Influencer-Content-Video-Macher: Erstellen Sie schnell ansprechende Videos

Steigern Sie Ihre Content-Strategie. Erstellen Sie fesselnde Kurzvideos mit realistischen AI-Avataren und sparen Sie Stunden bei der Produktion.

Produzieren Sie ein 60-sekündiges Anleitungsvideo für angehende Tech-Influencer, das zeigt, wie schnell sie ansprechende Inhalte erstellen können. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit klaren Grafiken und fließenden Übergängen, ergänzt durch eine deutliche und freundliche Stimme. Nutzen Sie HeyGens "Text-to-Video aus Skript"-Funktion, um den Dialog zu gestalten und zu zeigen, wie "AI-Avatare" komplexe technische Erklärungen liefern können, und heben Sie HeyGen als leistungsstarken "AI-Video-Generator" hervor.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 90-sekündiges Markenankündigungsvideo, das sich an Marketingmanager und etablierte Influencer richtet, die Wert auf konsistente Markenrepräsentation legen. Verwenden Sie einen anspruchsvollen und überzeugenden visuellen Stil mit klaren, professionellen Ästhetiken, gepaart mit einer selbstbewussten und autoritativen Stimme, die beim Publikum Anklang findet. Nutzen Sie HeyGens "AI-Avatare", um die Botschaft zu übermitteln, und stellen Sie sicher, dass "Untertitel/Bildunterschriften" genau synchronisiert sind, um HeyGen als führenden "Influencer-Content-Video-Macher" mit fortschrittlichen "Lippensynchronisations"-Fähigkeiten zu positionieren.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich ein 1-minütiges Erklärvideo vor, das sich an Social-Media-Manager und Content-Ersteller richtet, die Wert auf Publikumsengagement und Zugänglichkeit legen. Dieses Video sollte eine saubere, helle visuelle Ästhetik mit prägnantem On-Screen-Text aufweisen, begleitet von einer fröhlichen und klaren Stimme. Demonstrieren Sie, wie HeyGens "Untertitel/Bildunterschriften"-Funktion mühelos genaue Texte für "Kurzvideos" generiert, weiter verbessert durch die Nutzung von "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung", um verschiedene Szenarien zu veranschaulichen, und positionieren Sie HeyGen als leistungsstarken "AI-Bildunterschriften-Generator".
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 45-sekündiges Werbevideo für vielbeschäftigte Mikro-Influencer und Kleinunternehmer, die eine schnelle Inhaltserstellung suchen. Der visuelle Stil sollte energiegeladen und sehr visuell sein, mit schnellen Schnitten und animierten Elementen, gepaart mit einer lebhaften und enthusiastischen Stimme. Heben Sie HeyGens "Vorlagen & Szenen" für sofort professionelle Layouts hervor und veranschaulichen Sie die Geschwindigkeit der "Text-to-Video aus Skript"-Fähigkeiten, was es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für effiziente "Text-zu-Video"-Inhaltserstellung macht.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Influencer-Content-Video-Macher funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Ideen in dynamische, teilbare Influencer-Inhalte mit AI-Avataren und intelligenten Videokreationstools.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Erstellen oder Einfügen Ihres Videoskripts. Unsere Plattform nutzt Text-to-Video aus Skript, um Ihre Worte nahtlos zum Leben zu erwecken.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Marke oder Botschaft zu repräsentieren und sicherzustellen, dass Ihre Inhalte herausstechen.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Personalisieren Sie Ihr Video mit ansprechenden Vorlagen & Szenen und individuellen visuellen Elementen, die dem einzigartigen Stil Ihrer Marke entsprechen.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Erstellen Sie Ihr hochwertiges Video und nutzen Sie Größenanpassungen des Seitenverhältnisses & Exporte für nahtloses Teilen auf all Ihren sozialen Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entwickeln Sie inspirierende thematische Videos

.

Erstellen Sie wirkungsvolle motivierende oder lehrreiche Inhalte, die tief mit Ihrem Publikum resonieren und Verbindung und Engagement fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Videos?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, ansprechende AI-Videos mühelos zu erstellen, indem Text in überzeugende visuelle Inhalte verwandelt wird. Es nutzt fortschrittliche AI-Avatar-Technologie, um Ihre Botschaften zum Leben zu erwecken und macht komplexe Videoproduktion für jedermann zugänglich.

Können HeyGens AI-Avatare individuell angepasst oder realistisch animiert werden?

Ja, HeyGens AI-Avatare bieten realistische Animationen und können an Ihre Marke angepasst werden. Sie verfügen über eine ausgefeilte Lippensynchronisationstechnologie für eine natürliche Sprachwiedergabe und können sogar Stimmen durch Voice Cloning replizieren.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung von Social-Media-Inhalten?

HeyGen bietet einen intuitiven AI-Video-Editor mit einer umfangreichen Bibliothek von Vorlagen, ideal zur Erstellung ansprechender Social Videos und Kurzvideos. Es beinhaltet auch einen AI-Bildunterschriften-Generator, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte zugänglich und wirkungsvoll für verschiedene Plattformen sind, ideal für UGC-Anzeigen oder allgemeine Videoanzeigen.

Unterstützt HeyGen individuelles Branding und verschiedene Videoformate?

Ja, HeyGens leistungsstarker AI-Video-Editor unterstützt umfassende Branding-Kontrollen, um Ihre visuelle Identität zu wahren. Er bietet auch Größenanpassungen des Seitenverhältnisses, um Ihre AI-Videos mühelos an jedes erforderliche Format anzupassen und so Vielseitigkeit über Plattformen hinweg zu gewährleisten.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo