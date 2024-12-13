Influencer-Produktvideo-Generator: Erstellen Sie UGC in großem Maßstab

Erstellen Sie schnell authentische Produktvideos. Unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion verwandelt Ideen schnell in ansprechende Inhalte.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Ein 45-sekündiges Anleitungsvideo, das sich an Marketingmanager und Content-Ersteller richtet, sollte die Leistungsfähigkeit von HeyGen bei der Skalierung der "Produktvideo"-Erstellung veranschaulichen. Verwenden Sie einen eleganten, professionellen visuellen Stil mit klarer Erzählung, um zu demonstrieren, wie "AI-Schauspieler" überzeugende Botschaften über verschiedene Produkte hinweg liefern können. Betonen Sie die Effizienz der "Voiceover-Generierung" und "Untertitel/Beschriftungen", um die "Masseninhaltsproduktion" zu optimieren und eine konsistente Markenbotschaft über zahlreiche Kampagnen hinweg sicherzustellen.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich ein 60-sekündiges, lebendiges und authentisch wirkendes Video vor, das sich an Social-Media-Influencer und digitale Vermarkter richtet, die mühelos ansprechende Inhalte produzieren möchten. Dieses Video sollte die Erstellung hochwertiger "AI UGC-Videos" betonen, die persönlich wirken, indem es die Kraft eines "benutzerdefinierten AI-Avatars" nutzt. Der visuelle Stil sollte modern und trendig sein und unterstützendes "B-Roll" aus HeyGens umfangreicher "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" einbeziehen, alles mit einem gesprächigen und ansprechenden Audiostil geliefert, der wie eine echte Influencer-Bewertung wirkt.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein schnelles, 15-sekündiges, aufmerksamkeitsstarkes Video, perfekt für Startups und Werbetreibende, die schnelle, wirkungsvolle Kampagnen über Plattformen hinweg suchen. Das Video sollte einen schnellen visuellen Rhythmus haben, ergänzt durch energetische Hintergrundmusik, und zeigen, wie mühelos Benutzer "Text-zu-Video AI" für verschiedene Marketingbedürfnisse transformieren können. Präsentieren Sie HeyGens "Vorlagen & Szenen" und die Funktion "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um zu veranschaulichen, wie es den gesamten "Marketing-Workflow" für maximale Reichweite auf jedem sozialen Kanal optimiert.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Influencer-Produktvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende, produktzentrierte Videos mit AI-Avataren und benutzerdefinierten Skripten, um höhere Engagements und Marketingwirkung zu erzielen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Produktvideo-Skript
Beginnen Sie mit der Erstellung eines überzeugenden Skripts, das die einzigartigen Merkmale Ihres Produkts hervorhebt. Unsere Plattform nutzt dieses Skript, um die Leistung des AI-Schauspielers zu steuern und eine klare und wirkungsvolle Kommunikation sicherzustellen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und die visuellen Elemente
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren oder erstellen Sie einen benutzerdefinierten AI-Avatar, der Ihre Marke am besten repräsentiert. Integrieren Sie überzeugende visuelle Elemente wie Produkt-B-Roll-Aufnahmen, um die Attraktivität Ihres Videos zu steigern.
3
Step 3
Wenden Sie Branding an und lokalisieren Sie Inhalte
Integrieren Sie das Logo und die Farben Ihrer Marke mit unseren Branding-Kontrollen. Erweitern Sie Ihre globale Reichweite, indem Sie Voiceovers und Untertitel in über 50 Sprachen hinzufügen, um Ihr Produkt weltweit zugänglich zu machen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Influencer-Produktvideo
Erstellen Sie Ihr hochwertiges Influencer-Produktvideo, das für verschiedene Plattformen mit Seitenverhältnis-Anpassung optimiert ist. Exportieren und teilen Sie Ihre finalen Inhalte mühelos, um Ihre Marketingbemühungen zu verstärken.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Produkterfahrungen

.

Entwickeln Sie authentische Produktvideos mit AI-Avataren, die echte Kunden- oder Influencer-Erfahrungen simulieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung ansprechender AI UGC-Videos für Produkte helfen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, hochwertige AI UGC-Videos und Produktvideoinhalte mit fortschrittlicher Text-zu-Video AI zu erstellen. Verwandeln Sie Ihr Skript mühelos in überzeugende visuelle Inhalte mit realistischen AI-Schauspielern, um Ihren Marketing-Workflow effizienter zu gestalten.

Unterstützt HeyGen benutzerdefinierte AI-Avatare für personalisierte Videoinhalte?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, benutzerdefinierte AI-Avatare und sprechende Schauspieler zu erstellen, um Ihre Marke authentisch zu repräsentieren. Diese Funktion stellt sicher, dass Ihre Videos eine konsistente und erkennbare Markenpräsenz über alle Ihre Produktvideokampagnen hinweg beibehalten.

Welche Funktionen bietet HeyGen für eine effiziente Masseninhaltsproduktion?

HeyGen optimiert Ihren Marketing-Workflow, indem es eine effiziente Masseninhaltsproduktion ermöglicht. Nutzen Sie Text-zu-Video AI und anpassbare Vorlagen, um schnell zahlreiche AI-Videos zu produzieren, Ihre Content-Pipeline zu optimieren und den ROAS zu verbessern.

Kann HeyGen Produktvideos in mehreren Sprachen erstellen?

Absolut, HeyGen unterstützt die Voiceover-Generierung in über 50 Sprachen, sodass Sie ein globales Publikum erreichen können. Erstellen Sie wirkungsvolle Produktvideos mit lokalisierten Botschaften und erweitern Sie mühelos Ihre Marktreichweite mit AI-Videogenerierung.

