HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre bevorzugten Farben in Ihre Videos zu integrieren, indem Sie verschiedene Vorlagen und Szenen nutzen. Sie können Elemente aus der Medienbibliothek einfach einfügen und Ihre hochwertigen Vorfallbericht-Videos in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren.