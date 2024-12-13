Industrieller Schulungsgenerator: Erstellen Sie ansprechende Mitarbeiterschulungen

Erstellen Sie schnell maßgeschneiderte Schulungsmaterialien und interaktive Kurse mit Text-to-Video aus Skript und bieten Sie sofort skalierbare Mitarbeiterschulungen an.

Stellen Sie sich vor, komplexe industrielle Schulungen in wenigen Minuten in ansprechende Inhalte zu verwandeln. Dieses 45-sekündige Video, das sich an HR- und L&D-Manager richtet, bietet einen sauberen, modernen visuellen Stil mit einer energetischen, professionellen Stimme, die zeigt, wie unser industrieller Schulungsgenerator HeyGens "Text-to-Video aus Skript" und "AI-Avatare" nutzt, um maßgeschneiderte Schulungsvideos effizient zu erstellen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Dieses 60-sekündige Anleitungsvideo, ideal für Kleinunternehmer und Compliance-Beauftragte, verwendet einen klaren, autoritativen visuellen Stil und eine deutliche "Voiceover-Generierung", um zu demonstrieren, wie einfach es ist, grundlegende Onboarding- und Compliance-Schulungen mit einem speziellen Generator einzurichten, komplett mit HeyGens "Untertiteln/Beschriftungen" für Barrierefreiheit.
Beispiel-Prompt 2
Für Unternehmens-L&D-Teams, die Schwierigkeiten haben, ihre Schulungen zu skalieren, bietet dieses 30-sekündige dynamische Video eine Lösung. Mit einem schnellen visuellen Stil und einem inspirierenden Soundtrack zeigt es, wie ein industrieller Schulungsgenerator, kombiniert mit HeyGens "Vorlagen & Szenen" und umfangreicher "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung", die schnelle Erstellung von wirkungsvollen Mikro-Lernmodulen für skalierbare Schulungsprogramme ermöglicht.
Beispiel-Prompt 3
Ein 40-sekündiger praktischer Leitfaden für technische Trainer und Betriebsleiter, der zeigt, wie man komplexe SOPs in ansprechende, interaktive Kurse umwandelt. Der visuelle Stil ist hochfunktional und klar, mit einer ruhigen, instruktiven Stimme. Es wird hervorgehoben, wie HeyGens "AI-Avatare" für konsistente Präsentatoren und "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" genutzt werden, um SOP-Schulungen nahtlos über verschiedene Plattformen bereitzustellen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein industrieller Schulungsgenerator funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle und ansprechende industrielle Schulungsmaterialien mit AI-gestützten Tools, die Ihren Entwicklungsprozess optimieren und die Lernergebnisse verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Schulungsskript
Nutzen Sie Text-to-Video aus Skript, um schnell den Kerninhalt für Ihre industrielle Schulung zu generieren. Geben Sie Ihre Rohinformationen ein und lassen Sie den Schulungsgenerator ein umfassendes Skript entwerfen, was erheblich Zeit spart.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre AI-Avatare
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Trainer oder Charaktere visuell darzustellen, und erwecken Sie Ihre maßgeschneiderte Schulung zum Leben, um das Engagement der Lernenden zu steigern.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende Voiceovers hinzu
Verbessern Sie Klarheit und Engagement, indem Sie Voiceover-Generierung nutzen, um Ihren interaktiven Kursen natürlich klingende Erzählungen hinzuzufügen. Dies stellt sicher, dass Informationen effektiv und professionell vermittelt werden.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihre Schulungsmaterialien
Finalisieren Sie Ihre industrielle Schulung, indem Sie Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte nutzen, um sie für verschiedene Plattformen vorzubereiten. Verteilen Sie Ihre skalierbaren Schulungsmaterialien problemlos an Ihr Team, um einen breiten Zugang und eine konsistente Bereitstellung zu gewährleisten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Themen vereinfachen

.

Vereinfachen Sie komplexe industrielle Themen, um das technische Training zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Warum sollten Sie HeyGen als Ihren AI-Mitarbeiterschulungsgenerator wählen?

HeyGen ist ein führender AI-Mitarbeiterschulungsgenerator, der Ihren Ansatz für Lern- und Entwicklungsinitiativen transformiert. Er vereinfacht die Erstellung von ansprechenden videobasierten Schulungsmaterialien mit AI-Avataren und Text-to-Video aus einem Skript und reduziert die Entwicklungszeit für maßgeschneiderte Schulungen erheblich.

Kann HeyGen für bestimmte Arten von industriellen Schulungen wie Compliance oder Onboarding verwendet werden?

Absolut, HeyGen ist ein vielseitiger industrieller Schulungsgenerator, perfekt für die Erstellung dynamischer Onboarding-Schulungen, wesentlicher Compliance-Schulungen und umfassender SOP-Schulungen. Seine robusten Fähigkeiten, einschließlich Voiceover-Generierung und interaktiver Kurselemente, gewährleisten effektive Lernergebnisse für all Ihre spezifischen Bedürfnisse.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem effektiven AI-Kursgenerator für diverse Zielgruppen?

HeyGens AI-Kursgenerator bietet umfangreiche Funktionen wie einen Drag-and-Drop-Editor, anpassbare Vorlagen und Branding-Kontrollen, um hochgradig personalisierte Schulungsinhalte zu erstellen. Mit Untertiteln, Beschriftungen und Seitenverhältnis-Anpassungen können Sie Ihre Schulungsmodule problemlos an jede Plattform und Lernervorliebe anpassen.

Wie erleichtert HeyGen moderne E-Learning- und Mikro-Learning-Strategien?

HeyGen befähigt Organisationen, ansprechende E-Learning-Inhalte und Mikro-Learning-Module effizient zu entwickeln. Durch die Nutzung von AI-Avataren und Text-to-Video ermöglicht es die schnelle Produktion von kompakten Lerneinheiten, wodurch der Schulungsgenerator-Prozess agil und wirkungsvoll für die heutige Belegschaft wird.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo