Videoerstellung für industrielle Automatisierung: Skalieren Sie Ihre Inhalte

Automatisieren und skalieren Sie Ihre industrielle Videoproduktion mit AI-Avataren und erstellen Sie mühelos markengerechte Videos.

Erstellen Sie ein dynamisches 30-sekündiges Marketingvideo für Produktionsleiter, das zeigt, wie industrielle Automatisierung die Effizienz steigert. Der visuelle Stil sollte modern und elegant sein, mit fließenden Übergängen zwischen Szenen auf dem Fabrikboden und Datenvisualisierungen, ergänzt durch eine autoritative Stimme. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um schnell überzeugende Erzählungen über gesteigerte Produktivität und reduzierte Kosten zu generieren und eine markengerechte Botschaft zu schaffen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein ansprechendes 45-sekündiges Erklärvideo für neue Mitarbeiter, die eine industrielle Schulung durchlaufen, und vereinfachen Sie komplexe Maschinenoperationen. Verwenden Sie einen hellen, informativen visuellen Stil mit animierten Diagrammen und Text auf dem Bildschirm, unterstützt von einer freundlichen, ermutigenden synthetischen Stimme. Setzen Sie HeyGens AI-Avatare ein, um die Anweisungen zu übermitteln und die Schulungsinhalte durch anpassbare Videovorlagen nachvollziehbar und einprägsam zu gestalten.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Kundenerfolgsvideo für bestehende Industriekunden, das eine neue Funktion oder bewährte Praxis demonstriert. Der visuelle Ansatz sollte sauber und beruhigend sein, mit Fokus auf praktischen Demonstrationen und Benutzerbenefits, begleitet von einer ruhigen und professionellen Stimme. Nutzen Sie HeyGens Sprachgenerierung, um eine konsistente und klare Kommunikation über mehrere personalisierte Videos für verschiedene Kundensegmente sicherzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein schnelles 15-sekündiges internes Update-Video für Projektmanager, das eine neue Prozessverbesserung in der industriellen Automatisierung ankündigt. Der visuelle Stil sollte schnell, energisch und auf den Punkt gebracht sein, mit fetten Textüberlagerungen und relevantem Stockmaterial, begleitet von einer direkten und effizienten Stimme. Beschleunigen Sie die Erstellung, indem Sie HeyGens Vorlagen & Szenen nutzen, um die Videoproduktion für eine schnelle Informationsverbreitung zu skalieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Videoersteller für industrielle Automatisierung funktioniert

Vereinfachen Sie Ihre Inhaltserstellung und produzieren Sie mühelos professionelle, skalierbare Videos zur industriellen Automatisierung mit AI-gestützten Tools.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie damit, Ihr Skript in die Plattform einzufügen. Unser AI-Video-Generator nutzt Text-zu-Video-Technologie, die es Ihnen ermöglicht, aus einer Vielzahl von AI-Avataren Ihren Bildschirmpräsentator für Ihr Video zur industriellen Automatisierung auszuwählen.
2
Step 2
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie aus anpassbaren Videovorlagen auswählen und Ihre Markenassets integrieren. Nutzen Sie Branding-Kontrollen, um Ihr Logo, Ihre Farben und Schriftarten anzuwenden, um sicherzustellen, dass Ihre industriellen Videos durchgehend markengerecht sind.
3
Step 3
Erstellen Sie Sprachüberlagerungen und Untertitel
Erstellen Sie automatisch natürlich klingende synthetische Sprachüberlagerungen in mehreren Sprachen direkt aus Ihrem Skript mit unserer Sprachgenerierungsfunktion. Verbessern Sie die Zugänglichkeit und das Verständnis des Publikums weiter, indem Sie genaue Untertitel/Untertitel für Ihr automatisiertes Video generieren.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr automatisiertes Video
Sobald Ihr Video perfektioniert ist, exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen für unterschiedliche Plattformen. Nutzen Sie die Videoautomatisierung, um Ihre industrielle Videoproduktion effizient über alle Ihre Kommunikationskanäle hinweg mit Größenanpassung und Exporten im Seitenverhältnis zu skalieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Beschleunigen Sie industrielle Marketingkampagnen

Erstellen Sie schnell überzeugende, leistungsstarke Videoanzeigen und Marketinginhalte für Industrieprodukte und -dienstleistungen, um eine größere Reichweite und Engagement zu erzielen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, effizient markengerechte Videos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, schnell markengerechte Videos zu erstellen, indem Sie anpassbare Videovorlagen und robuste Branding-Kontrollen nutzen. Sie können problemlos Ihre Logos, Farben und Medien hinzufügen, um sicherzustellen, dass jedes Video mit Ihrer Markenidentität für Marketing oder interne Kommunikation übereinstimmt.

Welche Rolle spielen AI-Avatare und Text-zu-Video in HeyGens Videoautomatisierung?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und Text-zu-Video-Technologie, um die Videoautomatisierung zu optimieren. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und HeyGen generiert professionelle Videos mit realistischen AI-Präsentatoren und synthetischen Sprachüberlagerungen, was die Produktionszeit und den Aufwand für verschiedene Anwendungen wie industrielle Schulungen oder Erklärvideos erheblich reduziert.

Kann HeyGen die Videoproduktion für personalisierte und dynamische Inhaltsbedürfnisse skalieren?

Absolut. HeyGen ist darauf ausgelegt, die Videoproduktion zu skalieren, sodass Sie personalisierte Videos und dynamische Videoanzeigen in beispielloser Geschwindigkeit erstellen können. Diese Fähigkeit ist perfekt für datengesteuerte Kampagnen, die eine effiziente Video-Versionierung und Lokalisierung ermöglichen, um unterschiedliche Zielgruppen zu erreichen.

Welche Arten von Videos zur industriellen Automatisierung kann ich mit HeyGen erstellen?

HeyGen dient als vielseitiger Videoersteller für industrielle Automatisierung und kann eine breite Palette von Inhalten produzieren. Von detaillierten Schulungsmodulen und Kundenerfolgsvideos bis hin zu ansprechenden Marketingvideos und umfassenden Erklärvideos hilft HeyGen Ihnen, Ihre Botschaft effektiv zu vermitteln.

