Erstellen Sie ein überzeugendes 60-Sekunden-Video für neue Mitarbeiter während ihres Onboardings, das ihnen das Engagement des Unternehmens für eine inklusive Arbeitskultur vorstellt. Der visuelle Stil sollte warm und einladend sein, mit freundlichen animierten Grafiken und einem fröhlichen, einladenden Soundtrack. Dieses Video wird prominente, diverse AI-Avatare zeigen, die eine nachvollziehbare, menschliche Interaktion in den Mittelpunkt der Botschaft von Zugehörigkeit und Respekt stellen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein kraftvolles 45-Sekunden-Video auf Szenariobasis, das sich an Teamleiter und Manager richtet und eine häufige Herausforderung der Inklusion am Arbeitsplatz sowie deren positive Lösung veranschaulicht. Der visuelle und akustische Stil sollte professionell und klar sein, mit prägnanter Erzählung und subtiler, zum Nachdenken anregender Hintergrundmusik. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, um detaillierte Trainingsszenarien effizient in ansprechende visuelle Inhalte für effektive Diversitätstrainingsprogramme zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein energiegeladenes 30-Sekunden-Promotionsvideo, das sich an L&D-Teams und HR-Profis richtet und zeigt, wie einfach sie wirkungsvolle Inklusionstrainingsinhalte erstellen können. Der visuelle Stil sollte dynamisch und modern sein, mit schnellen Schnitten zwischen diversen Szenen und Grafiken, begleitet von einem energiegeladenen, inspirierenden Audiotrack. Dieses Video wird die Benutzerfreundlichkeit mit vorgefertigten Vorlagen und Szenen hervorheben und die Leistungsfähigkeit eines AI-Videogenerators für die schnelle Inhaltserstellung demonstrieren.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein einfühlsames 90-Sekunden-Video für alle Mitarbeiter, das die Bedeutung einer maßgeschneiderten Lernreise zur Förderung der Inklusion am Arbeitsplatz betont. Der visuelle Stil sollte dokumentarisch sein, mit verschiedenen AI-Avataren, die unterschiedliche Perspektiven repräsentieren und mit natürlich klingenden Voiceovers sprechen, ergänzt durch klare, leicht lesbare Untertitel, um Zugänglichkeit und umfassendes Verständnis für jeden Lernenden zu gewährleisten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Inklusionstrainings-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos wirkungsvolle Diversitäts- und Inklusionstrainingsvideos mit AI-gestützten Tools, die das Lernen der Mitarbeiter verbessern und eine inklusive Arbeitskultur fördern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Trainingsskript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihrer Inklusionstrainingsinhalte. Unsere AI-gestützten Tools nutzen die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, um Ihre Worte in visuelle Geschichten zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie einen geeigneten AI-Avatar aus unserer vielfältigen Bibliothek auswählen, um Ihre Inklusionstrainingsinhalte visuell darzustellen.
3
Step 3
Anpassen mit Vorlagen und Branding
Nutzen Sie unsere umfangreiche Bibliothek von Vorlagen und Szenen, um das ästhetische Erscheinungsbild Ihres Videos anzupassen. Wenden Sie Ihre Branding-Kontrollen an, um eine konsistente visuelle Identität sicherzustellen.
4
Step 4
Generieren und Exportieren Sie Ihr Video
Vervollständigen Sie Ihre Kreation, indem Sie Ihr AI-generiertes Video erstellen. Nutzen Sie die Funktion zur Größenanpassung und den Export im Seitenverhältnis, um es für verschiedene Plattformen zu optimieren.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Eine inklusive Arbeitskultur fördern

Produzieren Sie inspirierende AI-gestützte Videos, die Diversitätswerte verstärken, positives Verhalten motivieren und einen inklusiven Arbeitsplatz schaffen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Kreativität meiner AI-Trainingsvideos verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende AI-generierte Videoinhalte mit realistischen AI-Avataren und einer großen Auswahl an vorgefertigten Vorlagen zu erstellen. Dies erlaubt maßgeschneiderte Lernreisen und interaktive Lernerfahrungen, die die visuelle Attraktivität Ihrer Mitarbeiterschulung erheblich steigern.

Was macht HeyGen zu einem effektiven AI-Trainingsvideo-Generator für L&D-Teams?

HeyGen ist ein AI-Trainingsvideo-Generator, der die Erstellung hochwertiger Trainingsvideos vereinfacht. Mit seinen AI-gestützten Tools können L&D-Teams schnell dynamische Inhalte für Mitarbeiterschulungen und Onboarding produzieren und so durch ansprechende visuelle Inhalte eine inklusive Arbeitskultur sicherstellen.

Kann HeyGen visuelle Anpassungen für einzigartiges Markenstorytelling unterstützen?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Bearbeitungstools und Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Trainingsvideos mit Ihrem Logo, Farben und Grafiken anzupassen. Dies stellt sicher, dass Ihre AI-generierten Videoinhalte perfekt mit dem einzigartigen Storytelling und den interaktiven Elementen Ihrer Marke übereinstimmen.

Wie erleichtert HeyGen die Erstellung von Trainingsvideos in mehreren Sprachen?

HeyGen bietet fortschrittliche AI-Voiceovers und Untertitelgenerierung, was es mühelos macht, Trainingsvideos in mehreren Sprachen zu produzieren. Diese Fähigkeit unterstützt globale Mitarbeiterschulungsinitiativen und schafft natürlich klingende Voiceovers für diverse Zielgruppen.

