Erstellen Sie ein lebendiges 30-sekündiges Video, das sich an Kleinunternehmer und angehende Content-Ersteller richtet und zeigt, wie sie mühelos Inhalte für soziale Medien generieren können. Der visuelle Stil sollte hell und modern sein, mit einem energetischen Hintergrundtrack, ergänzt durch eine klare und freundliche Stimme. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um vielfältige digitale Persönlichkeiten zu präsentieren, die wichtige Botschaften übermitteln und die Einfachheit des Werdens eines AI Influencer Generators veranschaulichen.

Video Generieren