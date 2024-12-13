Inklusions-Trainingsgenerator: Erstellen Sie schnell ansprechende D&I-Videos

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein aufschlussreiches, 60-sekündiges Video für mittlere Führungskräfte, das unbewusste Vorurteile durch nachvollziehbare Arbeitsszenarien erklärt. Der visuelle Stil sollte sauber und illustrativ sein, mit einer ruhigen, autoritativen Stimme, die direkt aus einem Skript generiert wird, um Klarheit und Wirkung zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Ein überzeugendes, 30-sekündiges Video für alle Mitarbeiter wird benötigt, um eine inklusive Kultur zu fördern, indem dynamische Visuals und vorgefertigte Vorlagen & Szenen genutzt werden. Dieses Video sollte eine inspirierende, moderne Ästhetik haben, ergänzt durch eine freundliche, ermutigende Erzählung.
Beispiel-Prompt 3
Für HR-Abteilungen und L&D-Manager erstellen Sie ein professionelles, 90-sekündiges Erklärvideo, das die Vorteile der Implementierung skalierbarer D&I-Programme hervorhebt. Der visuelle Stil sollte anspruchsvoll mit subtilen Animationen sein, und eine selbstbewusste, artikulierte Sprachgenerierung wird die wichtigsten Informationen effektiv vermitteln.
Wie der Inklusions-Trainingsgenerator funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Inhalte zu Vielfalt und Inklusion in ansprechende, anpassbare Schulungsvideos, um eine inklusive Kultur in Ihrer Organisation zu fördern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Trainingsskript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihrer Inhalte zur Schulung in Vielfalt und Inklusion. Unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion wandelt Ihren Text automatisch in ein dynamisches Video um, das sicherstellt, dass Ihre Kernbotschaften zu unbewussten Vorurteilen und inklusiver Kultur klar vermittelt werden.
2
Step 2
Wählen Sie diverse AI-Avatare
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um unterschiedliche Perspektiven und demografische Merkmale in Ihrem Inklusions-Trainingsvideo-Generator darzustellen. Dies hilft, nachvollziehbare und wirkungsvolle Schulungserfahrungen für Mitarbeiter zu schaffen, die bei einem vielfältigen Publikum Anklang finden.
3
Step 3
Integrieren Sie Ihre Marke & Stimme
Integrieren Sie die Identität Ihrer Organisation mit Branding-Kontrollen wie benutzerdefinierten Logos und Farben. Verbessern Sie Ihr Training weiter mit natürlich klingenden Stimmen, die durch unsere fortschrittliche Sprachgenerierung erzeugt werden, für eine polierte und professionelle Präsentation.
4
Step 4
Generieren und verteilen Sie Ihr Video
Erstellen Sie mit einem Klick Ihr vollständiges Schulungsvideo. Nutzen Sie unsere Funktion zur Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis, um Ihre Inhalte für verschiedene Online-Lernplattformen oder LMS-Integration zu optimieren, wodurch Ihre D&I-Programme skalierbar und zugänglich werden.

Anwendungsfälle

Klärung komplexer D&I-Konzepte

Vereinfachen Sie komplexe Themen wie unbewusste Vorurteile mit klaren, prägnanten AI-generierten Videos, um die D&I-Bildung zugänglicher und wirkungsvoller zu machen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie unterstützt HeyGen bei der Erstellung effektiver Schulungsvideos zu Vielfalt und Inklusion?

HeyGen vereinfacht die Erstellung ansprechender Schulungsvideos zu Vielfalt und Inklusion, indem es fortschrittliche AI-Videogenerator-Technologie nutzt. Sie können Skripte in überzeugende Inhalte mit realistischen AI-Avataren und professioneller Sprachgenerierung verwandeln, was das Mitarbeitertraining wirkungsvoller und skalierbarer macht.

Können wir die von HeyGen generierten Inklusions-Trainingsvideos an unsere Marke anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo, die Farben und andere visuelle Elemente Ihres Unternehmens direkt in Ihre Inklusions-Trainingsvideos zu integrieren. Dies gewährleistet ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild für alle Ihre Schulungsmaterialien, um eine inklusive Kultur zu fördern.

Wie funktioniert der Prozess, um Text in Inklusions-Trainingsinhalte mit HeyGen zu verwandeln?

HeyGen optimiert die Inhaltserstellung mit seiner leistungsstarken Text-zu-Video aus Skript-Funktion. Geben Sie einfach Ihr geschriebenes Material ein, und der AI-Videogenerator von HeyGen produziert ein professionelles Video mit AI-Avataren und synchronisierten Sprachübertragungen, ideal für das Mitarbeitertraining zu Themen wie unbewussten Vorurteilen.

Unterstützt HeyGen die effiziente Bereitstellung skalierbarer D&I-Programme?

Ja, HeyGen ist darauf ausgelegt, skalierbare D&I-Programme zu unterstützen, indem es die Erstellung vielfältiger Schulungsinhalte für Mitarbeiter schnell und zugänglich macht. Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, zahlreiche Inklusions-Trainingsvideos mit verschiedenen AI-Avataren schnell zu generieren, um sicherzustellen, dass Ihre Organisation konsequent eine inklusive Kultur fördert.

