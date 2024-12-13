Influencer-Promo-Video-Maker: Erstellen Sie ansprechende Inhalte

Steigern Sie Produktlancierungen mit beeindruckenden Erklärvideos, die einfach zu erstellen sind, und nutzen Sie leistungsstarke AI-Avatare, um Ihr Publikum zu fesseln.

Erstellen Sie ein dynamisches 30-sekündiges Influencer-Promo-Video, das bei aufstrebenden Content-Erstellern Anklang findet, die ihre Online-Präsenz etablieren möchten. Der visuelle Stil sollte hell und energiegeladen sein und schnelle Übergänge aufweisen, ergänzt durch mitreißende, trendige Musik. Betonen Sie, wie HeyGens AI-Avatare ihnen helfen können, schnell ansprechende Inhalte für soziale Medien zu erstellen, ohne selbst vor der Kamera stehen zu müssen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges Werbevideo, das sich an Kleinunternehmer richtet, die Produktlancierungen planen, und das neue Produkt mit einer professionellen und klaren Ästhetik präsentiert. Nutzen Sie klare, überzeugende Sprachgenerierung, um die wichtigsten Vorteile hervorzuheben, unterstützt von einem sanften, optimistischen Hintergrundsound. Zeigen Sie, wie einfach es ist, Stockmaterial aus der Mediathek zu integrieren, um die Attraktivität ihres Videos zu steigern.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie eine informative 60-sekündige Videoanzeige, die sich an Marketingmanager richtet, die effiziente Wege suchen, um fesselnde Kampagnen zu produzieren. Der visuelle und akustische Stil sollte anspruchsvoll, aber ansprechend sein, mit animiertem Text auf dem Bildschirm und einer selbstbewussten, artikulierten Stimme. Demonstrieren Sie, wie die `Text-zu-Video aus Skript`-Funktion die Inhaltserstellung vereinfacht und eine konsistente Botschaft mit perfekten Untertiteln gewährleistet.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein ansprechendes 30-sekündiges Video speziell für unabhängige Content-Ersteller, die eine vielseitige Videomacher-Lösung benötigen. Die visuelle Präsentation sollte kreativ und modern sein, mit lebendigen Farben und energiegeladener Hintergrundmusik, während die Bequemlichkeit der AI-gestützten Tools hervorgehoben wird. Zeigen Sie, wie einfach es ist, `AI-Avatare` und `Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte` zu nutzen, um Inhalte mühelos für verschiedene Plattformen anzupassen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Influencer-Promo-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Werbevideos für soziale Medien, um Ihr Publikum zu fesseln und Ihre Botschaft mit professionellem Schliff zu präsentieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Projekt
Beginnen Sie Ihre Reise mit unserem Promo-Video-Maker, indem Sie aus einer Vielzahl professionell gestalteter Videovorlagen wählen, um die perfekte Grundlage für Ihre Inhalte zu schaffen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Medien hinzu
Verbessern Sie Ihr Projekt, indem Sie Ihre eigenen visuellen Inhalte hochladen oder aus unserer umfassenden Mediathek wählen, die hochwertiges Stockmaterial bietet, um Ihr Influencer-Promo-Video aufzuwerten.
3
Step 3
Erzeugen Sie ansprechende Sprachaufnahmen
Nutzen Sie unsere AI-gestützten Tools für nahtlose Sprachgenerierung, um Ihr Skript in eine professionell klingende Erzählung zu verwandeln, die Ihr Publikum fesselt und Ihr Video verbessert.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihre Kreation, indem Sie Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte nutzen, um sicherzustellen, dass Ihr Influencer-Promo-Video perfekt formatiert ist, um auf allen sozialen Medienplattformen geteilt zu werden.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Produkt- und Dienstleistungsvorteile hervor

.

Entwickeln Sie überzeugende Videotestimonials oder Erfolgsgeschichten, die Produkte authentisch bewerben, Vertrauen aufbauen und Konversionen für Influencer-Kooperationen fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ein professionelles Werbevideo zu erstellen?

HeyGen ist ein AI-gestützter Videomacher, der es Ihnen ermöglicht, mühelos hochwertige Werbevideos zu erstellen. Unsere Online-Plattform nutzt fortschrittliche AI-Avatare und Text-zu-Video-Technologie, um Ihren Produktionsprozess vom Skript bis zum Full-HD-Qualitätsvideo zu optimieren.

Bietet HeyGen Vorlagen für die schnelle Erstellung von Werbevideos an?

Ja, HeyGen bietet eine große Auswahl an Videovorlagen und einen Drag-and-Drop-Editor, der es unglaublich einfach macht, überzeugende Werbevideos für Produktlancierungen oder Social-Media-Kampagnen zu erstellen. Sie können Szenen einfach anpassen, animierten Text hinzufügen und Stockmaterial integrieren, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden.

Welche Funktionen machen HeyGen ideal für Influencer-Promo-Video-Macher?

HeyGen zeichnet sich als hervorragender Influencer-Promo-Video-Macher aus, dank seiner anpassbaren AI-Avatare, die schnell verschiedene Persönlichkeiten verkörpern können. Unsere Plattform unterstützt einfache Sprachgenerierung, Branding-Kontrollen und ermöglicht den Export von Videos in Full-HD-Qualität, perfekt für ansprechende Social-Media-Inhalte und Videoanzeigen.

Kann ich meine Werbevideos mit animiertem Text und Branding anpassen?

Absolut. Mit HeyGen können Sie problemlos animierten Text hinzufügen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben durch umfassende Branding-Kontrollen integrieren und Untertitel einfügen, um Ihr Werbevideo zu verbessern. Unser intuitiver Video-Editor stellt sicher, dass Ihre finalen Videoanzeigen auf allen Plattformen poliert und wirkungsvoll sind.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo