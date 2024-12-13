Inklusions-Trainingsgenerator: Erstellen Sie schnell ansprechende D&I-Videos
Erstellen Sie mühelos wirkungsvolle Schulungsvideos zu Vielfalt und Inklusion für Ihre Mitarbeiter, indem Sie fortschrittliche AI-Avatare nutzen, um eine inklusive Kultur zu fördern.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein aufschlussreiches, 60-sekündiges Video für mittlere Führungskräfte, das unbewusste Vorurteile durch nachvollziehbare Arbeitsszenarien erklärt. Der visuelle Stil sollte sauber und illustrativ sein, mit einer ruhigen, autoritativen Stimme, die direkt aus einem Skript generiert wird, um Klarheit und Wirkung zu gewährleisten.
Ein überzeugendes, 30-sekündiges Video für alle Mitarbeiter wird benötigt, um eine inklusive Kultur zu fördern, indem dynamische Visuals und vorgefertigte Vorlagen & Szenen genutzt werden. Dieses Video sollte eine inspirierende, moderne Ästhetik haben, ergänzt durch eine freundliche, ermutigende Erzählung.
Für HR-Abteilungen und L&D-Manager erstellen Sie ein professionelles, 90-sekündiges Erklärvideo, das die Vorteile der Implementierung skalierbarer D&I-Programme hervorhebt. Der visuelle Stil sollte anspruchsvoll mit subtilen Animationen sein, und eine selbstbewusste, artikulierte Sprachgenerierung wird die wichtigsten Informationen effektiv vermitteln.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Entwickeln Sie skalierbare D&I-Lernprogramme.
Erstellen Sie schnell umfassende Inklusions-Trainingsvideos, um eine globale Belegschaft zu schulen und die D&I-Reichweite effizient zu erweitern.
Steigern Sie das Engagement in Inklusions-Trainings.
Nutzen Sie AI-gestützte Videos, um das Engagement der Lernenden zu steigern und die Behaltensraten für wichtige Konzepte zu Vielfalt und Inklusion zu verbessern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie unterstützt HeyGen bei der Erstellung effektiver Schulungsvideos zu Vielfalt und Inklusion?
HeyGen vereinfacht die Erstellung ansprechender Schulungsvideos zu Vielfalt und Inklusion, indem es fortschrittliche AI-Videogenerator-Technologie nutzt. Sie können Skripte in überzeugende Inhalte mit realistischen AI-Avataren und professioneller Sprachgenerierung verwandeln, was das Mitarbeitertraining wirkungsvoller und skalierbarer macht.
Können wir die von HeyGen generierten Inklusions-Trainingsvideos an unsere Marke anpassen?
Absolut. HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo, die Farben und andere visuelle Elemente Ihres Unternehmens direkt in Ihre Inklusions-Trainingsvideos zu integrieren. Dies gewährleistet ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild für alle Ihre Schulungsmaterialien, um eine inklusive Kultur zu fördern.
Wie funktioniert der Prozess, um Text in Inklusions-Trainingsinhalte mit HeyGen zu verwandeln?
HeyGen optimiert die Inhaltserstellung mit seiner leistungsstarken Text-zu-Video aus Skript-Funktion. Geben Sie einfach Ihr geschriebenes Material ein, und der AI-Videogenerator von HeyGen produziert ein professionelles Video mit AI-Avataren und synchronisierten Sprachübertragungen, ideal für das Mitarbeitertraining zu Themen wie unbewussten Vorurteilen.
Unterstützt HeyGen die effiziente Bereitstellung skalierbarer D&I-Programme?
Ja, HeyGen ist darauf ausgelegt, skalierbare D&I-Programme zu unterstützen, indem es die Erstellung vielfältiger Schulungsinhalte für Mitarbeiter schnell und zugänglich macht. Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, zahlreiche Inklusions-Trainingsvideos mit verschiedenen AI-Avataren schnell zu generieren, um sicherzustellen, dass Ihre Organisation konsequent eine inklusive Kultur fördert.