Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 90-sekündiges Erklärvideo, das die Effizienz von KI in der Videoproduktion für vielbeschäftigte Content-Ersteller und Vermarkter demonstriert. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit dynamischen Textanimationen und einer klaren, ansprechenden Stimme. Dieses Video sollte HeyGens 'Text-zu-Video aus Skript'-Funktion prominent präsentieren und veranschaulichen, wie ein einfaches Skript in ein poliertes 'AI-Video-Generator'-Intro verwandelt wird, was wertvolle Zeit spart.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 2-minütiges Demonstrationsvideo für digitale Unternehmer und technikaffine persönliche Marken, das sich auf einzigartige Personalisierung in Intros konzentriert. Der visuelle Stil muss innovativ und futuristisch sein, mit fließenden Übergängen und einer selbstbewussten, freundlichen KI-Avatar-Stimme. Betonen Sie, wie HeyGens 'AI-Avatare' einen 'ultra-realistischen AI-Avatare'-Präsentator für Intros erstellen können, der die persönliche Markenbildung konsistent über Plattformen hinweg verstärkt.
Beispiel-Prompt 3
Veranschaulichen Sie die Vielseitigkeit, die für die Erstellung von Inhalten auf mehreren Plattformen erforderlich ist, in einem prägnanten 45-sekündigen Video, das sich an Multi-Plattform-Content-Ersteller und Unternehmen richtet. Der visuelle Stil sollte dynamisch und praktisch sein und schnelle Anpassungen eines einzigen Intros über verschiedene 'Social-Media'-Plattformen hinweg demonstrieren, begleitet von einer klaren, prägnanten Stimme. Zeigen Sie HeyGens 'Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte'-Funktion als ein wichtiges Werkzeug zur Optimierung von Intro-Videos für jeden Bildschirm.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Influencer-Intro-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Influencer-Intro-Videos, die Aufmerksamkeit erregen und Ihre Marke mit KI-gestützten Tools und anpassbaren Vorlagen aufbauen.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Vielzahl anpassbarer Vorlagen, die auf verschiedene Influencer-Stile zugeschnitten sind und einen schnellen Start für Ihr Intro-Video bieten.
2
Step 2
Passen Sie Ihre visuellen Elemente an
Personalisieren Sie Ihr Intro, indem Sie Ihr Logo, Ihre Markenfarben und relevante visuelle Elemente aus der umfangreichen Stock-Medienbibliothek hinzufügen, um es einzigartig zu machen.
3
Step 3
Erstellen Sie ansprechende Inhalte
Nutzen Sie KI-gestützte Tools, um Ihr Skript in dynamische Videoinhalte zu verwandeln oder eine natürlich klingende Sprachsynthese zu erzeugen, die Ihre Botschaft zum Leben erweckt.
4
Step 4
Exportieren Sie für jede Plattform
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie die Seitenverhältnisse für verschiedene Social-Media-Plattformen optimieren und Ihr hochwertiges Intro exportieren, bereit, Ihr Publikum zu fesseln.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Setzen Sie einen inspirierenden Kanalton

Gestalten Sie Intro-Videos, die sofort Resonanz finden und einen inspirierenden und unvergesslichen Ton für den gesamten Inhalt Ihres Kanals setzen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion mit KI?

HeyGen ermöglicht es Benutzern, mühelos ansprechende Videos mit seinen fortschrittlichen KI-gestützten Tools zu erstellen. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und der AI-Video-Generator von HeyGen verwandelt es in ein professionelles Video mit ultra-realistischen AI-Avataren und natürlicher Sprachsynthese, was Ihre Content-Produktion vereinfacht.

Kann ich meine Intro-Videos mit meinen Markenelementen in HeyGen anpassen?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungstools, einschließlich anpassbarer Vorlagen und robuster Branding-Kontrollen. Sie können problemlos Ihr Logo integrieren, Markenfarben wählen und dynamische visuelle Effekte hinzufügen, um sicherzustellen, dass Ihre Intro-Videos, wie ein benutzerdefiniertes Logo-Reveal, perfekt mit Ihrer Markenidentität über verschiedene Social-Media-Kanäle und Seitenverhältnisse hinweg übereinstimmen.

Was macht HeyGen zu einem idealen AI-Influencer-Intro-Video-Maker?

HeyGen zeichnet sich als idealer AI-Influencer-Intro-Video-Maker aus, indem es eine benutzerfreundliche Plattform mit anpassbaren Vorlagen und einer umfangreichen Stock-Medienbibliothek bietet. Es ermöglicht Influencern, schnell hochwertige Video-Intros mit professioneller Sprachsynthese und AI-generierten Elementen zu erstellen, ideal für YouTube-Kanäle und soziale Medien.

Unterstützt HeyGen flexible Videoexportoptionen für verschiedene Plattformen?

Absolut, HeyGen unterstützt umfassende Seitenverhältnis-Anpassungen und Exporte, um sicherzustellen, dass Ihre AI-generierten Videos für jede Plattform optimiert sind. Sie können hochauflösende Videos in verschiedenen Formaten wie MP4 produzieren, was Ihre Content-Produktion für Social-Media-Kanäle und darüber hinaus nahtlos macht.

