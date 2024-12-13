Erstellen Sie ein prägnantes 1-minütiges Schulungsvideo, das die grundlegenden Schritte eines Vorfallsreaktionsverfahrens in einem Unternehmensumfeld erklärt. Zielgruppe: Neue Mitarbeiter, die eine Unternehmensschulung benötigen. Der visuelle und akustische Stil sollte professionell und einladend sein und klare, animierte Grafiken verwenden, um den Prozess zu veranschaulichen, begleitet von einer freundlichen, autoritativen Stimme. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die Informationen ansprechend zu präsentieren und sicherzustellen, dass die Schritt-für-Schritt-Videos leicht verständlich sind.

Video Generieren