Influencer-Content-Video-Generator: Erstellen Sie fesselnde AI-Videos

Revolutionieren Sie Ihre Social-Media-Strategie. Produzieren Sie schnell hochwertige AI-Videos und steigern Sie das Engagement mit unseren leistungsstarken AI-Avataren.

Erstellen Sie ein lebendiges 30-sekündiges Video, das sich an Kleinunternehmer und angehende Content-Ersteller richtet und zeigt, wie sie mühelos Inhalte für soziale Medien generieren können. Der visuelle Stil sollte hell und modern sein, mit einem energetischen Hintergrundtrack, ergänzt durch eine klare und freundliche Stimme. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um vielfältige digitale Persönlichkeiten zu präsentieren, die wichtige Botschaften übermitteln und die Einfachheit des Werdens eines AI Influencer Generators veranschaulichen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Werbevideo, das sich an E-Commerce-Marketer und Produktlaunch-Teams richtet. Der visuelle Stil sollte elegant und produktfokussiert sein, mit dynamischen Übergängen und einem mitreißenden, trendigen Audiotrack. Dieses Video wird veranschaulichen, wie bestehende Produktbilder in ansprechende UGC-Anzeigen verwandelt werden können, indem HeyGens Text-zu-Video-Funktion genutzt wird, um Produktvorteile und Handlungsaufforderungen zu erzählen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein autoritatives 60-sekündiges Unternehmenskommunikationsstück, das für Markenmanager und Unternehmenskommunikatoren konzipiert ist. Die visuelle Ästhetik sollte professionell und anspruchsvoll sein, mit einem ruhigen, instrumentalen Hintergrund und einer selbstbewussten, artikulierten Stimme. Zeigen Sie die Kraft eines gebrandeten Avatars oder digitalen Menschen, um konsistente Markenbotschaften über verschiedene Plattformen hinweg zu liefern, und heben Sie HeyGens Voiceover-Generierung für mehrsprachige Konsistenz hervor.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein informatives 30-sekündiges Erklärvideo, das auf Marketingteams und Pädagogen zugeschnitten ist und sich darauf konzentriert, komplexe Ideen zu vereinfachen. Der visuelle Stil sollte sauber und ansprechend sein, mit einfachen Grafiken und einer freundlichen, ermutigenden Hintergrundmusik. Dieser Vorschlag betont die Effizienz eines AI-Videogenerators, indem er zeigt, wie schnelle Überarbeitungen vorgenommen werden können und die Zugänglichkeit durch die Integration von HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion für ein breiteres Publikum sichergestellt wird.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Influencer-Content-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Influencer-Videos mit AI, indem Sie Ihre Skripte in dynamische Inhalte mit realistischen digitalen Menschen verwandeln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihren AI-Influencer
Beginnen Sie damit, einen AI-Avatar auszuwählen oder anzupassen, der als Ihr digitaler Mensch Ihre Marke oder Botschaft mit einer realistischen Präsenz repräsentiert.
2
Step 2
Erzeugen Sie fesselnde Inhalte
Geben Sie Ihr Skript ein und sehen Sie zu, wie unsere Plattform es mit lebensechten Voiceovers zum Leben erweckt, perfekt synchronisiert mit dem Lippen-Sync Ihres AI-Influencers.
3
Step 3
Verbessern Sie Ihre Video-Visuals
Wählen Sie aus unserer vielfältigen Auswahl an Vorlagen und passen Sie Szenen an, um sicherzustellen, dass Ihr Influencer-Video visuell Aufmerksamkeit erregt und mit Ihrer Marke übereinstimmt.
4
Step 4
Verfeinern und exportieren
Steigern Sie das Engagement und die Zugänglichkeit, indem Sie Ihrem Video automatisierte Untertitel hinzufügen, und exportieren Sie dann mühelos Ihre polierten Influencer-Inhalte, die bereit für soziale Medien sind.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirierende Inhalte produzieren

Erstellen Sie motivierende und aufbauende Videos mit AI, um stärkere Verbindungen aufzubauen und Ihr Publikum effektiv zu inspirieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Was macht HeyGen zu einem führenden AI-Videogenerator?

HeyGen zeichnet sich als führender AI-Videogenerator aus, indem es Text in fesselnde Videos mit realistischen AI-Avataren und digitalen Menschen verwandelt. Es vereinfacht die komplexe Videoproduktion und ermöglicht es kreativen Fachleuten, hochwertige Inhalte effizient zu erstellen.

Kann HeyGen bei der Produktion von Influencer-Video-Inhalten helfen?

Absolut, HeyGen dient als herausragender AI Influencer Generator, der es Unternehmen ermöglicht, überzeugende Influencer-Content-Videos zu erstellen. Sie können gebrandete Avatare und unsere leistungsstarken Text-zu-Video-Funktionen für dynamische Social-Media-Kampagnen und UGC-Anzeigen nutzen.

Welche Anpassungsoptionen gibt es für AI-Avatare in HeyGen?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen für Ihre AI-Avatare, um sicherzustellen, dass sie perfekt mit Ihrer visuellen Identität übereinstimmen. Sie können verschiedene Aspekte anpassen, um einzigartige digitale Menschen zu schaffen, die Ihre Marke effektiv in all Ihren AI-Videos repräsentieren.

Wie verbessert HeyGen die Effizienz der Videoproduktion?

HeyGen verbessert die Videoproduktion erheblich, indem es Text schnell in Video umwandelt und die traditionelle Videobearbeitungszeit reduziert. Mit Funktionen wie automatisierten Untertiteln und nahtlosen Übergängen ist die Erstellung hochwertiger AI-Videos für soziale Medien oder andere Plattformen schneller und zugänglicher.

