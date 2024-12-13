Erstellen Sie ansprechende In-App-Tutorial-Videos für ein besseres Onboarding

Beschleunigen Sie das Benutzer-Onboarding und steigern Sie die Produktakzeptanz, indem Sie dynamische App-Walkthroughs mit HeyGens AI-Avataren erstellen.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 60-sekündiges Video, das sich an bestehende Benutzer richtet, um die Entdeckung von Funktionen zu erleichtern und proaktive In-App-Anleitungen zu neu veröffentlichten erweiterten Funktionen innerhalb einer Designplattform zu bieten. Verwenden Sie einen lebendigen visuellen Stil mit ansprechenden Bewegungsgrafiken und fröhlicher Hintergrundmusik, um sicherzustellen, dass komplexe Konzepte leicht verständlich sind. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript, um eine klare, artikulierte Erzählung effizient zu produzieren, die Benutzer durch die neuen Fähigkeiten führt.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein direktes 30-sekündiges App-Walkthrough-Video für Benutzer, die schnelles, selbstgesteuertes Lernen suchen, um eine spezifische, häufige Aufgabe zu erledigen, wie das Zurücksetzen ihres Passworts in einer Banking-Anwendung. Der visuelle Ansatz sollte Bildschirmaufnahmen mit präzisen Anmerkungen und Zoom-Ins sein, wobei ein klarer und prägnanter Ton beibehalten wird. Implementieren Sie HeyGens Untertitel, um die Zugänglichkeit und das Verständnis zu verbessern, sodass Benutzer auch ohne Ton folgen können, wenn sie dies bevorzugen.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein professionelles 1-minütiges In-App-Tutorial-Video vor, das für Power-User oder Administratoren gedacht ist, die für die Konfiguration komplexer Einstellungen in einer Unternehmenssoftware verantwortlich sind, mit dem Fokus auf die Verbesserung ihrer gesamten Benutzererfahrung. Das Video sollte eine polierte UI-Demonstration zeigen, die subtile visuelle Hinweise verwendet, um kritische Konfigurationsschritte zu betonen, begleitet von einer ruhigen, autoritativen Erzählung. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um konsistente und hochwertige Anleitungs-Audios in allen komplexen Anleitungen zu liefern.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie In-App-Tutorial-Videos funktionieren

Vereinfachen Sie das Benutzer-Onboarding, verbessern Sie die Entdeckung von Funktionen und ermöglichen Sie selbstgesteuertes Lernen mit ansprechenden In-App-Tutorial-Videos, die die Produktakzeptanz steigern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Tutorial-Skript
Entwickeln Sie ein klares, prägnantes Skript für Ihr In-App-Tutorial. Nutzen Sie die Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihren Text effizient in eine dynamische visuelle Anleitung zu verwandeln und die Grundlage für effektive In-App-Anleitungen zu legen.
2
Step 2
Wählen Sie ansprechende visuelle Elemente
Wählen Sie einen ansprechenden AI-Avatar, um Ihre Tutorial-Inhalte zu präsentieren. Passen Sie Ihren virtuellen Moderator an Ihre Marke an, um Ihr App-Walkthrough-Video visuell ansprechend und für neue Benutzer interessant zu gestalten.
3
Step 3
Fügen Sie Barrierefreiheitsfunktionen hinzu
Verbessern Sie Ihr Tutorial, indem Sie Untertitel für eine verbesserte Zugänglichkeit und Verständlichkeit hinzufügen. Dies stellt sicher, dass alle Benutzer der In-App-Anleitung leicht folgen können und fördert ein inklusiveres Lernerlebnis.
4
Step 4
Exportieren Sie für nahtlose Integration
Optimieren und exportieren Sie Ihr fertiges In-App-Tutorial-Video. Verwenden Sie Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis, um sicherzustellen, dass Ihr Video nahtlos in Ihre Anwendung integriert wird und die Produktakzeptanz effektiv unterstützt.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Schnelle Feature-Walkthrough-Clips

Produzieren Sie schnell ansprechende Videoclips für In-App-Funktionsankündigungen oder kurze Anleitungen, um die schnelle Benutzerentdeckung zu erleichtern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meinen Benutzer-Onboarding-Prozess mit In-App-Tutorial-Videos verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos ansprechende In-App-Tutorial-Videos zu erstellen. Nutzen Sie AI-Avatare und Text-zu-Video-Technologie, um hochwertige App-Walkthrough-Videos zu produzieren, die Benutzer effektiv durch Ihr Produkt führen und Ihren Benutzer-Onboarding-Prozess sowie die gesamte Benutzererfahrung erheblich verbessern.

Kann ich das Erscheinungsbild der von HeyGen generierten In-App-Anleitungsvideos an meine Marke anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Markenfarben und benutzerdefinierte Assets direkt in Ihre In-App-Anleitungsvideos zu integrieren. Dies gewährleistet eine konsistente und professionelle Produktführung, die perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt und die Benutzererfahrung verbessert.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um die Benutzerbindung und Produktakzeptanz durch Tutorials zu verbessern?

HeyGen bietet Funktionen wie AI-gestützte Voiceovers, anpassbare Vorlagen und automatische Untertitel, um dynamische In-App-Tutorials zu erstellen. Diese Tools erleichtern selbstgesteuertes Lernen und die Entdeckung von Funktionen, senken die Lernkurve erheblich und steigern die Produktakzeptanz und Benutzerbindung.

Wie schnell kann ich mit HeyGen ein App-Walkthrough-Video für neue Funktionen erstellen?

Mit HeyGens Text-zu-Video-Fähigkeiten und vorgefertigten Vorlagen können Sie schnell professionelle App-Walkthrough-Videos erstellen. Dieser optimierte Prozess ermöglicht eine schnelle Iteration und Bereitstellung neuer In-App-Tutorial-Videos, um die Entdeckung von Funktionen hervorzuheben und Benutzer informiert zu halten.

