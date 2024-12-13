Influencer Outreach Video Maker: Kampagnen mit AI verbessern

Erstellen Sie schnell personalisierte Influencer-Marketing-Videos, indem Sie unsere Text-to-Video aus Skript-Funktion nutzen.

517/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein ansprechendes 90-Sekunden-Video für Kleinunternehmer und Agenturen, mit einem freundlichen, dynamischen visuellen Stil und fröhlicher Hintergrundmusik, das zeigt, wie "personalisierte Influencer-Marketing-Videos" schnell mit HeyGen bereitgestellt werden können. Betonen Sie die Einfachheit der Nutzung der "Vorlagen & Szenen"-Funktion von HeyGen, um bestehende "Videovorlagen" mit einzigartigen Nachrichten durch "Voiceover-Generierung" anzupassen, was die Erstellung wirkungsvoller Kampagnen ohne umfangreiche Videoproduktionskenntnisse vereinfacht.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein informatives 2-Minuten-Video für Markenmanager und Marketingdirektoren, mit einem anspruchsvollen, minimalistischen visuellen Ästhetik und einem ruhigen, professionellen Erzähler, der erklärt, wie HeyGen das "Influencer Outreach" verbessert, indem es die Markenkonsistenz bewahrt. Veranschaulichen Sie die Bedeutung robuster "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)", um sicherzustellen, dass jedes Video die Identität des Unternehmens widerspiegelt, zusammen mit flexiblen "Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte" für die plattformübergreifende Verteilung, um die Markenpräsenz in allen "Video Maker"-Inhalten zu festigen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein schnelles 45-Sekunden-Video für Content-Ersteller und Marketingteams, präsentiert mit einem modernen, energetischen visuellen Stil und einer begeisterten Stimme, die die Effizienz der "AI-Videoerstellung" für hohe Inhaltsanforderungen hervorhebt. Zeigen Sie, wie die sofortige Bereitstellung lebensechter "AI-Avatare" in Kombination mit nahtlosen "Text-to-Video aus Skript"-Fähigkeiten Benutzer befähigt, zahlreiche "Influencer Outreach Video Maker"-Assets schnell zu generieren und ihren Inhaltsproduktions-Workflow zu beschleunigen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Influencer Outreach Video Maker funktioniert

Erstellen Sie überzeugende, personalisierte Videonachrichten, um mit Influencern in Kontakt zu treten und Ihre Marketingkampagnen mühelos zu verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie personalisierte Videos
Nutzen Sie die AI-Videoerstellung, indem Sie Ihre Skripte in ansprechende Videos mit realistischen AI-Avataren verwandeln, um jedem Influencer eine persönliche Note zu verleihen.
2
Step 2
Passen Sie mit Ihrer Marke an
Wenden Sie Ihr Branding, einschließlich Logos und Farben, auf Vorlagen an, um sicherzustellen, dass Ihre Outreach-Videos die Identität Ihrer Marke professionell widerspiegeln.
3
Step 3
Exportieren Sie für Kampagnen
Exportieren Sie Ihr hochwertiges Video in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit zur nahtlosen Integration in Ihre Influencer-Outreach-Kampagnen über Plattformen hinweg.
4
Step 4
Optimieren Sie Ihr Outreach
Nutzen Sie vorgefertigte oder benutzerdefinierte E-Mail-Vorlagen, um Ihre neu erstellten Videos effizient einzubetten und Ihren Outreach-Prozess wirkungsvoller und skalierbarer zu gestalten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Influencer-Testimonials & UGC hervor

.

Verwandeln Sie positive Influencer-Erfahrungen und nutzergenerierte Inhalte mühelos in ansprechende Video-Testimonials, um sozialen Beweis und Markenvertrauen aufzubauen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Welche Fähigkeiten bietet HeyGen zur Erstellung personalisierter Influencer-Videos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und Text-to-Video aus Skript-Funktionen, um einzigartige, personalisierte Videos effizient zu erstellen. Dies ermöglicht es Marken, hochgradig ansprechende Inhalte zu erstellen, die auf individuelle Influencer-Outreachs zugeschnitten sind, was die Wirkung der Kampagne erheblich steigert.

Bietet HeyGen Werkzeuge für die markenkonsistente Videoerstellung?

Ja, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Benutzern ermöglichen, nahtlos ihr Logo, ihre Markenfarben und andere visuelle Elemente in AI-generierte Videos zu integrieren. Dies gewährleistet eine konsistente Markenrepräsentation in allen Influencer-Marketing-Inhalten und bewahrt ein professionelles Image.

Kann HeyGen den Videoerstellungsprozess für soziale Medien vereinfachen?

HeyGen vereinfacht die Videoerstellung mit einer Vielzahl von Videovorlagen und effizienten Text-to-Video aus Skript-Funktionen, ideal für soziale Medien. Sie können auch Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte nutzen, um Inhalte für verschiedene Plattformen zu optimieren, was das Influencer-Outreach skalierbarer macht.

Wie unterstützt HeyGen Content-Ersteller bei der Produktion ansprechender Videos?

HeyGen befähigt Content-Ersteller mit AI-Avataren und Text-to-Video-Fähigkeiten, die eine schnelle Produktion vielfältiger Videoinhalte ermöglichen. Dies ist ideal für die schnelle Erstellung wirkungsvoller Social-Media-Videos und personalisierter Nachrichten für Influencer-Outreachs, was die kreative Leistung steigert.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo