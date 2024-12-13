Entfesseln Sie die DEI-Power mit einem Inklusionstrainings-Video-Generator
Verwandeln Sie Ihr Mitarbeiterschulung in interaktive Lernerfahrungen, die eine inklusive Arbeitskultur fördern, mit unseren AI-Avataren.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein kraftvolles 45-Sekunden-Video auf Szenariobasis, das sich an Teamleiter und Manager richtet und eine häufige Herausforderung der Inklusion am Arbeitsplatz sowie deren positive Lösung veranschaulicht. Der visuelle und akustische Stil sollte professionell und klar sein, mit prägnanter Erzählung und subtiler, zum Nachdenken anregender Hintergrundmusik. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, um detaillierte Trainingsszenarien effizient in ansprechende visuelle Inhalte für effektive Diversitätstrainingsprogramme zu verwandeln.
Produzieren Sie ein energiegeladenes 30-Sekunden-Promotionsvideo, das sich an L&D-Teams und HR-Profis richtet und zeigt, wie einfach sie wirkungsvolle Inklusionstrainingsinhalte erstellen können. Der visuelle Stil sollte dynamisch und modern sein, mit schnellen Schnitten zwischen diversen Szenen und Grafiken, begleitet von einem energiegeladenen, inspirierenden Audiotrack. Dieses Video wird die Benutzerfreundlichkeit mit vorgefertigten Vorlagen und Szenen hervorheben und die Leistungsfähigkeit eines AI-Videogenerators für die schnelle Inhaltserstellung demonstrieren.
Gestalten Sie ein einfühlsames 90-Sekunden-Video für alle Mitarbeiter, das die Bedeutung einer maßgeschneiderten Lernreise zur Förderung der Inklusion am Arbeitsplatz betont. Der visuelle Stil sollte dokumentarisch sein, mit verschiedenen AI-Avataren, die unterschiedliche Perspektiven repräsentieren und mit natürlich klingenden Voiceovers sprechen, ergänzt durch klare, leicht lesbare Untertitel, um Zugänglichkeit und umfassendes Verständnis für jeden Lernenden zu gewährleisten.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Inklusive Schulungen global skalieren.
Entwickeln und liefern Sie mühelos umfassende Inklusionstrainingsvideos an eine vielfältige globale Belegschaft in mehreren Sprachen.
Engagement bei Inklusionstrainings steigern.
Nutzen Sie AI-Avatare und interaktive Elemente, um hochgradig ansprechende Inklusionstrainings zu erstellen, die das Wissen verbessern und die Wirkung steigern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen die Kreativität meiner AI-Trainingsvideos verbessern?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende AI-generierte Videoinhalte mit realistischen AI-Avataren und einer großen Auswahl an vorgefertigten Vorlagen zu erstellen. Dies erlaubt maßgeschneiderte Lernreisen und interaktive Lernerfahrungen, die die visuelle Attraktivität Ihrer Mitarbeiterschulung erheblich steigern.
Was macht HeyGen zu einem effektiven AI-Trainingsvideo-Generator für L&D-Teams?
HeyGen ist ein AI-Trainingsvideo-Generator, der die Erstellung hochwertiger Trainingsvideos vereinfacht. Mit seinen AI-gestützten Tools können L&D-Teams schnell dynamische Inhalte für Mitarbeiterschulungen und Onboarding produzieren und so durch ansprechende visuelle Inhalte eine inklusive Arbeitskultur sicherstellen.
Kann HeyGen visuelle Anpassungen für einzigartiges Markenstorytelling unterstützen?
Absolut. HeyGen bietet umfassende Bearbeitungstools und Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Trainingsvideos mit Ihrem Logo, Farben und Grafiken anzupassen. Dies stellt sicher, dass Ihre AI-generierten Videoinhalte perfekt mit dem einzigartigen Storytelling und den interaktiven Elementen Ihrer Marke übereinstimmen.
Wie erleichtert HeyGen die Erstellung von Trainingsvideos in mehreren Sprachen?
HeyGen bietet fortschrittliche AI-Voiceovers und Untertitelgenerierung, was es mühelos macht, Trainingsvideos in mehreren Sprachen zu produzieren. Diese Fähigkeit unterstützt globale Mitarbeiterschulungsinitiativen und schafft natürlich klingende Voiceovers für diverse Zielgruppen.