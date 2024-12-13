Influencer-Outreach-Video-Generator: Erstellen Sie ansprechende Kampagnen

Erstellen Sie mühelos personalisierte Influencer-Marketing-Videos mit leistungsstarken KI-Avataren, die Ihr Outreach und Engagement optimieren.

Stellen Sie sich ein dynamisches 30-Sekunden-Video vor, das für Marketingmanager konzipiert ist und zeigt, wie mühelos es ist, wirkungsvolle Influencer-Outreach-Videokampagnen zu erstellen. Der visuelle Stil ist hell und modern, mit ansprechenden KI-Avataren, die die wichtigsten Partnerschaftsvorteile präsentieren, ergänzt durch eine fröhliche, freundliche Stimme. Dieses Video hebt HeyGens effiziente Text-zu-Video-Funktion von Skripten hervor, die schriftliche Ideen mühelos in überzeugende visuelle Präsentationen verwandelt.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 45-Sekunden-Erklärvideo, das sich an Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie man konsistente, markengerechte Videoinhalte über alle Plattformen hinweg beibehält. Die visuelle Ästhetik ist sauber und professionell, wobei verschiedene Vorlagen verwendet werden, um die Markenidentität zu veranschaulichen, unterstützt von einer klaren, autoritativen Stimme. Die Kernbotschaft betont die Nutzung von HeyGens vielfältigen Vorlagen und Szenen, um die Videoproduktion zu optimieren und sicherzustellen, dass jedes Stück Inhalt perfekt zur Marke passt.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein lebendiges 60-Sekunden-Video für soziale Medien, das sich an Content-Ersteller und Social-Media-Manager richtet und die kreativen Möglichkeiten von KI-Videos mit fesselnden Lip-Sync-Videos erkundet. Dieses Video sollte einen lustigen, energetischen visuellen Stil haben, mit verschiedenen KI-Avataren, die ausdrucksstarke Lip-Syncs zu trendigen Audios ausführen, gepaart mit einer ansprechenden Stimme. Es zeigt speziell HeyGens Voiceover-Generierung, die es einfach macht, einzigartige Audiotracks hinzuzufügen und sie perfekt mit den Bewegungen der Avatare zu synchronisieren.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-Sekunden-Werbevideo für Vertriebsteams und Marketingfachleute, das zeigt, wie HeyGen ihre Marketingvideos für effektive Verkaufsgespräche verbessern kann. Die visuelle Präsentation ist direkt und überzeugend, integriert klar Produktaufnahmen mit KI-Präsentatoren, während eine selbstbewusste, prägnante Stimme die Verkaufsbotschaft übermittelt. Dieses Video unterstreicht die Bedeutung der Zugänglichkeit, indem es HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion verwendet, um maximale Botschaftserhaltung in allen Betrachtungsumgebungen zu gewährleisten.
Kopieren Sie den Prompt
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Influencer-Outreach-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Influencer-Outreach-Videos, die Ihr Zielpublikum fesseln und die Präsenz Ihrer Marke mit personalisierten, hochwertigen KI-generierten Inhalten verbessern.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren KI-Influencer
Beginnen Sie damit, aus HeyGens vielfältiger Bibliothek von KI-Avataren einen auszuwählen, der Ihre Marke repräsentiert, oder erstellen Sie einen benutzerdefinierten. Erstellen Sie ein überzeugendes Skript, das Ihre Outreach-Botschaft perfekt vermittelt.
2
Step 2
Passen Sie Ihre Videoinhalte an
Passen Sie Ihr Video mit Branding-Kontrollen an, um es an die Ästhetik Ihrer Kampagne anzupassen. Fügen Sie Ihr Logo hinzu, passen Sie die Farben an und wählen Sie Hintergrundmusik für wirklich markengerechte Videoinhalte.
3
Step 3
Verfeinern Sie mit professionellen Akzenten
Verbessern Sie Ihr Video mit einer Vielzahl von Vorlagen und Szenen, um dynamische Elemente hinzuzufügen. Nutzen Sie die Medienbibliothek für relevantes Stockmaterial oder laden Sie Ihre eigenen Assets hoch, um Ihre Botschaft zu perfektionieren.
4
Step 4
Exportieren und engagieren Sie Ihr Publikum
Sobald Ihr Influencer-Outreach-Video fertig ist, exportieren Sie es mit Größenanpassung und Exporten im richtigen Seitenverhältnis für verschiedene Plattformen. Teilen Sie Ihre polierten KI-Videos, um effektiv mit Influencern in Kontakt zu treten und Ihre Reichweite zu vergrößern.

Anwendungsfälle

Entwickeln Sie Influencer-ähnliches Brand Storytelling

Entwickeln Sie Influencer-ähnliches Brand Storytelling

.

Entwickeln Sie inspirierende, markengerechte Videos mit KI, um Botschaften effektiv zu kommunizieren und starke Verbindungen zu Zielgruppen aufzubauen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von KI-Videos für kreative Projekte?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, mühelos hochwertige KI-Videos zu erstellen, indem Text in dynamische Videoinhalte umgewandelt wird. Unsere Plattform bietet eine Vielzahl von KI-Avataren und Videovorlagen, um den kreativen Prozess zu optimieren, sodass Sie mühelos ansprechende Inhalte für jedes kreative Projekt produzieren können.

Kann HeyGen Influencer-ähnliche Videoinhalte für das Marketing produzieren?

Absolut, HeyGen ist ein KI-Influencer-Video-Generator, der darauf ausgelegt ist, überzeugende Influencer-ähnliche Videos zu erstellen. Sie können markengerechte Videoinhalte mit realistischen KI-Influencern erstellen, einschließlich Lip-Sync-Videos, die perfekt für Ihre Influencer-Marketingkampagnen und Social-Media-Strategie sind.

Welche kreativen Funktionen bietet HeyGen für personalisierte Videos?

HeyGen bietet fortschrittliche kreative Funktionen, darunter anpassbare KI-Avatare mit verschiedenen Gesten und konsistenten Modellen, die eine wirklich personalisierte Ansprache ermöglichen. Sie können auch dynamische Hintergründe nutzen, Voiceovers generieren und detaillierte Skripte erstellen, um sicherzustellen, dass Ihre markengerechten Videoinhalte hervorstechen.

Wie schnell kann ich mit HeyGen vielfältige KI-Videos erstellen?

HeyGen ermöglicht schnelle Ausgaben für vielfältige KI-Videos und beschleunigt Ihren Videoerstellungs-Workflow erheblich. Nutzen Sie unsere umfangreiche Bibliothek von Videovorlagen, um alles von Marketingvideos und Verkaufsgesprächen bis hin zu ansprechenden UGC-Videos in wenigen Minuten zu produzieren.

