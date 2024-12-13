Erstellen Sie ein überzeugendes 60-Sekunden-Video für neue Mitarbeiter während ihres Onboardings, das ihnen das Engagement des Unternehmens für eine inklusive Arbeitskultur vorstellt. Der visuelle Stil sollte warm und einladend sein, mit freundlichen animierten Grafiken und einem fröhlichen, einladenden Soundtrack. Dieses Video wird prominente, diverse AI-Avatare zeigen, die eine nachvollziehbare, menschliche Interaktion in den Mittelpunkt der Botschaft von Zugehörigkeit und Respekt stellen.

