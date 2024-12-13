Branchen-Trend-Video-Maker: Erstellen Sie trendsetzende Inhalte

Nutzen Sie unseren KI-Video-Maker mit Text-zu-Video aus Skripten, um schnell professionelle Inhalte zu produzieren, die Ihr Publikum fesseln.

Erstellen Sie ein dynamisches 45-Sekunden-Video für Marketingfachleute und Kleinunternehmer, das die neuesten Fortschritte der KI in digitalen Marketingtrends erkundet. Der visuelle Stil sollte modern und scharf sein, mit energetischen Grafiken, ergänzt durch eine lebhafte, professionelle KI-Sprachübertragung. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skripten und KI-Avatare, um diese Branchentrends effizient zu präsentieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein informatives 60-Sekunden-Erklärvideo für Technikbegeisterte und HR-Manager, das die Zukunft der Zusammenarbeitstools für Remote-Arbeit als wichtigen Branchentrend hervorhebt. Verwenden Sie saubere, professionelle Visuals mit relevanter Stock-Unterstützung und einer ruhigen, autoritativen Sprachübertragung, um komplexe Informationen klar zu vermitteln. Sorgen Sie für optimale Klarheit, indem Sie HeyGens Untertitel/Captions hinzufügen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-Sekunden-Video für soziale Medien, das sich an umweltbewusste Verbraucher und Produktdesigner richtet und den wachsenden Branchentrend der Nachhaltigkeit in der Produktentwicklung veranschaulicht. Das Video sollte eine erdige, inspirierende visuelle Ästhetik mit subtiler Hintergrundmusik haben, präsentiert von einem freundlichen KI-Avatar. Nutzen Sie HeyGens KI-Avatare und das Ändern & Exportieren des Seitenverhältnisses für eine einfache plattformübergreifende Freigabe.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein hochgradig ansprechendes 50-Sekunden-Marketingvideo für E-Commerce-Unternehmen und Kundenservice-Leiter, das den kritischen Branchentrend personalisierter Kundenerfahrungen demonstriert. Wählen Sie einen hellen, lebendigen visuellen Stil mit animierten Elementen und einer klaren, enthusiastischen Sprachübertragung. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen und die Sprachübertragungserzeugung, um schnell professionelle Inhalte zu erstellen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie Branchen-Trend-Videos funktionieren

Verwandeln Sie Einblicke mühelos in fesselnde Branchen-Trend-Videos mit HeyGens KI-gestützten Tools, ideal für Marketing und soziale Medien.

1
Step 1
Fügen Sie Ihre Trend-Einblicke ein
Fügen Sie Ihre schriftlichen Inhalte oder Skripte zu den neuesten Branchentrends ein. Unsere KI-Text-zu-Video-Funktion wandelt Ihren Text in ansprechende Videoszenen um, sodass komplexe Daten leicht verständlich werden.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Präsentator und Visuals
Wählen Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren, um Ihre Branchen-Trendanalyse zu präsentieren. Verstärken Sie Ihre Botschaft weiter, indem Sie relevantes Material aus unserer Stock-Footage-Bibliothek einfügen, um einen professionellen Touch zu gewährleisten.
3
Step 3
Wenden Sie Branding und Untertitel an
Verleihen Sie Ihrem Video die einzigartige Identität Ihrer Marke mit unseren Branding-Kontrollen, einschließlich benutzerdefinierter Logos und Farben. Generieren Sie automatisch Untertitel und Captions, um sicherzustellen, dass Ihr Branchen-Trend-Video für alle Zuschauer zugänglich und klar ist.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr aufschlussreiches Video
Finalisieren Sie Ihre professionellen Inhalte und exportieren Sie sie in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für unterschiedliche Plattformen geeignet sind. Teilen Sie Ihre überzeugenden Marketingvideos über Ihre Kanäle, um Ihr Publikum zu informieren und zu begeistern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Schulen Sie Teams zu Branchenveränderungen

.

Verbessern Sie interne und externe Schulungssitzungen, indem Sie dynamische KI-Videos erstellen, die komplexe Branchentrends erklären, um das Verständnis und die Behaltensquote zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Marketingvideos und kreativen Inhalte verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, fesselnde Marketingvideos mühelos zu erstellen. Nutzen Sie eine Vielzahl anpassbarer Vorlagen, KI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen, um schnell professionelle Inhalte zu produzieren, ideal für soziale Medien und Markenstorytelling.

Was macht HeyGen zu einem führenden KI-Video-Maker der Branche?

HeyGen ist ein führender KI-Video-Maker, der Text in dynamische Videoinhalte verwandelt. Unsere Plattform integriert fortschrittliche KI-Avatare und realistische KI-Sprachübertragungen und bietet umfassende Videobearbeitungswerkzeuge, um Ihren Videoerstellungsprozess als Online-Video-Maker zu optimieren.

Kann HeyGen mir helfen, animierte Erklärvideos für mein Unternehmen zu erstellen?

Absolut, HeyGen ist perfekt für die Erstellung ansprechender animierter Erklärvideos. Nutzen Sie unseren intuitiven Drag-and-Drop-Editor und die umfangreiche Vorlagenbibliothek, um professionelle Inhalte zu gestalten, die Ihre Botschaft effektiv kommunizieren und komplexe Ideen einfach verständlich machen.

Wie anpassbar sind mit HeyGen erstellte Videos für das Branding?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, um die Konsistenz Ihrer Marke zu wahren. Integrieren Sie mühelos Ihr Logo, Ihre Markenfarben und nutzen Sie unsere Medienbibliothek, B-Rolls, GIFs und Emojis, um professionelle Inhalte zu produzieren, die perfekt zu Ihrer Markenidentität passen.

