Inklusionstrainingsvideos: Erstellen Sie ansprechende DEI-Inhalte
Steigern Sie das DEI-Engagement und fördern Sie einen inklusiven Arbeitsplatz, indem Sie AI-Avatare für überzeugende, bedarfsgerechte Lernmodule nutzen, die Resonanz finden.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Schulungsvideo für Manager und Teamleiter, das gängige Szenarien von unbewussten Vorurteilen am Arbeitsplatz durch eine prägnante, illustrative visuelle Erzählung und unterstützende Hintergrundmusik demonstriert, wobei die Zugänglichkeit mit HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion sichergestellt wird und seine Vorlagen & Szenen für eine schnelle Produktion genutzt werden.
Erstellen Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Video für alle Mitarbeiter, das die Bedeutung der Förderung einer inklusiven Arbeitsplatzkultur hervorhebt, präsentiert mit einer modernen, energetischen visuellen Ästhetik und einem ermutigenden Ton, indem Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion nutzen, um die Inhaltserstellung zu optimieren, und seine Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für lebendige Visuals verwenden.
Gestalten Sie ein informatives 50-sekündiges Video speziell für Führungskräfte und HR-Profis, das Strategien zur Verbesserung der psychologischen Sicherheit innerhalb von Teams untersucht, indem ein ruhiger, interviewartiger visueller Ansatz mit einer durchdachten, fachkundigen Stimme verwendet wird und HeyGens Größenanpassung & Exporte für vielseitige Einsätze auf verschiedenen Plattformen genutzt werden.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Entwickeln Sie skalierbare Inklusionstrainingsprogramme.
Produzieren Sie effizient eine breitere Palette wirkungsvoller DEI-Trainingsmodule, um eine konsistente Botschaft zu gewährleisten und alle Mitarbeiter weltweit zu erreichen.
Verbessern Sie das Engagement im DEI-Training.
Erhöhen Sie die Teilnahme der Lernenden und die Wissensspeicherung im Inklusionstraining durch dynamische und interaktive AI-gestützte Videoinhalte.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen die Erstellung wirkungsvoller DEI-Trainingsvideos vereinfachen?
HeyGen ermöglicht es Organisationen, ansprechende DEI-Trainingsvideos schnell zu produzieren, indem AI-Avatare und Text-zu-Video-Technologie genutzt werden. Dies ermöglicht eine konsistente Botschaft und die effiziente Entwicklung kritischer Inklusionstrainingsvideos für Ihre Belegschaft.
Was macht HeyGen ideal für die Entwicklung von Microlearning-Modulen für einen inklusiven Arbeitsplatz?
HeyGens Fähigkeit, Kurzform-Videoinhalte mit AI-Avataren und automatischen Untertiteln zu erstellen, macht es perfekt für Microlearning-Module, die einen inklusiven Arbeitsplatz unterstützen. Diese prägnanten, bedarfsgerechten Lernerfahrungen verbessern die Mitarbeiterschulung und Zugänglichkeit.
Kann HeyGen helfen, die Markenbeständigkeit in allen Mitarbeiterschulungsinhalten zu wahren?
Absolut, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben direkt in alle beruflichen Entwicklungs- und Mitarbeiterschulungsvideos zu integrieren. Dies gewährleistet ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild in all Ihren Lernmodulen.
Wie stellt HeyGen sicher, dass Inhalte zu sensiblen Themen wie unbewussten Vorurteilen ansprechend sind?
HeyGen nutzt realistische AI-Avatare und hochwertige Sprachgenerierung, um ansprechende Inhalte zu liefern, die sensible Themen wie das Training zu unbewussten Vorurteilen effektiv ansprechen. Dieser Ansatz hilft, einen psychologisch sicheren und inklusiven Arbeitsplatz zu fördern, indem komplexe Themen zugänglicher gemacht werden.