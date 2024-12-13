Erstellen Sie ein 1-minütiges Anleitungsvideo mit einem Video-Generator für industrielle Abläufe, um den mehrstufigen Montageprozess unserer neuesten Maschinen zu erklären. Zielgruppe sind Geschäftsinhaber und Ingenieure im Fertigungsbereich. Verwenden Sie einen sauberen, technischen visuellen Stil mit animierten Diagrammen und einer präzisen, professionellen Stimme. Dieses Video nutzt HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um komplexe Schritte genau zu vermitteln und das Produktionsverständnis zu vereinfachen.

