Inkubator-Video-Maker: Erstellen Sie ansprechende Startup-Videos

Erhöhen Sie die Markenvideos und Pitches Ihres Startups mühelos, indem Sie realistische AI-Avatare nutzen, um Ihre Geschichte mühelos zu erzählen.

Erstellen Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo, das sich an technikaffine Unternehmer richtet und zeigt, wie man einen Online-Video-Editor für die schnelle Inhaltserstellung nutzt. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit Bildschirmaufnahmen und animierten Grafiken, ergänzt durch eine professionelle und klare Stimme. Dieses Video wird speziell die Einfachheit hervorheben, mit der man schriftliche Inhalte in ansprechende visuelle Darstellungen mit HeyGens "Text-to-video from script"-Funktion verwandeln kann.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Ein 1-minütiges Erklärvideo wird für Startup-Gründer und Marketing-Teams benötigt, das einen neuen Drag-and-Drop-Editor vorstellt, der die Inhaltserstellung vereinfacht. Die Ästhetik sollte energiegeladen und visuell ansprechend sein, mit kräftigen Farbschemata und mitreißender Hintergrundmusik, während ein "AI avatars" von HeyGen die Zuschauer durch die Funktionen mit klaren, prägnanten Erklärungen führt. Diese Aufforderung betont einen effizienten Arbeitsablauf für dynamische Teams.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie eine 45-sekündige inspirierende Anzeige, die sich an Kleinunternehmer und angehende Unternehmer richtet und zeigt, wie einfach es ist, wirkungsvolle Markenvideos mit professionellen Vorlagen zu erstellen. Der visuelle und akustische Stil sollte hell, optimistisch und schnelllebig sein, mit vielfältigen Erfolgsgeschichten und einem mitreißenden Soundtrack. Dieses Video wird betonen, wie HeyGens "Voiceover generation" eine überzeugende Erzählung hinzufügen kann, die erheblich zum Wachstum Ihrer Marke beiträgt.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 30-sekündiges Werbevideo für potenzielle neue Bewerber eines Inkubatorprogramms, das die verfügbaren Ressourcen zur Erstellung überzeugender Pitch-Videos als Inkubator-Video-Maker hervorhebt. Die Gesamtästhetik sollte dynamisch und elegant sein, mit schnellen Schnitten von professionell aussehenden Oberflächen und einer motivierenden, selbstbewussten Hintergrundmusik. Entscheidend ist, dass das Video zeigt, wie HeyGens vorgefertigte "Templates & scenes" den Videoerstellungsprozess für vielbeschäftigte Startups vereinfachen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Inkubator-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie professionelle Promo-Videos für Ihr Startup mit HeyGens AI-gestützter Plattform. Präsentieren Sie mühelos Ihre Vision, ziehen Sie Investoren an und wachsen Sie Ihre Marke.

1
Step 1
Wählen Sie eine professionelle Vorlage
Beginnen Sie Ihr Projekt, indem Sie aus einer Vielzahl von professionellen Vorlagen wählen, die auf verschiedene Pitch-Videos und Markenbedürfnisse zugeschnitten sind. Dies bietet einen schnellen Start für Ihre Inhaltserstellung.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Skript und Ihre Stimme hinzu
Fügen Sie einfach Ihre schriftlichen Inhalte in den Editor ein und nutzen Sie die Voiceover-Generierung, um automatisch eine natürlich klingende Erzählung für Ihr Inkubator-Video zu erstellen.
3
Step 3
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie einen AI-Avatar auswählen, der Ihre Inhalte präsentiert. Passen Sie deren Erscheinungsbild an und synchronisieren Sie sie mit Ihrem Voiceover für ein ansprechendes Pitch.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Sobald Ihr Video perfektioniert ist, exportieren Sie es einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für verschiedene Plattformen geeignet sind, und machen Sie Ihre Promo-Video-Maker-Inhalte bereit, um mit der Welt geteilt zu werden.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Erfolgsgeschichten und Pitches

Präsentieren Sie effektiv Kundenerfolgsgeschichten und Pitch-Videos mit ansprechenden, AI-gestützten Videoinhalten.

Häufig Gestellte Fragen

Wie funktioniert HeyGen als AI-Promo-Video-Maker für Inkubatoren?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um Skripte in professionelle Promo-Videos zu verwandeln, die realistische AI-Avatare und hochwertige Voiceover-Generierung enthalten, was es zu einem effizienten AI-Promo-Video-Maker für jeden Inkubator macht.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem effektiven Inkubator-Video-Maker für Unternehmer?

HeyGen bietet anpassbare und professionelle Vorlagen zusammen mit einem intuitiven Drag-and-Drop-Editor, der die Inhaltserstellung für Unternehmer, die überzeugende Markenvideos erstellen, vereinfacht. Dies macht HeyGen zu einem idealen Inkubator-Video-Maker für die schnelle Entwicklung von wirkungsvollen Pitch-Videos.

Kann HeyGen die Produktion von Videoinhalten für Pitch-Videos vereinfachen?

Absolut, HeyGen vereinfacht die Produktion von Videoinhalten, indem es Nutzern ermöglicht, Pitch-Videos direkt aus Skripten mit seinem leistungsstarken Online-Video-Editor zu erstellen. Dieser effiziente Prozess hilft Unternehmern, sich auf das Wachstum ihrer Marke zu konzentrieren, ohne komplexe Videoaufnahmeeinrichtungen.

Wie kann HeyGen die Markenkonsistenz in meinen Werbevideos sicherstellen?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben in anpassbare und professionelle Vorlagen zu integrieren. Dies stellt eine konsistente Markenidentität in all Ihren Werbevideos sicher und stärkt Ihre Präsenz und Ihr Markenwachstum effektiv.

