Entwickeln Sie ein ansprechendes 45-Sekunden-Erklärvideo, das eine neue Funktion eines Industriesystems für potenzielle Kunden vorstellt. Verwenden Sie dynamische, moderne Grafiken und schnelle Übergänge mit professionellen Vorlagen & Szenen, um die Vorteile hervorzuheben, untermalt von einem energetischen Hintergrundtrack und klaren On-Screen-Texten, die aus Ihrem Text-zu-Video-Skript generiert werden.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 90-Sekunden-Video für interne Schulungsinhalte für erfahrene Mitarbeiter, das ein Update eines bestehenden Systems detailliert beschreibt und AI-gestützte Videoproduktion nutzt, um die Produktion zu optimieren. Der visuelle Ansatz sollte instruktiv sein, Bildschirmaufnahmen und klare Anmerkungen einbeziehen, ergänzt durch präzise Untertitel für Barrierefreiheit und einen hilfreichen, ermutigenden AI-Avatar, der Nuancen erklärt.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein schnelles 30-Sekunden-Video zur Inhaltserstellung, das als 'How-to'-Anleitung für Endbenutzer konzipiert ist, die eine spezifische Systemfunktionalität angehen, und generieren Sie das Video aus einem Prompt, um den Prozess zu starten. Visuell sollte ein lebendiger, visuell reicher Stil mit schnellen Schnitten und relevantem Stockmaterial aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung angestrebt werden, begleitet von einem enthusiastischen Voiceover, um das Engagement aufrechtzuerhalten.
Wie der Video Maker für Industriesysteme funktioniert

Erstellen Sie schnell professionelle, klare Anleitungsvideos für jedes Industriesystem und verwandeln Sie komplexe Informationen in ansprechende, leicht verständliche Inhalte.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Anleitungsskripts. Unsere Plattform nutzt fortschrittliche Text-zu-Video-Technologie, um Ihre Worte in ein dynamisches Video zu verwandeln und Genauigkeit für komplexe Industriesysteme zu gewährleisten.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl realistischer AI-Avatare, die Ihr Präsentator sein sollen. Diese Avatare können Ihre Anleitung mit natürlichen Ausdrücken und Bewegungen vermitteln, was Ihre Inhalte für Ihr Publikum ansprechender macht.
3
Step 3
Anwenden von Branding & Stil
Integrieren Sie das Logo, die Farben und Schriftarten Ihres Unternehmens mit Branding-Kontrollen, um Konsistenz zu gewährleisten. Dies stellt sicher, dass Ihre Anleitungsvideos perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen.
4
Step 4
Exportieren & Verteilen
Finalisieren Sie Ihr Video und verwenden Sie Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis, um es für verschiedene Plattformen vorzubereiten. Laden Sie Ihre polierten Anleitungsvideos einfach herunter und teilen Sie sie mit Ihrem Team oder Ihren Kunden.

Vereinfachung komplexer Industriesysteme

Entmystifizieren Sie komplexe Industriesysteme und -prozesse, um Klarheit und Verständnis für alle Benutzer zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Videoinhaltserstellung für ansprechende Erklärvideos verbessern?

HeyGen befähigt kreative Teams, hochwertige Erklärvideos effizient zu produzieren. Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, Videos aus einem Prompt oder Skript zu generieren, vielfältige Vorlagen zu nutzen und AI-Avatare für fesselndes Video-Storytelling einzusetzen, wodurch Ihr gesamter Videoinhaltserstellungsprozess optimiert wird.

Welche einzigartigen Funktionen machen HeyGen zu einer effektiven AI-gestützten Videoproduktionsplattform?

HeyGen bietet eine robuste Suite von Tools für AI-gestützte Videoproduktion, einschließlich fortschrittlicher Text-zu-Video-Funktionen und realistischer Voiceover-Generierung. Mit Branding-Kontrollen und umfangreichen Stock-Medienbibliotheken bietet HeyGen alles, was Sie benötigen, um professionelle Videoinhalte schnell und in großem Maßstab zu produzieren.

Kann HeyGen mir helfen, Schulungsinhalte mit AI-Avataren und Voiceover-Generierung zu erstellen?

Absolut, HeyGen ist ideal für die Entwicklung wirkungsvoller Schulungsinhalte. Sie können problemlos lebensechte AI-Avatare einbinden, um Informationen zu präsentieren, sie mit professioneller Voiceover-Generierung kombinieren und On-Screen-Text hinzufügen, um klare und ansprechende Lehrmaterialien zu erstellen.

Wie vereinfacht HeyGen den Prozess der Erstellung von Produktvideos oder Anleitungsvideos für Industriesysteme?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von Produktvideos und Anleitungsvideos für Industriesysteme erheblich durch intuitive Drag-and-Drop-Tools und robuste Skriptfähigkeiten. Unsere Plattform ermöglicht schnelle Iterationen, sodass Sie sich auf Ihre Botschaft konzentrieren können, während HeyGen die Komplexitäten der AI-gestützten Videoproduktion übernimmt.

