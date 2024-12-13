Stellen Sie sich vor, Sie erstellen mühelos eine 30-sekündige Werbung im Influencer-Stil, ideal für Marketingagenturen, die eine schnelle Kampagnendurchführung anstreben. Dieses dynamische Video, das einen hochrealistischen AI-Avatar zeigt, der eine positive Botschaft mit einer klaren Voiceover übermittelt, demonstriert, wie ein AI-Video-Generator Ihre kreative Produktion revolutionieren kann, indem er eine einfache Idee in eine ausgefeilte Anzeige verwandelt, die das Publikum fesselt.

