Produzieren Sie schnell dynamische Erklär- und Marketingvideos mit unseren vielfältigen Vorlagen & Szenen, die komplexe Animationen einfach und zugänglich machen.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges Erklärvideo, das zeigt, wie Ihr neuer Illustrations-Video-Maker komplexe Konzepte für Kleinunternehmer vereinfacht und die Kraft von animierten Videos demonstriert; der visuelle Stil sollte saubere, moderne flache Illustrationen mit einer optimistischen, professionellen Stimme aus HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion präsentieren, um eine klare und ansprechende Botschaft zu gewährleisten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Bildungssegment für Online-Lehrer, das HeyGens AI-Avatare nutzt, um ansprechende Inhalte durch spielerische, ausdrucksstarke Charakteranimationen zu präsentieren, die mit robusten Animationstools erstellt wurden, begleitet von einem freundlichen Voiceover und leichter Hintergrundmusik; dieses Video sollte einen vielfältigen Charakter-Builder in Aktion zeigen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 30-sekündiges Marketingvideo, das sich an Marketingfachleute richtet und die Funktionen eines neuen Produkts mit lebendigen Motion Graphics und Produkt-Mockups veranschaulicht, um die Einfachheit eines leistungsstarken Videoerstellungstools zu zeigen; HeyGens Vorlagen & Szenen sollten für eine schnelle Entwicklung genutzt werden, mit Audio, das ein prägnantes, überzeugendes Voiceover enthält, um die wichtigsten Vorteile effektiv hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie eine fesselnde 15-sekündige Social-Media-Anzeige für Startups, die HeyGens Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion nutzt, um eine kühne, minimalistische Illustration mit ansprechender Textanimation zu erstellen, unter Verwendung verschiedener animierter Assets; die Audio sollte ein energetischer Musiktrack sein, gepaart mit einem kurzen, wirkungsvollen Voiceover, das die visuelle Anziehungskraft der Illustration betont, um sofortige Aufmerksamkeit zu erregen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Illustrations-Video-Maker funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Ideen in fesselnde Illustrationsvideos mit unserer intuitiven Plattform, die für Kreative aller Erfahrungsstufen entwickelt wurde.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Projekt
Beginnen Sie mit der Auswahl einer vorgefertigten Vorlage oder geben Sie Ihr Skript ein, um erste Szenen zu generieren. Dies nutzt HeyGens umfassende Vorlagen- & Szenenbibliothek für einen schnellen Start.
2
Step 2
Passen Sie die visuellen Elemente an
Personalisieren Sie Ihr Illustrationsvideo, indem Sie aus einer Vielzahl von animierten Assets wählen oder einzigartige Charaktere erstellen. Unsere umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung bietet zahlreiche animierte Assets, um Ihre Geschichte zum Leben zu erwecken.
3
Step 3
Fügen Sie Voiceovers hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit professionell klingendem Audio. Generieren Sie realistische Voiceovers direkt aus Ihrem Skript oder laden Sie Ihre eigenen Aufnahmen hoch, um eine klare Kommunikation zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Sobald Ihr Illustrationsvideo fertig ist, exportieren Sie es einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen und Auflösungen. Unsere Funktion zur Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis stellt sicher, dass Ihre Kreation für jede Plattform bereit ist.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Hochwirksame Videoanzeigen

Erstellen Sie schnell überzeugende, leistungsstarke animierte Videoanzeigen, um Ihre Marketingkampagnen und Konversionen zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von animierten Illustrationsvideos?

HeyGen nutzt AI, um Skripte in professionelle animierte Videos zu verwandeln und bietet ein nahtloses Erlebnis mit dem Illustrations-Video-Maker. Unsere Plattform ermöglicht es Nutzern, einfach Voiceovers zu generieren und vielfältige Vorlagen zu nutzen, um ihre kreativen Visionen zum Leben zu erwecken.

Kann ich Charaktere und Assets für meine kreativen Erklärvideos in HeyGen anpassen?

Ja, HeyGen bietet robuste Tools zur Anpassung von AI-Avataren und zur Integration animierter Assets, was es einfach macht, einzigartige Charaktere für Ihre kreativen Erklärvideos zu erstellen. Sie können sicherstellen, dass Ihre Illustrationen perfekt mit Ihrer Markenidentität und Erzählung übereinstimmen.

Welche kreativen Funktionen bietet HeyGen für eine effiziente Videoproduktion?

HeyGen überzeugt mit Funktionen wie Text-zu-Video-Konvertierung und fortschrittlicher Voiceover-Generierung, die Ihren Workflow mit Animationstools für Marketing- und Bildungsvideos optimieren. Dies befähigt Kreative, schnell und kreativ hochwertige Inhalte zu produzieren.

Ist das Videoerstellungstool von HeyGen für Nicht-Designer zugänglich, um animierte Inhalte zu erstellen?

Absolut, HeyGen ist mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und einem Drag-and-Drop-Editor gestaltet, was es zu einem idealen Videoerstellungstool für jedermann macht. Unsere umfangreiche Bibliothek von Vorlagen ermöglicht es jedem, professionelle animierte Videos ohne Vorkenntnisse im Design zu erstellen.

