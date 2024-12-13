KI-Video-Generator für Identitätsmanagement-Schulungen

Erstellen Sie mühelos ansprechende Mitarbeiterschulungsvideos für Compliance und Onboarding. Nutzen Sie unsere fortschrittlichen KI-Avatare, um Ihre Inhalte zum Leben zu erwecken.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Compliance-Schulungsvideo für alle Mitarbeiter, das wichtige Sicherheitsmerkmale und bewährte Praktiken zum Schutz sensibler Informationen hervorhebt. Das Video sollte einen autoritativen und informativen visuellen Stil annehmen, Text-zu-Video aus dem Skript verwenden, um Genauigkeit zu gewährleisten, und Untertitel für Barrierefreiheit enthalten, um die Bedeutung robuster Sicherheitsprotokolle zu unterstreichen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Erklärvideo für Kunden über einen neuen Online-Identitätsverifizierungsprozess. Dieses kurze Video benötigt eine moderne, dynamische visuelle Ästhetik mit schnellen Szenenwechseln, wobei vorgefertigte Vorlagen & Szenen sowie Medienbibliothek/Stock-Unterstützung genutzt werden, um die vereinfachten Schritte visuell zu demonstrieren und die Verifizierung einfach und schnell verständlich zu machen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 50-sekündiges internes Kommunikationsvideo für HR und Teamleiter, um Verbesserungen im Onboarding-Prozess im Zusammenhang mit Identitätsmanagement vorzustellen. Der visuelle und akustische Stil sollte einladend und lehrreich sein, wobei HeyGen's Vorlagen & Szenen für eine konsistente Markenbotschaft und professionelle Sprachsynthese genutzt werden, um das Engagement zu erhöhen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Identitätsmanagement-Schulungsvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende, produktgenaue Identitätsmanagement-Schulungsvideos mit KI-Avataren, individueller Markenanpassung und automatischen Untertiteln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Fügen Sie Ihre Schulungsinhalte ein oder nutzen Sie KI, um ein Skript für Ihr Identitätsmanagement-Video zu erstellen und Text in dynamische Visuals zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von KI-Avataren, um Ihr Identitätsmanagement-Training mit einer konsistenten und professionellen Bildschirmpräsenz zu präsentieren.
3
Step 3
Passen Sie Branding und Visuals an
Integrieren Sie die Markensteuerungen Ihres Unternehmens, wie Logos und Markenfarben, um sicherzustellen, dass Ihr Identitätsmanagement-Training mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmt.
4
Step 4
Generieren und Teilen
Produzieren Sie Ihr hochwertiges Identitätsmanagement-Schulungsvideo, komplett mit automatischen Untertiteln für Barrierefreiheit, bereit zum Teilen oder zur LMS-Integration.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von KI-Videos?

HeyGen vereinfacht die professionelle Erstellung von KI-Videos, indem es Textskripte in ansprechende Videos mit realistischen KI-Avataren und Sprachsynthese umwandelt, was den Prozess effizient und zugänglich für verschiedene Anwendungen macht.

Kann HeyGen für Unternehmensschulungsvideos verwendet werden?

Absolut, HeyGen ist ein idealer KI-Video-Generator für Unternehmensschulungen, der die Erstellung von ansprechenden Schulungsvideos für Mitarbeiterschulungen, Onboarding-Prozesse und Compliance-Schulungen ermöglicht, mit potenzieller LMS-Integration.

Welche Rolle spielt HeyGen als Identitätsverifizierungs-Videoersteller?

HeyGen dient als leistungsstarker Identitätsverifizierungs-Videoersteller, der die Erstellung sicherer und konformer Identitätsverifizierungsvideos für Online-Prozesse erleichtert und die Betrugsprävention und Dokumentenverifizierung mit robusten Sicherheitsfunktionen verbessert.

Welche Funktionen machen HeyGen effektiv für verschiedene Videobedürfnisse?

HeyGen bietet vielseitige Funktionen wie vorgefertigte Vorlagen, Markensteuerungen, automatische Untertitel und mehrsprachige Unterstützung, um professionelle Erklärvideos und Marketingvideos zu erstellen, die das Engagement erheblich steigern und Zeit und Ressourcen sparen.

