-Bedürfnisse, was es ideal für Content-Ersteller und Vermarkter macht. Es kann helfen, ansprechende Werbeskripte und Marketing-Skripte zu erstellen, die authentische Interaktionen fördern.

