Kampagnen mit unserem Influencer-Co-Branding-Promo-Video-Maker verstärken

Erstellen Sie mühelos atemberaubende Co-Branding-Videos mit HeyGen. Verwandeln Sie Ihre Skripte in fesselnde Inhalte, indem Sie AI-Avatare verwenden, um Ihr Publikum direkt anzusprechen.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges Influencer-Co-Branding-Promo-Video für eine aufstrebende Modemarke, die mit Social-Media-Persönlichkeiten zusammenarbeiten möchte. Das Video sollte einen stilvollen AI-Avatar zeigen, der die wichtigsten Produktvorteile präsentiert, mit einem dynamischen, sauberen visuellen Stil und einem inspirierenden, energetischen Hintergrundtrack, um modebewusste Millennials und die Generation Z zu fesseln.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Gestalten Sie ein 30-sekündiges Werbevideo, das sich an Kleinunternehmer richtet und ein neues Softwareprodukt hervorhebt, das die Bestandsverwaltung vereinfacht und die Kundenbindung steigert. Der visuelle Stil sollte hell und benutzerfreundlich sein, begleitet von einem freundlichen, optimistischen Voiceover, das direkt aus einem Skript generiert wird und die intuitive Benutzeroberfläche der Software demonstriert.
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Video für Marketingfachleute, die in Creator-Marketing-Kampagnen involviert sind, und zeigen Sie, wie sie ihre Bemühungen effizient über verschiedene Plattformen skalieren können. Die Ästhetik sollte professionell und elegant sein, mit vorgefertigten Vorlagen und Szenen, um schnell verschiedene Kampagnenszenarien zusammenzustellen, alles mit einem selbstbewussten, autoritativen Audioton, der bei vielbeschäftigten Branchenexperten Anklang findet.
Entwickeln Sie eine prägnante 15-sekündige Promo-Video-Maker-Anzeige für digitale Vermarkter, die einen neuen B2B-Service zur Lead-Generierung vorstellt. Diese Videoanzeige muss schnell und aufmerksamkeitsstark sein, mit klaren, automatisch generierten Untertiteln, um die wichtigsten Vorteile auch ohne Ton zu vermitteln, gepaart mit eingängiger, moderner Musik, um vielbeschäftigte Fachleute anzusprechen, die durch soziale Feeds scrollen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Influencer-Co-Branding-Promo-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Co-Branding-Werbevideos mit Influencern, indem Sie intuitive AI-Tools, nahtlose Anpassungen und intelligente Exportoptionen für maximale Wirkung nutzen.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Beginnen Sie, indem Sie aus einer Reihe professioneller Vorlagen und Szenen auswählen oder Ihr Skript einfügen, um sofort einen Videoentwurf zu erstellen. Dies spart Zeit und bietet eine solide Grundlage für Ihr Co-Branding-Projekt.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Markenelemente hinzu
Integrieren Sie sowohl die Identität Ihrer Marke als auch den einzigartigen Stil des Influencers. Nutzen Sie Branding-Kontrollen (Logo, Farben), um visuelle Konsistenz zu gewährleisten, und laden Sie spezifische Medien aus Ihrer Bibliothek hoch, um ein wirklich kollaboratives Gefühl zu erzeugen.
3
Step 3
Erstellen Sie fesselnde Inhalte
Erwecken Sie Ihre Co-Branding-Botschaft mit dynamischen Elementen zum Leben. Fügen Sie problemlos professionelle Voiceovers mit unserer Voiceover-Generierungsfunktion hinzu oder animieren Sie Ihr Skript mit ausdrucksstarken AI-Avataren, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu gewinnen.
4
Step 4
Exportieren und überall teilen
Finalisieren Sie Ihr Video und bereiten Sie es für die Verbreitung vor. Nutzen Sie Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis, um Ihr Co-Branding-Promo für verschiedene Social-Media-Plattformen zu optimieren, damit es perfekt aussieht und ein breiteres Publikum erreicht.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie erfolgreiche Co-Branding-Kooperationen hervor

Entwickeln Sie fesselnde, AI-gestützte Videos, um erfolgreiche Influencer-Partnerschaften und die Wirkung von Co-Branding-Kampagnen zu präsentieren.

Wie kann HeyGen meine Werbevideos für eine erhöhte Publikumsbindung verbessern?

HeyGen ist ein fortschrittlicher Promo-Video-Maker, der AI nutzt, um atemberaubende Werbevideos zu erstellen. Mit AI-Avataren und realistischer Voiceover-Generierung können Sie fesselnde Inhalte produzieren, die die Publikumsbindung für Ihre Marketingkampagnen wirklich steigern.

Welche leistungsstarken Tools bietet HeyGen für Creator-Marketing und soziale Medien?

HeyGen vereinfacht das Creator-Marketing, indem es eine Vielzahl anpassbarer Vorlagen und Szenen bietet. Der Drag-and-Drop-Editor ermöglicht einfache Branding-Kontrollen, sodass Ihre Social-Media-Inhalte hervorstechen und perfekt mit Ihren Marketingkampagnen übereinstimmen.

Ist HeyGen geeignet für die Erstellung von Influencer-Co-Branding-Promo-Videos?

Absolut! HeyGen dient als hervorragender Influencer-Co-Branding-Promo-Video-Maker und erleichtert die kreative Zusammenarbeit. Sie können problemlos gebrandete Elemente integrieren, Inhalte mit unserem Editor anpassen und in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren, die perfekt für Videoanzeigen auf verschiedenen Plattformen sind.

Vereinfacht HeyGen den Video-Editing-Prozess für unterschiedliche Inhaltsbedürfnisse?

Ja, HeyGen vereinfacht das Video-Editing erheblich mit seinem intuitiven Drag-and-Drop-Editor und umfangreichen Vorlagen. Sie können schnell Erklärvideos oder Produktvideos aus Text generieren und automatisch Untertitel hinzufügen, was die professionelle Videoproduktion für jedermann zugänglich macht.

