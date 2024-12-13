Influencer-Werbevideo-Macher: Steigern Sie Ihren Kampagnen-ROI

Erstellen Sie fesselnde AI-Videos und Werbevideo-Anzeigen mit beeindruckenden AI-Avataren, die Ihre Skripte in erfolgreiche Kampagnen verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 45-sekündiges, authentisch wirkendes Werbevideo, das für Marketingfachleute gedacht ist, die nach skalierbaren Inhaltslösungen suchen. Dieses Video sollte veranschaulichen, wie einfache UGC-Video-Konzepte in ausgefeilte Anzeigen verwandelt werden können, indem ein "AI Video Ad Maker" verwendet wird. Der visuelle Stil sollte warmes, natürliches Licht nachahmen und eine freundliche, beruhigende Stimme verwenden, die durch "Voiceover generation" erzeugt wird, ergänzt durch sorgfältig ausgewählte Elemente aus der "Media library/stock support", um die Authentizität zu erhöhen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie eine 60-sekündige dynamische Produktpräsentation für E-Commerce-Unternehmer, die neue Produkte auf den Markt bringen, und betonen Sie, wie man "Gewinnende Anzeigen mit AI erstellen" kann. Das visuelle Erlebnis sollte elegant und professionell sein, indem HeyGens "Templates & scenes" verwendet werden, um schnell vielfältige AI-Videos zu generieren, mit wirkungsvollem Sounddesign und klarer Erzählung. Entscheidend ist, dass das Video die Kraft von "Subtitles/captions" demonstriert, um maximale Zugänglichkeit und Engagement über Plattformen hinweg zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Werbevideo, das sich an digitale Vermarkter mit kleinem Budget richtet und die Wirkung von "Fesselnden AI-Schauspielern" hervorhebt. Dieses Video muss ansprechend und direkt sein, mit professionellen visuellen Elementen, minimaler Hintergrundmusik und kristallklarem Audio. Es wird die nahtlose Anpassungsfähigkeit von Inhalten über verschiedene Plattformen hinweg demonstrieren, indem "Aspect-ratio resizing & exports" gezeigt wird, und einen lebensechten AI-Avatar verwenden, um einen überzeugenden Handlungsaufruf zu liefern.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Influencer-Werbevideo-Macher funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Influencer-Style-Werbevideos mit HeyGens AI, die Ihre Promotionen in fesselnde Inhalte verwandeln, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Wählen Sie aus einer Vielzahl professioneller Vorlagen und Szenen, die von HeyGen bereitgestellt werden, oder fügen Sie Ihr Skript ein, um Ihr erstes Video automatisch zu generieren. Dies bietet eine starke Grundlage für Ihre Influencer-Anzeige.
2
Step 2
Fügen Sie Ihren AI-Avatar hinzu
Integrieren Sie einen fesselnden AI-Avatar in Ihre Anzeige. Wählen Sie aus HeyGens vielfältiger Auswahl an AI-Avataren, um den perfekten Sprecher zu finden, der Ihre Marke verkörpert und Ihre Botschaft überzeugend vermittelt.
3
Step 3
Passen Sie Ihre Anzeige an
Nutzen Sie den intuitiven Drag-and-Drop-Editor, um nahtlos Ihre Produktvisualisierungen, Musik und benutzerdefinierten Text hinzuzufügen. Verfeinern Sie Ihre Anzeige mit präzisen Steuerungen, um perfekt mit Ihrer Marke übereinzustimmen.
4
Step 4
Generieren Sie Ihre Videoanzeige
Überprüfen Sie Ihr fertiges Influencer-Werbevideo und generieren Sie es im gewünschten Seitenverhältnis. Exportieren Sie Ihr hochwertiges Werbevideo, bereit, Ihr Publikum zu fesseln und Engagement zu fördern.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Authentische Kundengeschichten präsentieren

Verwandeln Sie echte Erfolgsgeschichten von Kunden in überzeugende AI-Videos, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit durch authentische Testimonials aufzubauen.

Wie kann HeyGen mir helfen, überzeugende AI-Werbevideos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mit AI gewinnende Anzeigen zu erstellen, indem Ihre Skripte in dynamische Videos mit realistischen AI-Schauspielern verwandelt werden. Unsere intuitive Plattform macht HeyGen zu einem effektiven AI Video Ad Maker, der die schnelle Erstellung hochwertiger AI-Videos für verschiedene Marketingbedürfnisse ermöglicht.

Kann ich AI-Schauspieler verwenden, um meine Werbevideos mit HeyGen zu verbessern?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, fesselnde AI-Schauspieler nahtlos in Ihre Werbevideoinhalte zu integrieren. Unsere fortschrittlichen AI-Avatare erwecken Ihre Botschaften zum Leben und bieten ansprechende und professionelle Präsentationen, ohne dass traditionelles Filmen erforderlich ist.

Welche Funktionen bietet HeyGen für eine effiziente Videoproduktion?

HeyGen bietet einen leistungsstarken AI-Video-Editor mit einem benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Editor, ideal für eine effiziente Videoproduktion. Sie können mit professionellen Vorlagen beginnen, Medien aus unserer Bibliothek hinzufügen und Untertitel oder Bildunterschriften einfach generieren, um Ihren gesamten Erstellungsprozess zu optimieren.

Ist HeyGen geeignet für die Erstellung von Produktvideos oder Influencer-Werbevideos?

Ja, HeyGen eignet sich perfekt für die Erstellung wirkungsvoller Produktvideos und Influencer-Werbevideo-Inhalte. Sie können unsere AI-Fähigkeiten nutzen, um hochwertige UGC-Video-Stile zu produzieren, die bei Ihrem Publikum Anklang finden und die einzigartige Identität Ihrer Marke durch anpassbare Branding-Kontrollen bewahren.

