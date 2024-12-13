Branchenüberblick Video-Generator: Erstellen Sie AI-Videos mühelos

Erstellen Sie mühelos beeindruckende Branchenüberblick-Videos für das Marketing, indem Sie AI-Avatare nutzen, um Ihr Publikum zu begeistern.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein lebendiges 30-sekündiges Produktvideo für potenzielle Kunden und Marketingteams, das eine neue Softwarefunktion mit dynamischen, ansprechenden Visualisierungen und einem mitreißenden Hintergrundtrack zeigt, verstärkt durch ein klares Voiceover. Verwenden Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript und die umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um markengerechte Videos zu erstellen, die Aufmerksamkeit erregen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie eine auffällige 15-sekündige Anzeige für Social-Media-Nutzer und Kleinunternehmer, die einen Blitzverkauf mit energiegeladenem, mobilfreundlichem Design und trendiger Musik bewirbt, gepaart mit einem prägnanten, wirkungsvollen Voiceover. Erstellen Sie diese Anzeigen und Werbeaktionen effizient mit HeyGens vielfältigen Vorlagen & Szenen und sorgen Sie für perfekte Plattformanpassung mit Seitenverhältnis-Anpassung & Exporten.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein professionelles 60-sekündiges internes Kommunikationsvideo für Unternehmensmitarbeiter und interne Stakeholder, das ein vierteljährliches Update mit konsistentem Branding und einem freundlichen AI-Avatar präsentiert, der wichtige Informationen vermittelt. Verbessern Sie diese Inhaltserstellung mit HeyGens AI-Avataren für eine ansprechende Präsentation und sorgen Sie für Zugänglichkeit für alle Zuschauer mit Untertiteln.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Branchenüberblick Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Branchenüberblick-Videos. Nutzen Sie AI und intuitive Werkzeuge, um professionellen, markengerechten Inhalt zu produzieren, der Ihr Publikum informiert und begeistert.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder ein Skript
Wählen Sie eine professionell gestaltete Videovorlage aus unserer Bibliothek oder fügen Sie Ihr Skript ein, um mit der Erstellung Ihres Branchenüberblick-Videos aus Text zu beginnen.
2
Step 2
Passen Sie Ihr Video an
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie einen AI-Avatar auswählen und andere Elemente anpassen, um ein unverwechselbares und markengerechtes Video zu erstellen.
3
Step 3
Erweitern Sie mit Voiceovers und Medien
Fügen Sie ein professionelles Voiceover mit unserer Sprachgenerierungsfunktion hinzu und bereichern Sie Ihren Branchenüberblick mit relevanten Medien aus unserer umfangreichen Bibliothek.
4
Step 4
Generieren und exportieren Sie Ihr Video
Vorschau Ihres fertigen Branchenüberblick-Videos, nehmen Sie letzte Anpassungen vor und exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen für nahtlose Videoerstellung und -freigabe.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Skalieren Sie die Branchenbildung global

Erstellen Sie umfassende Videokurse, um Lernende weltweit effektiv über Branchentrends und Entwicklungen zu informieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Videos für das Marketing?

HeyGen revolutioniert die Videoerstellung, indem es Text mühelos in ansprechende AI-Videos verwandelt. Unsere Plattform ermöglicht es Marketingteams, schnell hochwertige Inhalte zu erstellen, indem sie professionell gestaltete Vorlagen und eine benutzerfreundliche Oberfläche nutzen, um den gesamten Prozess zu optimieren.

Kann HeyGen Unternehmen dabei helfen, konsistent markengerechte Videos zu produzieren?

Absolut, HeyGen ist darauf ausgelegt, Unternehmen zu befähigen, perfekt markengerechte Videos zu erstellen. Mit anpassbaren Videovorlagen, integrierten Branding-Kontrollen und der Möglichkeit, benutzerdefinierte AI-Avatare zu verwenden, können Sie eine konsistente visuelle Identität über alle Ihre Marketingkampagnen hinweg beibehalten.

Welche Arten von AI-Videos können Benutzer mit HeyGens Plattform erstellen?

HeyGen ermöglicht die Erstellung einer breiten Palette von AI-Videos, von überzeugenden Erklärvideos und dynamischen Produktvideos bis hin zu ansprechenden Anzeigen und Werbeaktionen. Benutzer können unseren AI-Video-Generator auch für Schulungsinhalte, Social-Media-Schnipsel und diverse Content-Erstellungsbedürfnisse nutzen.

Integriert HeyGen AI-Avatare und realistische Voiceovers in seinen Video-Generator?

Ja, HeyGen bietet eine robuste Auswahl an realistischen AI-Avataren und fortschrittliche Voiceover-Generierungsmöglichkeiten. Dies ermöglicht es Benutzern, Videos in professioneller Qualität mit natürlich klingender Erzählung und lebensechten Präsentatoren zu produzieren, ohne komplexe Videobearbeitungsfähigkeiten zu benötigen.

