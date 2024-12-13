Impact Storytelling Video Maker für fesselnde Inhalte

Nutzen Sie leistungsstarke AI-Avatare, um schnell und effektiv überzeugende visuelle Storytelling-Videos zu erstellen, die Ihre Inhalte hervorheben.

Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Werbevideo vor, das für Kleinunternehmer und Marketingteams entwickelt wurde, um ein bahnbrechendes neues Produkt visuell vorzustellen. Das Video sollte einen hellen, ansprechenden visuellen Stil mit modernen animierten Grafiken und einer fröhlichen Hintergrundmusik verwenden, während eine freundliche, natürliche Stimme den Zuschauer führt. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um der Präsentation ein sympathisches, menschliches Gesicht zu geben und komplexe Funktionen durch fesselndes visuelles Storytelling leicht verständlich zu machen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 60-sekündiges Erklärvideo, das sich an Auszubildende und die interne Kommunikation von Verkaufsteams richtet und die wesentlichen Vorteile einer neuen Verkaufsstrategie veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit hervorgehobenen Texten auf dem Bildschirm, die die wichtigsten Punkte verstärken, ergänzt durch eine klare gesprochene Erzählung und ruhige instrumentale Musik. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um schriftliche Inhalte effizient in ein fesselndes Storytelling-Video zu verwandeln und eine konsistente Botschaft und Tonalität sicherzustellen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges Video über den Erfolg von Kunden, das sich an potenzielle Kunden und Content-Ersteller richtet, die Inspiration suchen, und die greifbaren Auswirkungen eines Dienstes zeigt. Die visuelle Ästhetik sollte authentisch wirken, mit Interview-ähnlichen Aufnahmen bei warmem Licht, begleitet von echten Audiozeugnissen und leichter, inspirierender Hintergrundmusik. Stellen Sie maximale Zugänglichkeit und Engagement sicher, indem Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion nutzen, um die Effektivität des Storytelling-Video-Makers zu betonen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie einen dynamischen 20-sekündigen Werbeclip, der für Veranstaltungsteilnehmer und Mitglieder der Online-Community gedacht ist und ein bevorstehendes Webinar ankündigt. Das Video sollte einen energetischen visuellen Stil mit schnellen Schnitten und fetten Textüberlagerungen aufweisen, gepaart mit moderner elektronischer Musik, um Aufregung zu erzeugen. Beschleunigen Sie den Erstellungsprozess, indem Sie mit HeyGens Vorlagen & Szenen beginnen, die eine schnelle Erstellung eines fesselnden AI-Videos ermöglichen, das perfekt ist, um schnell Aufmerksamkeit zu erregen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Impact Storytelling Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Erzählungen mit AI. Verwandeln Sie Ihre Ideen in wirkungsvolle Storytelling-Videos, die bei Ihrem Publikum Anklang finden, ohne dass Bearbeitungserfahrung erforderlich ist.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Erzählskript in HeyGen einfügen. Unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion analysiert Ihren Text, um intelligent die Grundlage Ihres Videos zu erstellen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre AI-Avatare
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Erzählung zum Leben zu erwecken. Wählen Sie den perfekten digitalen Präsentator, um Ihre Botschaft mit Emotion und Klarheit zu vermitteln.
3
Step 3
Fügen Sie reichhaltige Medien und Branding hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit visuellen Elementen aus unserer umfangreichen Medienbibliothek/Stock-Unterstützung. Integrieren Sie Ihre Markenelemente wie Logos und Farben, um ein konsistentes Erscheinungsbild zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Geschichte
Finalisieren Sie Ihre überzeugenden Storytelling-Videos und exportieren Sie sie in Ihren gewünschten Seitenverhältnis- und Exportoptionen. Teilen Sie Ihre wirkungsvolle Botschaft auf all Ihren Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Historische Ereignisse animieren

.

Nutzen Sie AI, um lebendige und immersive Videos zu erstellen, die Zuschauer mit fesselnden historischen Erzählungen bilden und fesseln.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Bemühungen im visuellen Storytelling verbessern?

HeyGen verwandelt Ihre Ideen in überzeugende visuelle Erzählungen und ist ein hervorragender Impact Storytelling Video Maker. Nutzen Sie unsere umfangreiche Bibliothek von Vorlagen und anpassbaren Szenen, um fesselnde Storytelling-Videos zu erstellen, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem effektiven AI-Video-Generator?

HeyGen zeichnet sich als leistungsstarker AI-Video-Generator mit einem intuitiven Drag-and-Drop-Editor aus. Es ermöglicht Content-Erstellern, schnell hochwertige Videos zu produzieren, indem Funktionen wie Text-zu-Video aus Skript und professionelle Voiceover-Generierung genutzt werden.

Kann HeyGen helfen, dynamische Storytelling-Videos mit AI-Avataren zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, dynamische Storytelling-Videos zu erstellen, indem realistische AI-Avatare genutzt werden, die Ihr Skript natürlich sprechen können. Dieser innovative Ansatz ermöglicht personalisiertes und wirkungsvolles visuelles Storytelling ohne traditionelle Filmaufnahmen.

Welche kreativen Assets kann ich neben Text in HeyGen-Videos integrieren?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Videos mit vielfältigen kreativen Assets zu bereichern, um Ihr Impact Storytelling zu verstärken. Sie können problemlos Stockmaterial, benutzerdefinierte Medien integrieren und umfassende Bearbeitungstools nutzen, um Ihre einzigartige Vision zum Leben zu erwecken.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo